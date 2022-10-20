中国移动：5G套餐客户数累计达5. 57 亿户

然而让运营商无奈的是，消费者并不愿意为5G套餐花更多的钱，甚至平均费用还下降了...市场研究公司Omdia最新研究显示，从2022年到2027年，移动服务和固定宽带服务的收入将增长14%，但每个月度每用户平均收入（ARPU）将下降4.2%，从7.48欧元下降到2027年下降到了7.16欧元...就用户的体验来说，除了个别时候下载速度确实比4G更快之外，5G整体的体验没比4G好到哪里去，显然是不乐意多花钱的......