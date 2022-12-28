春节海外酒店预订暴增6倍 酒店预订均价同比增长超4成

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:随着政策的逐步放松，中国内地用户预订海外酒店的订单也开始攀升，12月27日，携程平台上的海外酒店预订量较去年整体增长近2倍。

从海外酒店预订的热门城市来看，前十位大多数集中在亚洲，分别是曼谷、东京、大阪、吉隆坡、新加坡、芭堤雅、清迈、首尔、普吉岛以及迪拜;国内十大客源地则是上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、长沙和厦门，其中包括一线城市和省会城市。

随着人们健康状况的恢复，去东南亚海滩度假，或者在日韩商圈逛逛，已成为中国旅行者的新风尚。预计元旦和春节时期，海外酒店预订量也会出现量价齐升的局面，携程数据显示，2023年元旦假期，携程平台上的海外酒店预订量同比增长2.5倍，酒店预订均价同比增长近3成，其中日本的东京和大阪排在前三甲，而“最壕”的海外酒店订单也来自大阪康莱德酒店，每晚客房间夜价格高达3.85万元。

至于春节假期，海外酒店预订热度也会进一步攀升，携程数据显示，2023年春节期间，携程平台上的海外酒店预订量同比增长近6倍，酒店预订均价同比增长超4成，而春节期间的“最壕”海外酒店订单，则来自马尔代夫的鹦鹉螺酒店，每晚客房价格也超过了3万元人民币。

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