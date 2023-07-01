苹果关闭iOS 16.5验证通道

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:近日，苹果宣布发布iOS / iPadOS 16.5更新，该版本主要集中在修复重要的BUG方面。同时，iOS 16.5还提升了安全性，修复了多个漏洞。

目前，iOS / iPadOS 16.5的验证通道已关闭，已经升级到该版本的用户将无法再降级。

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