马斯克称自己不会自杀 但可能会遭遇神秘死亡

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:马斯克在周末向粉丝们保证，尽管他的精神状态和人身安全受到质疑，但他并没有考虑自杀。

上周六，马斯克在推特音频平台Twitter Space上主持了一场现场问答活动，就一位内部人士爆料推特此前删除了有关拜登儿子丑闻的帖子一事回答了问题。

在这次活动上，有人对马斯克的安全问题表达了担忧。今年51岁的马斯克想让所有人知道，如果他遭遇神秘的突然死亡，那么这不是他自己造成的。

这场问答活动吸引了10万听众。 一位听众问马斯克是否有自杀倾向。 “我没有自杀的念头。即使我有，也不是真的，”马斯克说。 推特称，总共有180万人收听了这次问答活动。

“坦率地说，发生不好的事情的风险非常高，甚至有被枪击的风险。换句话说，我永远不会参加公共汽车游行，”马斯克说。

此外，马斯克还表示，“如果有人想杀了我，这并不难，所以希望他们不要这么做。”报道称，在这场大约两小时的讨论会上，马斯克还谈到了他接管推特以来对其作出的改变，以及他对推特的未来计划。

上个月，马斯克在完成对推特的收购后，开启“暴力裁员”模式，引发外界关注。近日，他披露推特曾为现任美国总统拜登的儿子亨特·拜登删帖的内幕正搅动美国政坛。

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