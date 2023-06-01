小冰公司首批网红明星克隆人已提前上线

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司表示，目前，首批网红明星克隆人已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。

目前，后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿，但出于安全考虑，首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证，预计年底前逐步放开到更大规模。小冰公司计划每周四解锁新的克隆人。

小冰公司还称，为避免克隆人被不当使用而产生隐患，小冰公司并不开放技术接口，而是限制克隆人仅可在特定的 X Eva APP 中与用户交流。X Eva APP 底层使用的技术包括小冰XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等，使克隆人兼具性格和完成工作的能力。

在安全性方面，由于克隆人具有与本人高度接近的对话性格、声音及外貌，为避免克隆人带来安全隐患或被滥用，小冰团队采用最高的安全标准:

•训练数据方面，仅使用本人小样本数据，并在训练后清除，从而避免过多采集本人数据及滥用。

•技术运用方面，使用经小冰团队长期验证的技术，例如安全的混合模型，而非单纯的大模型，从而确保技术边界已知。

•使用场景方面，严格限制克隆人在特定产品（X Eva APP）中，而非将技术接口API开放，从而避免克隆人被不当使用。

•在本人对克隆人的控制方面，提供便利以使本人可随时中止其克隆人。

• 此外，全部C端或B端用户均须提交本人权属证明方可实施，以避免数据的侵权或不当使用。

（举报）