“1688买家旺旺”延迟至2月8日下线

站长之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息:今日，1688平台发布公告称，“1688买家旺旺”（以下简称“买家旺旺”）原定于2023年2月1日正式下线(。为保障您的服务体验，现推迟至2023年2月8日正式下线，下线后平台将根据个人信息保护法等相关法律法规的规定处理和保护您的个人信息。

2月8日起用户将无法使用买家旺旺的各项功能，建议尽快完成“1688买家工作台”（以下简称“买家工作台”）下载和安装。开始使用买家工作台后，商家在买家旺旺的用户资料、联系人、聊天记录等信息将自动迁移至买家工作台。后续相关使用体验问题可以通过“设置-反馈”入口反馈。

另外，原1688实力商家会员实力旗舰店与实力专营店关于品牌能力要求的升级调整延期到3月1日正式生效。

1688关于1688实力商家会员实力旗舰店与实力专营店调整的通知显示，实力旗舰店调整后，类型名称:品牌旗舰店。品牌真实性要求:需拥有自有品牌（商标为R或TM状态）或由权利人独占性授权的企业诚信通会员，具体以官网为准。品牌能力要求(新增):入驻品牌需属于产地知名品牌，或一线知名品牌，或国际知名品牌，具体以入驻审核为准。品牌真实性要求及品牌能力要求均需符合。

实力专营店调整后，类型名称:品牌专营店。品牌真实性要求:专营店需持他人品牌（商标为R或TM状态）授权文件的企业诚信通会员，具体以官网为准。品牌能力要求(新增):入驻品牌需属于产地知名品牌，或一线知名品牌，或国际知名品牌，具体以入驻审核为准。品牌真实性要求及品牌能力要求均需符合。

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