Mistral AI创下欧洲融资新纪录，成立一个月就估值2.4亿欧元

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:前Meta和Google人工智能研究员计划于明年发布其语言模型。

据报道，法国初创公司Mistral AI已经完成了历史上最大的种子资金轮，在一周内筹集了1.05亿欧元。该公司成立仅四周，由来自Meta和Google的前人工智能研究员创立，目前估值已经达到2.4亿欧元。该公司表示，正在组建一个顶尖的团队，来开发最好的生成式人工智能模型。

这一轮巨额融资突显了欧盟对人工智能的日益热情，以及慢慢增长的雄心壮志，试图跟硅谷公司争得一席之地。

Mistral AI的创始人Arthur Mensch、Timothée Lacroix 和Guillaume Lample也得益于他们在Meta和Google的经验，吸引了许多知名投资者。本轮融资由Lightspeed Venture Partners领投，该公司对Snapchat和Epic Games等公司进行了早期投资。其他知名投资者包括谷歌前首席执行官埃里克·施密特（Eric Schmidt）、法国电信亿万富翁泽维尔·尼尔(Xavier Niel)和法国政府支持的投资银行Bpifrance。

Mistral AI目前还没有推出产品，但预计很快就会发布:该公司显然计划开发一种大型语言模型，作为欧洲解决方案，以替代像ChatGPT、Bard或Claude等解决方案。据报道，该公司计划于明年年初推出。

这家欧洲初创公司能够如此快地获得这种信任，可能不仅仅是因为其三位创始人的背景。随着欧盟人工智能监管的发展，越来越需要符合欧洲隐私指南，而不去依赖于美国或中国的语言人工智能。欧洲的隐私问题也给Google的Bard chatbot带来了麻烦，而欧盟隐私监管机构也针对ChatGPT进行了攻击。

除了Mistral外，德国人工智能初创公司Aleph Alpha也正在努力赶上领先的人工智能公司。它最近推出了一项重大创新，使大型语言模型更加透明。Nyonic

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