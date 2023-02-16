全球百强创新机构出炉 蚂蚁集团、华为等中国科技公司入选

站长之家（ChinaZ.com）2月16日 消息:2月16日，权威信息服务提供商科睿唯安发布《2023年度全球百强创新机构》报告。该报告着眼于企业持续的卓越创新能力，从而遴选出位居全球创新生态系统顶端的百强机构。蚂蚁集团、华为等中国科技企业入选，同时入选的还有Alphabet（谷歌母公司）、高通等国际企业。

据了解，该报告基于德温特世界专利索引数据库等权威数据来源，主要从影响力、专利授权成功率、全球化、技术独特性等维度来评估全球各机构的创新活动。“蚂蚁集团以突出的创新影响力和持续的卓越创新能力入选该榜单。”科睿唯安首席产品官GordonSamson表示。

作为一家技术驱动型公司，蚂蚁集团较早构建了全球化的技术创新保护机制与高质量专利申请机制。2022年，蚂蚁集团在全球新增发明授权专利超过4000件，截至2022年底累计授权发明专利达到17000件，其中超过六成专利布局在海外市场。在区块链、隐私计算、AI安全可信等前沿技术领域，蚂蚁集团的专利申请与授权数量持续位列全球第一。

今年1月份，在国际权威专利分析供应商律商联讯（LexisNexis）发布的《2023年全球创新百强》报告中，蚂蚁集团同样以在技术影响力(主要基于专利全球被引次数)和市场影响力(主要基于专利所覆盖市场)方面的突出表现入选。

领先的技术专利优势离不开长期持续的研发投入。据公开报道，2021年国内主要大型数字科技企业的平均研发投入占销售收入比重达10%，已经成为中国乃至全球数字前沿技术的重要创新力量。蚂蚁集团将科技创新列为公司可持续发展四大战略方向之一，2021年的研发投入达到188.48亿元，研发投入连续三年增长率超过39%，在职员工技术人才占比达到63%。

随着数字经济加速发展，人工智能、区块链、5G等前沿数字技术成为全球新一轮战略重点。“国内科技企业在相关领域进行技术专利布局并取得领先，不仅是企业自身面向全球竞争的需要，还将奠定中国在前沿数字技术的实力，有助于推动中国在全球数字经济竞争中取得新优势。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧表示。

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