中国移动：5G套餐客户数累计达5. 57 亿户

站长之家 10 月 20 日讯：中国移动发布公告称，前三季度净利润达 985 亿元，同比增长13%。截至三季度末，5G套餐客户数为5. 57 亿户，移动客户数为9. 74 亿户。
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据新华社报道，2022年上半年中国移动5G相关投资达587亿元，截至中国移动在全国已累计开通5G基站超110万个，占全国5G基站比例超过50%...中国移动发布的数据显示，截至2022年8月份5G套餐用户累计到达5.3879亿户，本年累计净增客户数1，635万...中国移动中期业绩报告显示，该公司2022年上半年营运收入为人民币4，969亿元，同比增长12.0%;上半年净利润方面，中国移动进账702.8亿元人民币，同比增长18.9%，平均一天净赚3.8亿元，吸金能力不俗...
大学校园内，学生人群会出现明显的时空潮汐效应，也就是学生位置在特定时间存在规律性迁移：白天去教学楼、晚上回宿舍...针对北京邮电大学内教学楼、宿舍楼、餐厅等场景的时空潮汐效应特点，中国移动北京公司与中兴通讯股份有限公司合作，开发出潮汐智能天线权值自优化技术”...当学生们早上离开餐厅、前往教学楼和图书馆开始一天的学习，或是晚间结束晚自习回到宿舍时，潮汐智能天线权值自优化技术”可自动调整网络天线方向和信号强度，让5G信号随潮汐而动”...
三大运营商已经公布了自家前三季度的成绩，比如5G总用户加起来已经突破10亿，而我国5G总用户人数也是全球第一...以2022年前三季度天数273天计算，中国移动平均每天实现营业收入26.5亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.61亿元...截至2022年9月30日，中国移动移动客户总数约9.74亿户，前三季度净增1715万户，5G套餐客户数达到5.57亿户，5G网络客户数达到2.92亿户，保持行业领先......
中关村在线消息：据中国移动披露了2022年三季度报告，公告显示，今年前三季度，中国移动实现营业收入达到7235亿元，同比增长11.5%；实现归属于母公司股东的净利润为985亿元，同比增长13.3%...企查查APP显示，中国移动集团共有369家成员企业，集团分支机构超6万家...
中国移动9元包月150G流量，目前在国庆节前可以开卡了，只要月租9元即可享用150G的流量非常的实惠，比一些校园卡都合适，而且还有首月免费的活动，办理后首月不花钱，并且号码可以自选，归属地等信息也能自选，这也是目前9元最合适的月租流量套餐了...而目前激活需要一次性首充50元话费后，联系客服添加套餐优惠，详情请详细咨询客服再下手，以免踩坑，从真实用户的评价来看已经销售了10W+但，好评度达到96%，用户可放心购买...
中关村在线消息：10月21日，据相关爆料，中国移动披露了2022年三季度报告，公告显示，今年前三季度，中国移动实现营业收入达到7235亿元，同比增长11.5%；实现归属于母公司股东的净利润为985亿元，同比增长13.3%...从财报上看中国移动依然排名首位，基于大体量用户总额很亮眼，规模和用户保持行业领先，云计算、大数据、物联网、以及产业互联网等业务都逐渐走入正轨，一起期待吧！...
超 级SIM校园卡，是中移互联网基于超 级SIM卡安全芯片和NFC近场交互能力，打造的集通话上网、校园门禁、消费、交通、必达通知等多项功能于一体的手机卡...来自菏泽医专的陈同学在换上超 级SIM校园卡后，开启了“一台手机畅玩校园”的便利生活...没想到超 级SIM校园卡在外还能化身公交卡！出门坐公交地铁，一刷手机即可搭乘...同学们无需前往营业厅即可激活校园门禁、智能门锁、公交地铁、饭堂消费等功能，将校园一卡通、交通卡等能力集成进 SIM卡......
10月20日，中国移动发布了第三季度财报公告，公司前三季度营运收入为人民币7235亿元，同比增长11.5%；通信服务收入为人民币6201亿元，同比增长8.3%...EBITDA为人民币2515亿元，同比增长5.9%，前三季度净利润达985亿元，同比增长13%以此计算，平均下来日赚3.6亿左右...中国移动还公布了公司的客户数，总的移动客户数为9.74亿户，其中5G套餐客户数为5.57亿户，本月净增79.8万用户，今年净增1.74亿用户......
截至发稿，中国移动A股涨超4%，股价突破70元大关，报71.18元，总市值达1.52万亿元，创上市新高...据中国移动公布的2022年中期业绩显示，中国移动上半年营收达到4969亿元，同比增长12.0%...上半年，中国移动完成资本开支920亿元，累计开通99万个5G基站，其中700MHz5G基站30万个...
然而让运营商无奈的是，消费者并不愿意为5G套餐花更多的钱，甚至平均费用还下降了...市场研究公司Omdia最新研究显示，从2022年到2027年，移动服务和固定宽带服务的收入将增长14%，但每个月度每用户平均收入（ARPU）将下降4.2%，从7.48欧元下降到2027年下降到了7.16欧元...就用户的体验来说，除了个别时候下载速度确实比4G更快之外，5G整体的体验没比4G好到哪里去，显然是不乐意多花钱的......
2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。
有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。
最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。
压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。
没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。
大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。
直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。
13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。
看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。
不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。
有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。
一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。
支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。