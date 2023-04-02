B站UP主发起停更潮？有UP主反驳：纯粹是个人的事

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:今日，关于“B站UP主发起停更潮 ”一话题冲上了百度热搜和微博热搜，具体怎么回事呢?

据21财经报道，近日，不少B站用户发现很多自己关注许久的UP主，发布了暂时停止更新的视频，表示短期内不会再上传新的内容。停更原因可以大致总结为:平台收益减少、收支难以平衡。

报道称，其中一位在B站拥有数万粉丝的UP主表示，“B站的奖励机制今年进行了很大调整。”一条各项数据和去年差别不大的视频内容，B站给到创作者的收益可能只有去年的1/3~1/2。

另外，B站一位近四百万粉丝的up主也表示他的账号暂时停更，还不确定何时回归。他表示目前整个团队属亏损状态，无法养活一个团队。他还提到目前AI创作的能力亦是打击原创视频的一个原因。

报道还指出，B站原创个人账号的数量在逐渐减少，而公司包装的账号数量在逐渐增多，视频制作成本也更低。

不过，对于这一报道，也有UP主进行反驳称，B站也只是自己的一个发布平台而已，停不停更跟B站没啥关系，纯粹是个人的事。对此你又是怎么看的呢？

而根据，B站布2022年度财报显示，B站2022年营收219亿元人民币，较2021年增长约13%，净亏损为75亿元人民币，较2021年68亿元扩大约10%。2022年B站的营业成本高达180亿元，同比增长18%，B站表示主要由于收入分成及内容成本增加所致。其中，收入分成主要是在直播和广告业务中给Up主的激励/分成，达到91亿元人民币，同样增长18%。

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