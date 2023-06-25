亚马逊与谷歌宣布将扩大在印度投资 人工智能聊天机器人 Bard 将支持更多印度语言

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日消息:亚马逊宣布将在 2030 年之前将其在印度的投资增加到 260 亿美元，其中 65 亿美元是新计划的投资。此消息是在首席执行官 Andy Jassy 与印度莫迪在美国会面后宣布的。

尽管 Jassy 没有提供详细的细分数据，但这一宣布是在亚马逊的云计算部门亚马逊网络服务（AWS）上个月表示将在 2030 年底之前在印度投资 1.06 万亿卢比（129 亿美元）之后发布的。

此前，亚马逊已宣布了一个 65 亿美元的投资计划，主要是为了提升其电子商务业务，在该领域与沃尔玛旗下的 Flipkart 和亿万富翁穆克什·安巴尼的信实零售展开竞争。目前承诺的新投资额增加至约 65 亿美元。

亚马逊的一篇博客文章表示，莫迪和 Jassy 谈到了支持印度初创企业、创造就业机会、促进出口、数字化以及赋能个人和小企业参与全球竞争。

另外，谷歌宣布将在位于莫迪故乡古吉拉特邦的国际金融科技城（GIFT City）开设一个全球金融技术中心。该中心的团队将负责支持其支付服务 GPay 以及谷歌的其他产品运营，谷歌在一份向路透社发布的声明中表示。

谷歌首席执行官 Sundar Pichai 在一段由路透社合作伙伴 ANI 公司在 Twitter 上分享的视频中告诉记者：「我们表示谷歌将投资 100 亿美元用于印度数字化基金，并且我们将继续通过该基金进行投资。」

Pichai 还表示，谷歌的 AI 聊天机器人 Bard 将引入更多印度语言。谷歌印度分公司负责人 Sanjay Gupta 本月初透露，该公司正在使更多的印度用户能够用他们的当地语言来获取其服务，「我们一直在开发一种人工智能模型，能够处理 100 多种印度语言的语音和文字」。

在华盛顿之行的最后一天，莫迪与美国和印度的科技高管，包括苹果公司的蒂姆·库克、谷歌的 Pichai 和微软的萨蒂亚·纳德拉会面，并呼吁全球企业「在印度制造」。

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