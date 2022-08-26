快手电商专项治理商家/达人违规营销推广月饼和大闸蟹类商品

违规售卖古董是指商户或带货达人发布的古董商品信息为国家所禁止发布的，或为不适合网络平台交易的，或为特许经营但无此资质的情形...在违规处理方面，商户或带货达人在快手小店的经营推广过程中，若存在以上的违规行为的，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，采取包括但不限于警告，强制学习，强制考试，扣分，下架全部商品、禁止上架新商品，暂停使用购物车功能，支付违约金，禁止直播，禁止发短视频，封禁快手账号等违规处理措施，直至清除平台、终止合作......