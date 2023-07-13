汤姆猫、西湖心辰等在杭州成立人工智能公司

埃隆·马斯克，特斯拉和SpaceX的首席执行官，以及Twitter的所有者，于周三宣布推出一家新的人工智能公司，名为xAI，旨在「了解宇宙的真实本质」。根据该公司的网站，马斯克和他的团队将在周五通过TwitterSpaces直播聊天来分享更多信息。他曾在某些财务文件中将Twitter更名为「XCorp.」，但在xAI的网站上，该公司指出与XCorp.的分离，并补充称将「与X、特斯拉和其他公司密切合作�