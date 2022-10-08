叮咚买菜：国庆期间预制菜销量同比增长60%

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:国庆期间，叮咚买菜平台迎来订单高峰。近几日，火锅、烧烤类预制菜销量增长迅猛。
今年国庆，由于市民减少了远途出行，更多人会选择家庭聚餐、近郊出行、露营等休闲方式，预制菜、休闲食品等需求量攀升。
今年叮咚买菜推出了“番茄牛尾火锅”“醉鸡煲火锅”“当归羊肉火锅”等多款热销锅底，从9月17日上线至今，火锅品类销量远超预期。截至10月7日，叮咚买菜国庆期间预制菜整体销量同比去年增长50%-60%，十一当天销量同比去年同期翻倍。
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2021 年，预制菜迎来发展的元年; 2022 年，预制菜更是驶入了发展的快车道...牛肉类预制菜作为肉禽类预制菜中常见的一种，在预制菜风口的契机之下，也正进一步崛起...尤其是在牛肉类预制菜的制作上，真空慢煮等新技术的应用，对菜品口感、还原度的提升起到了里程碑式的作用，为行业高质量发展“添砖加瓦”，食品加工新技术新装备也成为预制菜产业催生的新赛道......
家庭场景的自饮、小酌品类的酒增长快速，白葡萄酒比去年同期增长38%、米酒比去年同期增长30%、清酒和烧酒增长均超40%，而在洋酒中，金酒和朗姆酒分别增长了125%、89%...9月底，盒马火锅陆续在全国门店上线...铝箔纸、一次性纸浆餐具等户外餐饮场景用品销量同比去年增长120%，适合露营场景的烧烤类商品同比增长100%，其中中式烤串最受欢迎，同比增长88.5%;法式小切羊排同比增长84.9%;日式烤肉同比增长42.8%;韩式烤肉同比增长40.9%......
他希望赶上面馆的风口，那年3月150家门店的遇见小面估值冲到10亿元;到了4月，刚刚开出22家门店的兰州牛肉面品牌陈香贵就以10亿元估值拿到了融资...对风口极其敏感的陆正耀捕捉到了预制菜的火热...在7月18日的预制菜发布会之前，罗敏亲自下场在抖音直播过多次，大送福利，比如1分钱1份的酸菜鱼...这对于罗敏来说，应该非常遗憾，因为预制菜投入，趣店二季度运营成本大幅提升53%，达到1.36亿元;销售与营销费用也大幅提升了82.6%至5320万元...因为是预制菜，只需要复热一下即可，所以上菜的速度非常快......
小猪民宿日前发布的《 2022 年国庆旅住预测数据报告》显示，今年国庆小长假仍然以本地游、周边游为主导...小猪民宿数据显示，截至 9 月 28 日，一周内通过小猪民宿预订国庆期间民宿的订单环比增长146%...
据老板联播报道，近期多地预制菜加盟商经营困难，其中杭州有家加盟商投入30万，一天流水仅400，预制菜开始被质疑为韭菜坑...一位上海远郊区域的预制菜加盟商表示，预制菜这个赛道没什么做的，自己投资的15万三个月时间亏完了...在微博上输入预制菜三个字，就会出现许多个联想词条，诸如为什么消费者不爱预制菜”、预制菜动了谁的奶酪”、预制菜将干掉90%的厨师”、董明珠将成立预制菜装备公司”等等...业内人士指出，当下预制菜的争议主要在于太急于求成，但这是资本推动的结果，并不代表预制菜本身有问题......
据零售云数据，县域以旧换新销售同比增长57%...海尔洗干一体机销售同比增长118%，容声十字对开门冰箱销售同比增长233%，火星人集成灶销售同比增长180%...假期末尾，由于不少地区气温呈现断崖式骤降，暖冬居家好物今年也被县镇消费者提前抢购...芜湖三山零售云芝华仕店开展进店抽红包、下单砸金蛋等活动，顾客被吸引到店选购，国庆期间销售超 15 万元...
2020年，新注册预制菜企业达到1.25万家...天眼查显示，目前我国已有7.2万家预制菜企业（企业名称或经营范围含“速冻、预制菜、预制食品、半成品食品、即食、净菜”），主要集中在山东、河南、江苏、河北、广东、安徽六个省，总计占比为49.78%...以日冷为例，其2020年财报显示，B端收入868亿元，占比约55%，而C端预制菜收入也达到了703亿日元，同比增长8.5%......
C端预制菜如何触达客户手中，全程冷链运输和普货运输是不一样的，如何保障预制菜产品高品质送达客户手中，也是关键；第三是成本，预制菜供应链成本较高...特别提示：为了探寻预制菜行业的发展规律，找到预制菜企业的可持续发展路径，易流科技的子品牌“11AN”联合物流透明管理研究院对预制菜行业做了深度研究，并编写了《预制菜的经营模式及供应链策略研究》这一报告，希望这一报告能对预制菜企业的经营发展提供有益的帮助......
大众点评数据显示，“十一”长假期间，大闸蟹到店餐饮的订单量同比去年增长四成以上，苏州、上海、杭州、北京、武汉成为大闸蟹消费前五大城市...今年“十一”黄金周期间，大众点评推出了“舌尖奇遇记”主题活动，将线下吃蟹好去处与本地周边消费者连接起来，助力消费者在外出就餐时找到更多优质大闸蟹餐厅，体验更多特色的大闸蟹吃法......
宝马集团公布最新销量数据。今年9月，宝马集团向中国客户交付59.29万辆BMW和MIN汽车，其中纯电动车型同比增长65%。
不是荣耀X40 GT不是使用鸿蒙系统，它使用的是基于Android的Magic UI定制系统。荣耀旗下新推出的手机现在都是使用荣耀自己的系统，无法升级到华为的鸿蒙系统，在使用体验上肯定有不同之处。
可以。i5-13600K是完全足够玩3A游戏的，本身吃CPU的游戏不是特别多，主要还是显卡比较重要，对于英特尔这个最新的13代CPU来说，完全胜任任何的3A游戏，其中也包括吃CPU的任何游戏，所以如果你是担心买了i5-13600K不能玩三A的话，那就可以放心了。
支持。i5-13600K是英特尔最新的13代CPU，自然是支持DirectX12了。DX12 最重要的变化就是更底层API，这一点很像AMD Mantle，在硬件抽象层上走得比以往更深入，能够同时减轻CPU、GPU的过载(overload)。
大约5000mAh荣耀X40 GT电池容量大约是5000mAh，同时搭配66W有线快充，在2000元档位的智能手机中算是比较不错的配置。荣耀X40 GT定位的是电竞游戏手机，支持高刷新率屏幕，对电池续航的需求吧比较高，拥有5000mAh电池可以基本满足一天的使用，快充速度也可以让手机在比较短的时间内充满。
89.6GB/秒。i5-13600K最大内存带宽是89.6GB/秒，最大内存带宽是处理器可以从半导体内存中读取或存储数据的最大速率（以 GB/s 为单位），并且支持ECC内存。
双卡荣耀X40 GT是双卡手机，可以支持5G双卡，持移动、联通和电信三网的5G网络。几乎现在新推出的智能手机都是双卡双待，且是实体的SIM设计，但也有部分型号手机，如iPhone14系列开始推出eSIM卡版本，未来或许eSIM卡会成为比较主流的设计方案，这样可以为手机节省更多内部空间。
不可以荣耀X40 GT不可以支持IP68级别的防尘防水，如果是普通的生活泼溅水的话，没有太大问题，马上擦掉即可。但是如果掉进水中，或者是蒸汽较多的环境中，则容易进水导致内部的元器件出现腐蚀损坏等，建议在使用的时候要注意不要接触到水。
参数如下。处理器编号：i5-13600K架构:Raptor Lake中央处理器规格核心总数14:# 性能核心数6 # 高效核心数8总线程数20最大睿频5.10GHz性能核心最大睿频5.10GHz高效核心最大睿频3.90GHz性能核心基础频率3.50GHz高效核心基频2.60GHz缓存24MB 英特尔® 智能高速缓存总二级缓存20MB处理器基础功率:125瓦最大涡轮功率:181瓦内存规格最大内存大小（取决于内存类型）128GB内存类型:高达 DDR5-5600MT/s或者高达 DDR4-3200MT/s最大内存通道数:2最大内存带宽:89.6GB/秒支持 ECC 内存:是的处理器显卡处理器显卡:英特尔® 超高清显卡770图形基频300兆赫图形最大动态频率:1.50GHz图形输出:eDP1.4b、DP1.4a、HDMI2.1最大分辨率 （HDMI）:4096x2160@60Hz最大分辨率 （DP）:7680x4320@60Hz最大分辨率（eDP - 集成平板）:5120x3200@120HzDirectX:支持12OpenGL:支持4.5OpenCL:支持3.0支持的显示器数量:4最大 DMI 通道数:8PCI Express:5.0和4.0PCI Express 配置:高达1x16+4、2x8+4最大 PCI Express 通道数:20针脚类型： FCLGA1700
可以荣耀X40GT有NFC功能，可以利用NFC来设置门禁功能。设置门禁的方法:开启钱包应用，选择右下方的卡包 ;点击右上方的 + 号图标，找到 门禁卡;选择 模拟 实体门禁卡 ，把门禁卡放在手机的nfc功能感应区中就可以了。
125W。Core i5-13600K 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i5-13600K 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器采用 UHD Graphics 770 集成图形解决方案。
没有荣耀X40 GT没有无线充电功能，它可以支持66W的有线快充。作为一款定价在2000元档位的中端手机，荣耀X40 GT的快充速度也算是比较快的，当然这个价格不太有可能配备无线充电和反向无线充电功能，同时无线充电的速度也不会太快。
10月20日。i5-13600K是9月27日公布的，正式的发售日期是2022年10月20日，英特尔酷睿 i5-13600K是一款14核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，使用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600K 具有24MB 的三级缓存，默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz。
三年。i5-13600K商品质保周期为3年质保，在此时间范围内可提交维修申请，具体请以厂家服务为准。英特尔有限公司（Intel SemiconductorLtd.）(下称“英特尔")向原始包装产品(指盒装英特尔R处理器和附带之散热装置)之购买者(原始购买者)以及包含本产品并由原始购买者组装的计算机系统的购买者(原始系统购买者)担保:本产品如正确安装和使用，三(3)年(下称“质保期”)内将不存在材料和工艺上之缺陷，且实质性符合英特尔公并的产品规格。对于原始购买者来说，该质保期起始于原始包装产品购买日，对于原始系统购买者来说，该质保期起始于包含该产品的计算机系统的购买日，以原始正式销售发票为据(不论该产品是作为组件而单独购买，或是作为计算机系统的一部分购买)，并包括任何及所有更换产品的质保期。在任何情况下，产品及其更换产品的质保期总计不超过三(3)年。
有荣耀 X40 GT的NFC可以支持公交地铁卡、门禁卡、银行卡、支付和近距离数据传输等各种NFC功能操作。NFC的开启方法:设置-更多连接-NFC，开启NFC开关。NFC虽然不如二维码使用的普遍，但随着更多的NFC设备开始应用到生活中，未来或许NFC可以出现更多的使用场景。
需在频道输出付费对应指令如果没有付费，属于试用帐号，大约可以生成20-25张图，在频道对话框输入『 /subscribe 』，会跳出专属付费厉链接即可付费。另外要先有邀请码才能进Midjourney，进Midjourney后才能购买，所以需要先找有邀请码的朋友或用户获得邀请码。
13代。i5-13600K是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600K使用 PCI-Express Gen5连接。该处理器采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。
可以荣耀X40 GT的处理器是骁龙888，足够玩原神这款游戏，虽然不足以开全高画质长时间玩，但如果是开中等画质完全可以以比较高的帧率运行。同时它还是LCD高刷新率屏幕，玩其他的游戏还可以支持高帧率模式，比如王者荣耀、和平精英等游戏，都是可以支持高帧画面。
台积电。骁龙8Gen2根据爆料是台积电4纳米工艺，而非三星制造的4nm 工艺和 Adreno740GPU。它将使用四种类型的内核，而不是过去几年高通芯片组中更标准的三种。这些将由一个 Cortex-X3、两个 Cortex-A720、两个 Cortex-A710和三个 Cortex-A510组成
可以开高帧率玩游戏荣耀X40 GT自带高刷新率屏幕，经过官方测试X40 GT在玩某款MOBA手游 120 帧测试时，室温25°，测试时间 1 小时情况下，平均帧率是115.07FPS；某款知名FPS手游，也在相同条件下， 90 帧测试，可以维持在89.71FPS平均帧率；某知名RPG手游 60 帧测试，测试时间 30 分钟， 25 度室温情况下，可以维持在56.33FPS的平均帧率，也就是说在玩大多数手游情况下，都可以维持比较高的帧率。
1+2+2+3八核心架构。骁龙8Gen2根据爆料采用1+2+2+3八核心架构，将由一个 Cortex-X3、两个 Cortex-A720、两个 Cortex-A710和三个 Cortex-A510组成，大核升级为Cortex A715，相比Cortex A710性能提高了5%，能效提高了20%，超大核升级为Cortex X3。