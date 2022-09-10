英特尔中国向四川地震灾区捐赠 200 万元

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:9日晚，英特尔中国官方微博宣布向中国乡村发展基金会捐赠人民币200万元，以支持四川泸定地震的抗震救灾及灾后重建工作。
英特尔中国表示，Intel此次的捐赠，将主要用于帐篷、食品、饮用水等应急物资的采购及灾后重建。另外，Intel也将针对抗震救灾的特殊需求，提供笔记本电脑和相关数字设备的支持。
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好未来公益基金会向四川灾区捐赠200万元现金，用于抗震救灾及灾后重建工作...好未来方面表示，公司将心系所有受此次地震影响的同胞，持续关注救灾进展，为灾区人民重建家园贡献力量...
站长之家 9月 6 日讯：辛选集团宣布，辛选集团创始人辛有志（网名辛巴）决定向四川地震灾区捐赠 500 万元，用于抗震救灾应急物资采购及灾后重建工作...
站长之家 9月 7 日讯：新东方与东方甄选，宣布向四川地震灾区捐赠现金 500 万元，用于支援受灾 地区抗震救灾和灾后重建工作...
除了新东方，比亚迪向四川灾区捐赠500万元，五粮液向四川甘孜泸定及雅安地震灾区捐赠1500万元，融捷股份捐赠500万元用于泸定地震抗震救灾...阿里巴巴公益基金会向四川甘孜泸定地震灾区捐赠500万元；拼多多首期捐赠300万元驰援泸定，首批救援物资已运抵灾区，小米向四川省慈善联合总会捐赠100万元，网易捐款150万支援抗震救灾，联想捐赠50万元用于四川泸定抗震救灾，字节跳动向四川地震灾区捐赠500万元......
9月10日，Intel中国宣布，向中国乡村发展基金会捐赠人民币200万元，以支持四川泸定地震的抗震救灾及灾后重建工作...Intel此次的捐赠，将主要用于帐篷、食品、饮用水等应急物资的采购及灾后重建...自2003年在成都建厂以来，Intel扎根四川已近20年，与我们当地的员工、伙伴和社区休戚与共...
字节跳动向四川地震灾区捐赠500万元...昨日晚间，北京字节跳动公益基金会宣布向四川地震灾区捐赠500万元，用于开展紧急救灾、灾后校园修缮和农产品生产销售等领域...一，联合中国红十字基金会、中国社会福利基金会爱小丫基金、深圳壹基金公益基金会等，在当地发放100万元紧急救灾物资...昨日晚间，Keep在港交所公布了更新后的招股书称，截至2022年6月30日的6个月内，平均月活用户数为3770万，与2021年同期相比增长了13%...截止到2022年3月31日的3个月内，实现营收4.17亿元，同比增长37.6%......
四川甘孜泸定县6.8级地震灾情牵动全国人民的心...阿里巴巴公益宣布已迅速启动应急救灾预案，紧急向甘孜泸定地震灾区首期捐赠500万元，用于抗震救灾及灾后重建...
9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震，此后发生多次余震，目前最大余震4.2级，社会各界的抢险救灾工作正在进行中...9月6日，北京联想公益基金会宣布，向中国乡村发展基金会捐赠人民币50万元，用于开展泸定地震灾害救援”行动，支持灾区一线工作人员、救援队救灾工作，以及受灾群众基本生活物资保障...小米公益基金会宣布，向四川省慈善联合总会紧急捐赠100万元人民币，用于泸定地震受灾地区抗震救灾和灾后重建工作...
9月6日上午，小米公益基金会决定向四川省慈善联合总会紧急捐赠100万元人民币，用于泸定地震受灾地区抗震救灾和灾后重建工作...小米表示，9月5日12时52分，四川甘孜泸定县发生6.8级地震，泸定县和雅安市石棉县受灾严重，截至9月6日7时，已造成甘孜州37人、雅安市石棉县28人遇难，水电、交通、通信等基础设施受损...9月6日，小米公益基金会决定向四川省慈善联合总会紧急捐赠100万元人民币，用于受灾地区的抗震救灾应急物资采购和灾后重建工作...
9月5日，四川甘孜泸定县发生6.8级地震，泸定县和雅安市石棉县受灾严重...腾讯宣布，腾讯公益慈善基金会启动500万元现金捐赠，驰援四川震区，首批物资已送达...腾讯称，腾讯基金会将密切关注灾后重建的整体安排，持续做好相关支持...
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。