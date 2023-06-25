版主关闭 Reddit 两周后，流量恢复正常

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:尽管Reddit 最近由版主发起的针对该公司新 API 定价的抗议声势浩大、引人注目，并且引起了大多数人的同情，但新数据显示，这些抗议似乎并没有对社交媒体平台的流量产生重大影响。

数据显示，6月12日（抗议第一天，超过8，000个 Reddit 子版块私有化）流量下降了约5%，从5780万次访问量降至5430万次，并保持在下降的水平将近一周了。然而，不到一周后的6月18日，Reddit 上的流量开始反弹至接近正常水平。当日，Reddit 访问量为5690万，较前一天增长7%。6月19日，Reddit 的流量稳定在5650万，与6月12日的水平相差不远。

Sameweb 的高级洞察经理戴维·卡尔 （David Carr） 在周五的一封电子邮件称，响应抗议活动而下降幅度更大的一个指标是人们在网站上花费的时间，在第一天下降了约16%停电的。Sameweb 的数据显示，在抗议期间，用户平均在 Reddit 上花费了7分16秒，而5月份的平均时间为8分41秒。然而，所花费的时间同样恢复到抗议前的水平。

“换句话说，人们仍然会访问该网站（流量下降了约8%），但不会留下来，因为一些最有趣的内容无法访问，”卡尔说。“不过，从那时起，平均访问时间已恢复到接近正常水平。”

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