代表超过 14 万名创意工作者的德国组织呼吁在版权问题上制定更严格的 ChatGPT 规则

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日消息:本周三，代表超过 14 万名作者和表演者的 42 个德国协会和工会，敦促欧盟加强草案人工智能规则，因为他们特别关注 ChatGPT 对他们版权的威胁。

创意行业的工会 Verdi 和 DGB、摄影师、设计师、记者和插画家协会在致欧洲委员会、欧洲理事会和欧盟立法者的一封信件中表达了他们的担忧。这封信强调了对生成式人工智能（AI）的日益担忧，如 ChatGPT，它可以模仿人类并根据提示创建文本和图像。

「未经授权使用受保护的训练材料，它的不透明处理，以及预见到的使用生成 AI 输出替代来源引发的根本问题有待解决，包括责任、赔偿和获得报酬，这些问题需要在引起不可逆转的损害之前得到解决，」「生成式 AI 需要成为任何有意义的人工智能市场监管的核心，」信中写道。

去年提出了 AI 规则的欧盟委员会将在未来几个月与欧盟立法者和成员国深入讨论细节，然后这些规则将成为法律。这些团体表示，规则应该加强对整个产品生命周期内的生成式 AI 的监管，特别是对基础模型的提供者。

他们还呼吁这种技术的提供者对由 AI 生成和传播的所有内容负责，特别是侵犯个人权利和版权、错误信息或歧视的内容。

信中指出，像微软、Alphabet 的谷歌、亚马逊和 Meta 平台这样的基础模型的提供者不应被允许运营大型平台服务来分发数字内容。

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