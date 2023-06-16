Meta 希望企业能从其开源 AI 模型中获得利润 以挑战谷歌和 OpenAI

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日消息:Meta CEO 马克·扎克伯格和他的团队计划让其他公司免费使用 Meta 正在开发的人工智能新软件，并从中获利。对于越来越多地使用人工智能的开发者和企业，这个决定可能带来重大影响。

据了解，Meta 正在研究如何将下一个版本的开源大语言模型（LLM）用于商业用途，为 ChatGPT 和其他聊天机器人提供支持。这可能吸引那些寻找其他替代谷歌和 OpenAI 专有软件的 AI 开发者。

此外，这也可能有助于 Meta 自己的人工智能开发。之前，Meta 发布了 LLaMA 开源大语言模型的第一个版本，成为 AI 领域的热点。Meta 将从发布开源人工智能模型中受益，因为开发人员不断采用和改进这些模型，并修补安全漏洞。

例如，Meta 希望 Facebook 应用的小型企业和内容创作者可以获得 AI 助手，自动与其粉丝或客户沟通。扎克伯格表示，LLaMA 或其背后的语言模型基本上将推动这一趋势的引擎。

然而，LLaMA 的商业版本可能还面临诸多障碍。虽然 LLaMA 已经成为研究人员开发开源大语言模型的重要工具，但由于 Meta 选择在研究许可下发布 LLaMA，目前无法用于商业用途。这限制了其在商业应用上的推广和复制。Meta 正在努力解决法律问题，目前尚无法预测其商业版的发布日期。

Meta 的竞争对手 OpenAI 已经在开源人工智能竞赛中处于领先地位。阿联酋阿布扎比技术创新研究所最近也推出了一套功能强大的新型开源模型 Falcon，受到人工智能开发者的青睐。在 Meta 考虑将下一个版本的 LLaMA 商业化的过程中，如果被发现使用受版权保护的材料训练该软件，Meta 公司可能会遭受潜在的法律制裁。

虽然 LLaMA 商业版本的发布日期仍不确定，但 Meta 公司已经开始了新的开源人工智能竞赛的壮举，这将对该行业产生广泛的影响。

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