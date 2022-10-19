快手电商调整《快手小店发货管理规则》新增预售功能使用门槛

2.4发货时效 2.4.1非预售商品发货时间为24小时、48小时，以商品编辑页面展示为准;商户未设置发货时间的，默认发货时间为48小时; 2.4.2预售商品承诺发货时长可设置为3天-15天，以商品编辑页面展示为准; 2.4.3商户参与快手小店官方发起的促销活动及特定节假日以官方公告发货时间为准; 2.4.4商户与消费者另有约定的发货时间，以其约定时间为准; 2.4.5商户完成发货后24小时内对应快递公司官网应有揽收记录。

2.4发货时效 2.4.1非预售商品 2.4.1.1非预售商品发货时间为24小时、48小时，以商品编辑页面展示为准;商户未设置发货时间的，默认发货时间为48小时; 2.4.1.2商户完成发货后24小时内对应快递公司官网应有揽收记录。 2.4.2预售商品 2.4.2.1商家使用预售功能，需满足条件:购物体验分≥4.31分（特殊类目除外，实际以商家后台展示为准） 2.4.2.2预售商品承诺发货时长可设置为3天-15天，以商品编辑页面展示为准; 2.4.2.3商户完成发货后24小时内对应快递公司官网应有揽收记录。 2.4.3其他 2.4.3.1商户参与快手小店官方发起的促销活动及特定节假日以官方公告发货时间为准; 2.4.3.2商户与消费者另有约定的发货时间，以其约定时间为准。