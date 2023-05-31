惠普 CEO：人工智能将彻底改变个人电脑行业 创造一个新的 PC 类别

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日消息:惠普公司首席执行官 Enrique Lores 日前在接受 CNBC 的 Jim Cramer 采访时表示，人工智能将从根本上改变个人电脑行业，特别是对他自己的公司而言。

Lores 表示：「我们认为真的有机会创造一个新的 PC 类别，将在该类别推动重大的升级。」他说：「人工智能将帮助我们重新定义 PC 是什么，客户能够获得的体验将会非常不同，我们正在与所有关键软件供应商和芯片提供商合作，重新设计 PC 的架构。」

Lores 表示，该公司正在开发支持人工智能的 PC，使客户能够在短时间内建立电子表格和分析数据。人工智能将能够在几秒钟内创建电子表格、分析数据甚至对其发现进行对话，取代分析师花费数小时研究数据。这些新型号的电脑可能在 2024 年初上市。

Lores 告诉 Cramer：「我在这个行业已经工作了很多年，我从未见过像这样的机会，真正推动创新和满足新型客户需求的机会，我们认为这将是根本性的变革。」

周二，惠普发布了二季度收益报告，收入为 129.1 亿美元，低于 Refinitiv 估计的 130.7 亿美元。但公司在二季度的盈利上超出预期，并提高了全年预测。

然而，Lores 对下半年非常有信心，因为惠普正在完成渠道库存减少，并且年末购物季节将加快。

他说：「这是一个整体市场调整，我们认为会发生。如果你看一下上半年业绩，它们受到了我们和整个行业推动的渠道库存减少的影响。」他说：「同时，在下半年，由于返校季和假日季节尤其如此，消费者需求将更强劲。」

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