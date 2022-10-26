快手“99车品节”战报：总订单量同比增长103.6% 将上线“电动车专场”

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:昨日晚间，快手“快说车甄选”IP下“99车品节”项目近日收官。

战报显示，截至目前，#快说车甄选#话题下累计7578个作品，共获得1.6亿+曝光，#99车品节#话题下2069个作品曝光量达5900万+;“99车品节”相关内容曝光破亿，总成交额同比增长94.7%，总订单量同比增长103.6%，买家分布基本覆盖所有区县。

在甄选优质创作者、多元玩法创新、官方扶持等多种举措下，“快说车甄选·99车品节”效果显著。从整体数据来看，截至目前，#快说车甄选# 话题下累计7578个作品，共获得1.6亿+曝光，#99车品节# 话题下2069个作品曝光量达5900万+;“99车品节”相关内容曝光更是破亿，总成交额同比增长94.7%，总订单量同比增长103.6%，买家分布基本覆盖所有区县。

从互动效果来看，开播场次同比增长23.1%，观看次数同比增长62.7%;从商家增量来看，卖家数量同比增长31.5%，成交额同比增长100%的卖家数近4000，成交额破百万商家同比增长65.0%，成交额破百万单品同比增长28.6%。

从最终成交商品来看，最受用户喜欢的养护维修单品是车仆三元催化清洗剂，成交量超3.3万个，成交额达254万元;其次为车仆燃油宝，成交量2.9万个，成交额220余万元;紧随其后的是马路诚品洗车蜡，成交量超2.6万个，成交额达187万元。

作为“快说车甄选”项目落地的首场活动，“99车品节”是快手汽车打造车品这一细分垂类活动的一个开始。据相关负责人透露，“116车品节”也将于10月下旬上线，“精品二手车专场”、“电动车专场”等细分垂类的专属活动也在规划中。

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