2022年第三季度全球真无线耳机重点市场厂商排名：苹果位居

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:科技市场独立分析机构Canalys发布了2022年第三季度全球真无线耳机（TWS）重点市场厂商排名，其中苹果位居第一，三星第二，印度本土厂商boAt位居第三。

数据显示，2022年第三季度，真无线耳机（TWS）依旧是个人智能音频设备(包括TWS， 无线头戴，无线颈挂)中唯一保持增长的品类，同比增长6%，达到了7690万部。苹果(包括beats)因其三季度新品上新帮助其稳定了第一的位置，达到了34%的同比增长，并获得31%的市场份额。

三星（包括哈曼子公司）仍位居第二，但出货量同比下降了15%，主要由Galaxy系列出货量减少带来的影响;第三季度Galaxy高端系列产品上新，因想保持产品调性调整了折扣和绑定政策，出货较为保守。

第三名的位置则被印度本土厂商boAt占据，但其增长速度已经逐渐放缓，以50%的同比增长速度获得5%的全球市场份额。

小米和Skullcandy则分别以4%和3%的市场份额位于第四和第五。第三季度，大量传统音频厂家例如索尼、Jabra、JBL等都选择了在海外线上市场使用激进的折扣定价策略，来维持自己的出货量级，因此导致很多高性价比厂家的海外出货受到冲击。

全球五大市场:

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