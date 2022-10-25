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天猫双十一88VIP专属大额券在哪领 淘宝88会员双十一优惠券怎么用

2022-10-25 15:54 · 稿源：站长之家

昨日晚间，天猫双十一正式开启预售，同时还对外发放了88VIP专享消费券。那么，天猫双十一88VIP专属大额券在哪领呢?这个优惠券具体怎么用?

据了解，天猫双十一88VIP专属大额券共两张，总计820元，只需要88积分即可兑换。其中520元券实付6800元可用，300元券实付满3800元可用。

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该消费券可叠加跨店300-50、折上95折优惠使用。值得注意的是该消费券不可用于空调、部分手机。

淘宝双十一88vip第二波是多大的

天猫双十一第二波超级红包最高中奖金额为22888元，每天可以抽一次，红包加码日有超过80%的中奖率，中奖金额也会增加。11月9日、10日还有最高8888元或超高实物奖品的奖金和奖品。红包抽完后还能参加每日攒能量红包，通过浏览商品/会场或者邀请朋友参加等方式多获得16元红包。目测第二波活动比第一波的销售额预估更乐观。

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淘宝双十一88vip怎么用

首先领取足够的双十一购物津贴以及双十一红包，若是购置数码家电类商品，能够运用88VIP的专享购物券 （满6800元减520元、满3800元减300元），叠加双十一购物津贴(每满300元减50元)以及双十一红包，下单最优惠。若是购置没有参与双11全店5折的其他品类商品，则能够运用88VIP9.5折优惠。

然后下单时选择带有“88VIP专享9.5折”标识的商品，即可享用该商品优惠后9.5折的折扣;若该商品参与双11，并且享用的优惠折扣更多，能够在提交订单页面不勾选“运用88VIP卡”，即可享用到双11的优惠了。

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    真我Realme 10

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    i9-13900K

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    真我Realme 10

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