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快手电商调整《快手小店发货管理规则》新增预售功能使用门槛

2022-10-19 14:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日 消息:快手电商发布了关于【预售功能使用门槛】规则的调整公告，规则于2022年10月19日修订，于2022年10月27日生效。

快手电商表示，为提升商户发货物流服务水平，为消费者提供更优质的平台服务及购物体验，现对《快手小店发货管理规则》进行修订。

具体修订内容为新增预售功能使用门槛，商家使用预售功能，需满足购物体验分≥4.31分（特殊类目除外）。

《快手小店发货管理规则》

修订前

修订后

2.4发货时效

2.4.1非预售商品发货时间为24小时、48小时，以商品编辑页面展示为准;商户未设置发货时间的，默认发货时间为48小时;

2.4.2预售商品承诺发货时长可设置为3天-15天，以商品编辑页面展示为准;

2.4.3商户参与快手小店官方发起的促销活动及特定节假日以官方公告发货时间为准;

2.4.4商户与消费者另有约定的发货时间，以其约定时间为准;

2.4.5商户完成发货后24小时内对应快递公司官网应有揽收记录。

2.4发货时效

2.4.1非预售商品

2.4.1.1非预售商品发货时间为24小时、48小时，以商品编辑页面展示为准;商户未设置发货时间的，默认发货时间为48小时;

2.4.1.2商户完成发货后24小时内对应快递公司官网应有揽收记录。

2.4.2预售商品

2.4.2.1商家使用预售功能，需满足条件:购物体验分≥4.31分（特殊类目除外，实际以商家后台展示为准）

2.4.2.2预售商品承诺发货时长可设置为3天-15天，以商品编辑页面展示为准;

2.4.2.3商户完成发货后24小时内对应快递公司官网应有揽收记录。

2.4.3其他

2.4.3.1商户参与快手小店官方发起的促销活动及特定节假日以官方公告发货时间为准;

2.4.3.2商户与消费者另有约定的发货时间，以其约定时间为准。

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  • iQOO Neo7是直屏还曲面屏吗？

    直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF是第几代的？

    13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是金属边框吗？

    不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF能玩什么游戏？

    看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是lcd屏幕吗？

    不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF是什么针脚类型接口？

    LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。

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    有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。

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  • i9-13900KF支持多大内存频率？

    5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。

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    有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。

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  • i9-13900KF核显性能怎么样？

    一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。

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  • iQOO Neo7王者荣耀支持120帧吗？

    支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。

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  • i9-13900KF核显是什么？

    Graphics770。i5-13600K处理器核显采用 UHD Graphics770 集成图形解决方案。此外Core i5-13600K上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。此外，还支持 IOMMU 虚拟化（PCI 直通），因此来宾虚拟机可以直接使用主机硬件。使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序将在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，英特尔还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是塑料机身吗？

    中框是塑胶，后盖有玻璃和素皮材质iQOO Neo7中框材质是塑胶，后盖材质几何黑版本是玻璃；印象蓝、波普橙版本是素皮，素皮版本的要比玻璃版本的略微轻一点。iQOO Neo7的屏幕是6. 78 英寸，它的机身重量是约202g或约197g，整体来说在这个尺寸大小的手机中算是比较轻的机身。

    iQOO Neo7

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    4W多。在 OCN 论坛上，用户Jeges 现在分享了有关处理器的一些细节。到目前为止，已确认 i9-13900KF 在适当冷却的情况下可以在5.7至5.8GHz 下运行（Arctic LiquidFreezer II360）。此外，他还发布了一张未完成的10分钟 Cinebench R23基准测试的截图，显示了40K 的多核分数。

    i9-13900KF

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    i9-13900KF

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    iQOO Neo7

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    iQOO Neo7

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    支持。i9-13900KF是支持DDR5的，Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i9-13900KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，您需要单独的显卡。

    i9-13900KF

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    是iQOO Neo7使用立体双扬声器，支持的音频格式包括WAV、MP3、MP2、AMR-NB、AMR-WB、MIDI、Vorbis、APE、FLAC。双扬声器在目前中端以上的智能手机中比较普遍的被使用，这使得用户在音影视频以及游戏娱乐的过程中体验会得到很大的提升。

    iQOO Neo7

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