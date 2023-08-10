Cursor：强大的 AI 代码编辑器 可自动为代码注释

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:Cursor 是一款基于 GPT 驱动的强大代码编辑器，旨在辅助程序员进行日常编码。通过智能注释、代码解释、代码生成和改写等功能，大幅提升程序员的编码效率和质量。无论是简化日常编码工作，还是解决特定领域的编码问题，Cursor 都是一款可靠的工具选择。

Cursor免费版提供每月100次使用机会，若需要更多功能，可选择付费版，每月10美元。

官网地址:https://www.cursor.so/

Cursor 相对于直接使用 chatgpt 的优点:不需要预先输入代码，直接框选就行。如果使用 chatgpt，还需要先把大段的代码输入给它，才能让它生成相同风格的代码。

缺点:免费次数有限，并且在某些方面表现不如 chatgpt，虽然它是调用 chatgpt 的，如果是一些小段代码的改写，完全可以使用 chatgpt。

核心功能:

1. 代码注释:使用 Ctrl+L 快捷键，Cursor 可自动为代码添加注释，提高代码可读性。

2. 代码解释:使用 Ctrl+K 快捷键，Cursor 可解释代码的含义，帮助用户理解代码逻辑。

3. 代码生成:根据用户的输入提示，Cursor 能够生成特定的代码段，提高编码效率。

4. 代码改写:用户可使用 Ctrl+K 输入提示词，让 Cursor 帮助改写代码，实现功能的优化和扩展。

5. 特定领域支持:Cursor 对于不同领域的代码有一定的理解和支持，能够根据需求生成符合特定规范的代码。

（举报）