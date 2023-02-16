首页 > 业界 > 关键词  > Alphabet最新资讯  > 正文

全球百强创新机构出炉 蚂蚁集团、华为等中国科技公司入选

2023-02-16 17:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月16日 消息:2月16日，权威信息服务提供商科睿唯安发布《2023年度全球百强创新机构》报告。该报告着眼于企业持续的卓越创新能力，从而遴选出位居全球创新生态系统顶端的百强机构。蚂蚁集团、华为等中国科技企业入选，同时入选的还有Alphabet（谷歌母公司）、高通等国际企业。

据了解，该报告基于德温特世界专利索引数据库等权威数据来源，主要从影响力、专利授权成功率、全球化、技术独特性等维度来评估全球各机构的创新活动。“蚂蚁集团以突出的创新影响力和持续的卓越创新能力入选该榜单。”科睿唯安首席产品官GordonSamson表示。

QQ截图20230216174637.png

作为一家技术驱动型公司，蚂蚁集团较早构建了全球化的技术创新保护机制与高质量专利申请机制。2022年，蚂蚁集团在全球新增发明授权专利超过4000件，截至2022年底累计授权发明专利达到17000件，其中超过六成专利布局在海外市场。在区块链、隐私计算、AI安全可信等前沿技术领域，蚂蚁集团的专利申请与授权数量持续位列全球第一。

今年1月份，在国际权威专利分析供应商律商联讯（LexisNexis）发布的《2023年全球创新百强》报告中，蚂蚁集团同样以在技术影响力(主要基于专利全球被引次数)和市场影响力(主要基于专利所覆盖市场)方面的突出表现入选。

领先的技术专利优势离不开长期持续的研发投入。据公开报道，2021年国内主要大型数字科技企业的平均研发投入占销售收入比重达10%，已经成为中国乃至全球数字前沿技术的重要创新力量。蚂蚁集团将科技创新列为公司可持续发展四大战略方向之一，2021年的研发投入达到188.48亿元，研发投入连续三年增长率超过39%，在职员工技术人才占比达到63%。

随着数字经济加速发展，人工智能、区块链、5G等前沿数字技术成为全球新一轮战略重点。“国内科技企业在相关领域进行技术专利布局并取得领先，不仅是企业自身面向全球竞争的需要，还将奠定中国在前沿数字技术的实力，有助于推动中国在全球数字经济竞争中取得新优势。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧表示。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】热卖云产品年终特惠，2核2G轻量应用服务器6.58元/月起

    腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G服务器

    2核2G服务器

    去看看
    2核2G服务器 6.58元/月起
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • ChatGPT火爆背后，中国科技公司如何突围？

    声明：本文来自于微信公众号 子弹财观，作者：蓝齐，授权站长之家转载发布。今年科技圈最火的，莫过于ChatGPT，较之当年的区块链、元宇宙有过之无不及。从这个角度上讲，中国科技公司大有可为。

    ​ChatGPT ​ChatGPT ​工业互联网平台

  • 2023全球创新百强榜单出炉：含13家中国内地企业 华为、腾讯入选

    国际权威专利分析技术供应商律商联讯发布了2023年度全球创新百强”报告，基于专利资产指数筛选出当前世界具有最高创新力的机构。13家中国内地企业脱颖出入选百强，它们分别是：瑞声科技、蚂蚁集团、京东方、宁德时代、大唐电信、大疆创新、华为、中国中化、舜宇光学科技、腾讯、天马微电子、维信诺、烟台杰瑞集团。我国企业积累的大量专利正不断向实际应用转化，从深化数字经济发展，推动下一次的产业进化。

    ​华为 ​腾讯

  • 蚂蚁集团旗下招财宝公司注销

    凤凰网科技讯 2月3日消息，据天眼查App显示，近日，招财宝关联公司上海招财宝金融信息服务有限公司注销。图源 天眼查该公司成立于2013年12月，法定代表人宋畅，注册资本1000万人民币，经营范围包括金融信息服务，金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务等，由蚂蚁集团旗下上海云进信息技术有限公司全资持股。图源 天眼查据悉，招财宝是蚂蚁集团旗下面向余额宝用户开放的有稳定收益的定期理财平台。

    ​金融信息服务 ​蚂蚁集团 ​招财宝

  • 蚂蚁集团旗下招财宝公司注销 此前为余额宝中定期理财平台

    凤凰网科技讯 2月3日消息，据天眼查App显示，近日，招财宝关联公司上海招财宝金融信息服务有限公司注销。图源 天眼查该公司成立于2013年12月，法定代表人宋畅，注册资本1000万人民币，经营范围包括金融信息服务，金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务等，由蚂蚁集团旗下上海云进信息技术有限公司全资持股。图源 天眼查据悉，招财宝是蚂蚁集团旗下面向余额宝用户开放的有稳定收益的定期理财平台。

    ​金融信息服务 ​蚂蚁集团 ​招财宝

  • 福布斯2023全球区块链50蚂蚁度、腾讯等上榜

    站长之家2月8日讯:今日，福布斯发布2023全球区块链50强，蚂蚁、百度、腾讯等中国企业上榜。

  • 品质获认可，君乐宝旗帜奶粉获全球科技创新金奖

    创新是保持一切事物持续发展的源动力，对于企业来说更是如此，为了激发更多企业的创新能力，近些年来行业内涌现出了越来越多表彰企业创新力的评选、奖项联合国工业发展组织全球科技创新大会无疑是其中公信力和影响力都很高的一个，就在2022举行的第六届大会上，君乐宝旗帜奶粉成了全场“明星”，其凭借“种养加零距离一体化”产业新模式和“鲜奶密闭输送系统”专利技术获评“全球科技创新奖金奖”，这是中国乳企首 次问鼎该奖项的最 高荣誉，中国乳业的创新活力得到了集中体现。解锁产业新模式，强势锁鲜锁营养据悉，旗帜乳业生产基地坐落于中国黄金奶源带坝上草原，38万亩天然草场在这片原生态水土中孕育滋养，荷斯坦良种奶牛采用现代化、标准化养殖模式，最 大程度保障了奶源的鲜活和高品质。背负着“让祖国的下一代喝上好奶粉”的使命，君乐宝的创新之路从未停止，从产业模式，到产品矩阵，再到创新绿色发展，君乐宝正引领中国乳业的创新发展之路，此次，君乐宝旗帜奶粉荣获联合国工业发展组织全球科技创新奖金奖，让世界见识了中国力量，后续，相信君乐宝还会持续发力，创造更多的奇迹。

    ​全球科技创新 ​旗帜乳业 ​君乐宝

  • 国内唯一！长亭科技入选国际机构EASM报告

    全球市场研究与咨询机构Forrester发布了最+++新研究报告《The+External+Attack+Surface+Management+Landscape，+Q12023》，凭借出众的资产发现与外网暴露面识别、全方位风险检测能力，长亭科技云图攻击面管理运营平台成为国内唯+一上榜者。Forresterr在报告中对外部攻击面管理市场的多家知名企业，从资产发现、资产库存管理、漏洞风险管理、云安全态势管理等多个维度进行了综合评估，旨在帮助安全人员正确理解EASM平台的价值并了解如何选择合适的产品。长亭云图将持续在真实应用场景中打磨提升，将创新技术研究与用户真实需求相结合，真正的提升客户安全免疫力，帮助企业听于无声，见于未形。

    ​云图CloudAtlas ​云图CloudAtlas ​Forrester

  • 苹果如何避免大型科技公司的大规模裁员？

    AppleInsider报道，苹果公司在疫情期间没有裁员，是因为它小心翼翼地不大量招聘员工最新数据显示了它的小心程度。蒂姆�库克已经表示，在疫情和大型科技公司大量裁员导致的低迷之后，苹果在招聘方面非常谨慎。在2022年8月，它裁掉了100名招聘人员。

    ​Alphabet ​Alphabet ​蒂姆·库克TimCook

  • 国家乡村振兴局指导蚂蚁集团向160个国家乡村振兴重点帮扶县敬老院捐赠制氧机

    为做好农村地区疫情防控工作，在国家乡村振兴局的指导下，蚂蚁集团发起专项行动，向160个国家乡村振兴重点帮扶县的敬老院捐赠制氧机，同时支持公益组织发起公益项目助力农村疫情防控。专项行动共包含两大举措。这批项目将重点为农村老人等高风险群体采购防疫包等物资。

    ​蚂蚁集团 ​农村 ​疫情

  • 最新“管理250”排名出炉 这7家公司被评“明星”

    凤凰网科技讯北京时间2月7日消息，据华尔街日报报道，在最新的“管理250强”排名中，有7家公司因在客户满意度、员工敬业度和发展、创新、社会责任和财务实力这5个方面的卓越表现被评为“全明星”，苹果公司位居“全明星”榜首，其余6家公司分别为万事达公司、宝洁公司、惠普公司、辉瑞公司、埃森哲公司以及Visa公司。“全明星”公司榜单及其总榜排名德鲁克研究所发布的全球管理250强排行榜，通过考察客户满意度、员工敬业度和发展、创新、社会责任和财务实力这五个方面的表现来衡量企业效益。但它在其他所有项目中都排在前10名，包括在创新方面的最高分。

    ​苹果公司 ​总榜排名 ​微软

  • 华为 Pocket S是屏下指纹解锁吗？

    不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM