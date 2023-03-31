魅族20系列发布 售价2999元起全系搭载骁龙8Gen2

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:昨日晚间，魅族20、魅族20PRO、魅族20INFINITY无界版正式发布，全系搭载骁龙8Gen2芯片、LPDDR5X 内存和 UFS4.0闪存。

其中，魅族20的设计采用金属中框和以及玻璃后盖，提供青、粉、黄、灰四种配色。该手机的屏幕为6.5寸，支持144Hz刷新率、1500Hz瞬时触控率和新一代超声波屏下指纹识别，搭载第五代双超线性扬声器。

它还拥有36424平方毫米立体散热堆叠和4000多平方毫米的液冷。搭载了4700mAh电池，并支持67W有线快充和65W PD快充。

魅族20的后置摄像头采用了1/1.56英寸大底5000万像素超感光主摄（ GN5）、1600万像素超广角镜头和500万像素景深镜头。该摄像头还搭载了新一代SMA光学防抖、全像素对焦和DarkVison2.0夜景技术。前置摄像头为3200万像素。

魅族20PRO手机厚度为7.8毫米，重量为209克，搭载6.81英寸三星E6OLED柔性直屏，分辨率为2K，亮度范围为2-1200it，覆盖100% P3广色域，康宁大猩猩Victus玻璃。

魅族20PRO后置摄像头采用了5000万像素SAM OIS主摄、5000万像素人像镜头和5000万像素人文长焦镜头，前置摄像头为3200万像素超感光人像镜头。

该手机搭载了5000mAh电池，并支持80W Super mChage超级快充、50W Super Wireless mCharge无线快充和65W PD快充。

魅族20INFINITY无界版采用了"Infinite Design"（无界设计）。手机正反两面都配备了魅族泰坦玻璃和汽车同源超轻量不锈钢材质中框，搭载京东方Q9居中挖矿全面屏和后摄首发Unibody无界蓝宝石镜片。

魅族20INFINITY无界版采用了京东方提供的6.79英寸Q9基材屏幕，号称国内首款四边等窄边框，分辨率达到了3192×1368，屏幕纵横比为21:9，可变刷新率为1-120Hz，峰值亮度达到1850nits，PWM调光为1920Hz，原生色深为10-bit。

后置摄像头采用了5000万像素的1/1.56英寸大底主摄、1200万像素超广角镜头和1200万像素长焦镜头，搭载了六信道色温传感器和行业首款Unibody蓝宝石镜片。前置摄像头为3200万像素T-Lens仿生人眼自拍系统。

配色有星云绿、星辰黑、太空银。

售价方面，魅族2012GB128GB2999元，12GB256GB3399元，12GB512GB3799元。

魅族20PRO12128GB3999元，12256GB4399元，12512GB4799元。

魅族20INFINITY无界版12GB256GB6299元，12GB512GB7299元，16GB1TB8499元。

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