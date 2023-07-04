联合国将召开会议试图制定AI发展和监管蓝图

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:本周，联合国正在召开一次全球会议，旨在勾勒出人工智能的边界，并利用其潜力来赋予人类力量。联合国希望为处理人工智能（AI）制定一个明确的蓝图，因为该技术的发展超过了设定其边界的能力。

正在日内瓦举行的“AI向善全球峰会”将于周四和周五聚集约3，000名来自微软、亚马逊等公司、大学和国际组织的专家，试图塑造处理AI的框架。

联合国信息通信技术机构国际电信联盟（ITU）负责召开这次峰会，该机构的负责人多琳·波格丹-马丁(Doreen Bogdan-Martin)表示:“这项技术发展迅猛。这是全球领先的AI声音共同出现在全球舞台上，并解决治理问题的真正机会。”她表示，峰会将探讨可能的框架和规范，以支持安全使用AI。

参与者包括亚马逊首席技术官沃纳·福格尔斯（Werner Vogels）、谷歌DeepMind首席运营官莉拉·易卜拉欣(Lila Ibrahim)等等。他们将与数十台机器人一起参加会议，其中包括第一个超逼真的机器人艺术家Ai-Da、世界上最先进的逼真机器人Ameca、机器人摇滚歌手Desdemona和最先进的医疗保健机器人Grace。

位于日内瓦的ITU认为，它可以在AI治理方面发挥经验作用。ITU成立于1865年，是联合国体系元老级机构。该机构在1906年将“SOS”作为摩尔斯电码的国际海上求救信号，并协调从无线电频率到卫星和5G的一切事务。

该峰会旨在确定如何利用AI推动联合国在健康、气候、贫困、饥饿和清洁水等问题上滞后的可持续发展目标。波格丹-马丁表示，AI不能加剧社会不平等，也不能在种族、性别、政治、文化、宗教或财富方面引入偏见。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）表示:“这次峰会可以帮助确保AI为人类谋福利。”

然而，虽然AI的拥护者赞赏该技术在工作、医疗和创意追求等方面的潜力，但其他人对其可能破坏民主的潜力表示担忧。上个月，欧盟议员推动该联盟更接近通过监管OpenAI的ChatGPT聊天机器人等系统的全球首个法律。对于如何监管此类机器人，立法者们正急于寻找解决办法。

ChatGPT自去年底推出以来，以其能够根据简单提示产生类似人类的内容而成为全球爆款。它引发了生成式AI内容的爆发，使立法者们纷纷争先恐后地努力寻找如何监管这类机器人的方法。

微软AI为善实验室的首席数据科学家胡安·拉维斯塔·费雷斯（Juan Lavista Ferres）举了一个例子，说明AI如何被用于“使我们的世界变得更美好”。

他将全球被诊断患有糖尿病的4亿多人与眼科医生的数量进行了比较，糖尿病是导致失明的主要原因。他说:“要诊断每一位患者是不可能的。然而，我们和其他人已经建立了AI模型，今天可以以与一位非常出色的眼科医生相匹配的准确性来诊断这种情况。甚至可以通过智能手机完成。在这里，AI不仅仅是一种解决方案，而且是唯一的解决方案。”

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