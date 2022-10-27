华为：2022年前三季度实现销售收入4458亿元 主营业务利润率6.1%

是的。天玑1080是5G芯片。5G、Wi-Fi 6、蓝牙和 GNSS 连接都直接内置在 Dimensity 1080 中，这意味着它们的工作效率比其他多芯片设计要高得多，从而延长您的日常电池寿命。搭载联发科技天玑 1080 的智能手机可以结合 5G 低频段和中频段，以实现更快的平均速度、更大的覆盖范围以及跨覆盖层的 5G 区域之间的无缝移动，让您的 5G 体验永不出错。