三星折叠旗舰Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5正式发布

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:昨日晚间，三星正式推出了 Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5等产品。

Galaxy Z Fold5折叠手机搭载高通骁龙8Gen2芯片组，并配备了先进散热系统。新机提供12GB 的内存，256GB、512GB 或1TB 存储。

Galaxy Z Fold5采用了一块更亮7.6英寸 Dynamic AMOLED2X 内屏。该面板具有1-120Hz 的自适应刷新率和2176x1812的分辨率。外屏是一块6.2英寸 Dynamic AMOLED2X 显示屏，具有23.1:9的纵横比，2316x904像素的分辨率，以及48-120Hz 的自适应刷新率。

续航方面，Galaxy Z Fold5配备了4400mAh电池，25W有线，15W无线。此外还支持Wi-Fi6E，USB3.0，蓝牙5.3，AKG双扬，NFC，IPX8防水，S-Pen，双nano-SIM等功能。

售价方面，国行尝鲜价12+512GB，13999元、12+1TB，15999元。

而Galaxy Z Flip5首次使用了无缝铰链设计，与 Galaxy Z Flip3和 Z Flip4相比，Galaxy Z Flip5在折叠时的厚度从15.9毫米（不包括摄像头模块）降低到了15.1毫米。

Galaxy Z Flip5外屏从1.9英寸扩大到3.4英寸，并引入了新的小部件和多小部件视图。内屏是一块6.7英寸 Dynamic AMOLED 可折叠显示屏，分辨率为2640x1080，自适应刷新率为1-120Hz。

Galaxy Z Flip5具有 IPX8防水等级，搭载了骁龙8Gen2芯片，8GB 的内存，以及256GB 或512GB 的存储空间。内置3700mAh 双电池，支持25W 快充、无线充电和反向无线充电。

售价方面，国行尝鲜价8+256GB，8499元。8+512GB，9499元。

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