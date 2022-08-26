首页 > 业界 > 关键词  > 快手电商最新资讯  > 正文

快手电商专项治理商家/达人违规营销推广月饼和大闸蟹类商品

2022-08-26 09:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:日前，快手电商发布了关于营销推广月饼类商品的专项治理公告和关于营销推广大闸蟹类商品的专项治理公告。

公告称，根据国家发改委、工信部、商务部、国家市场监督管理总局发布的《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（2022年 第5号），为维护市场秩序、促进形成良好社会风尚，同时为规范商户/带货达人在月饼类目的宣传推广行为，减少误导用户、侵害用户合法权益的行为发生，提升用户体验。平台决定针对商户/带货达人在月饼类目上的宣传推广行为开展专项治理。

规范要求

1、宣传行为规范:直播间、短视频中展示的月饼大小、性状描述等需要与商品大小实际一致

2、月饼价格:不得超过500元

3、月饼商品要求

（1）月饼包装:不得使用贵金属、红木材料等贵重包材;包装空隙率、包装层数、包装成本应严格遵守关于食品包装的强制性标准(GB23350等);

（2）盒装月饼不得以任何形式搭售其他的商品;不得以礼盒形式将月饼和其他的产品混合销售;

（3）月饼馅料中不得使用鱼翅等野生保护动物食材。

如在经营快手小店的过程中存在违规，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，处扣分、暂停使用购物车、支付违约金、封禁快手账号等处理措施，直至清除平台、终止合作。

序号问题具体场景违规处理
1宣传问题带货达人在直播间、视频展示的商品大小、性状和商品货架信息实际不一致将按照【发布虚假宣传信息—商品信息与宣传不符（情节严重）】处理
2价格问题商品价格超过500元将按照【发布不合规信息—商品价格不合规（情节严重）】处理
3商品感官问题消费者收到的商品实物与直播间、视频展示的商品大小、性状等不一致将按照【商品质量问题—商品感官质量不合格（情节严重，高品退的商品按照情节特别严重）】处理
4其他质量问题月饼包装不规范;搭售其他商品;使用野生动物食材等将按照【发布违禁信息—由不具备生产资质的生产商生产的或不符合国家、地方、行业强制性标准、商品执行标准或不符合快手小店公布的规则、快手小店与商户签订的协议中采用的推荐性标准的商品】或【发布违禁信息—猫狗肉、猫狗皮毛、鱼翅、熊胆及其制品等其他有违公益或对当地生态系统可能造成重大破坏的生物物种及其制品】处理

另外，平台还决定针对商户/带货达人在大闸蟹类商品上的宣传推广行为开展专项治理。

规范要求

大闸蟹类目施行类目邀约制度，非邀约商家禁售大闸蟹活蟹，以及生冻大闸蟹;拥有大闸蟹类目权限的商家，需要按照平台相关类目管理要求执行。

常见违规行为:

1、商品挂在“熟冻大闸蟹”类目，实际销售“活蟹”;

2、无大闸蟹类目权限，销售“生冻大闸蟹”，“活冻大闸蟹”（含其他河蟹类商品）。

如在经营快手小店的过程中存在违规，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，处扣分、暂停使用购物车、支付违约金、封禁快手账号等处理措施，直至清除平台、终止合作。

序号具体场景违规处理
1商品挂在“熟冻大闸蟹”类目，实际销售“活蟹”按照【发布超范围商品—发布超出平台开放类目的商品（情节严重）】处理
2无大闸蟹类目权限，销售“生冻大闸蟹”，“活冻大闸蟹”（含其他河蟹类商品）按照【发布超范围商品—发布平台明确限制出售的商品（情节严重）】处理

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 快手电商专项治理违规价格营销行为 禁止夸大商品价值

    “违规价格营销”是指带货达人在电商直播或电商短视频中推广营销时实施过分夸大商品价值、虚假价格比较等方式误导消费者的情形...在违规处理方面，快手表示带货达人在快手小店的经营推广过程中，若存在“违规价格营销”的违规行为的，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，采取包括但不限于警告、强制学习、强制考试、扣分、暂停使用购物车功能、支付违约金等违规处理措施，直至清除平台、终止合作...

    ​违规价格营销 ​电商 ​快手

  • 快手电商专项治理电商直播PK期间五大违规行为

    快手电商表示，电商直播PK期间，带货达人和PK对象出现上述违规行为的，平台将依照《快手小店营销违规管理规则》采取包括但不限于暂停使用购物车、支付违约金、扣分、禁止直播、封禁快手账号等违规处理措施，同时将依据《快手小店电商PK管理规则》第四条、第五条的规定，对违规人采取临时关闭电商PK功能3-10天或永久关闭电商PK功能的违规处理措施...电商直播PK期间，某带货达人与PK对象就商品价格问题进行争吵，PK对象刻意压低带货达人的商品价格，最终带货达人同意改价......

    ​快手电商 ​电商直播 ​直播PK

  • 快手电商专项治理超时未发货违规行为

    快手电商发布了关于违规行为的专项治理公告...超时未发货，是指商家未在承诺发货时间内发货，即超过承诺发货时间仍未发货的行为...（3）情节特别严重的，处强制考试、下架全部商品、禁止上架新商品3-14日、限制参与营销活动5-14日、支付违约金500-5，000元...若商家缺货/断码，无法发货，快手建议联系买家说明情况，协商一致退款，避免买家投诉和平台判罚;若工厂停产，无法发货，建议联系买家说明情况，协商一致退款，避免买家投诉和平台判罚......

    ​快手电商 ​发货规定 ​快手物流

  • 快手电商专项治理违规售卖古董行为 严重违规将封号

    违规售卖古董是指商户或带货达人发布的古董商品信息为国家所禁止发布的，或为不适合网络平台交易的，或为特许经营但无此资质的情形...在违规处理方面，商户或带货达人在快手小店的经营推广过程中，若存在以上的违规行为的，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，采取包括但不限于警告，强制学习，强制考试，扣分，下架全部商品、禁止上架新商品，暂停使用购物车功能，支付违约金，禁止直播，禁止发短视频，封禁快手账号等违规处理措施，直至清除平台、终止合作......

    ​快手电商 ​古董 ​快手政策

  • 快手电商专项治理违规价格营销行为 禁止虚假价格比较、夸大商品价值

    是指带货达人在电商直播或电商短视频中推广营销时实施过分夸大商品价值、虚假价格比较等方式误导消费者的情形...常见违规行为包括虚假价格比较、夸大商品价值等...与其他业态价格（包括但不限于线下实体店/专柜/奥莱等线下商场或某宝等其他平台/）进行比较，夸大商品价格......

    ​快手电商 ​快手 ​违规营销

  • 快手电商专项整治不雅内容营销 严禁带货达人出现这几行为

    是指带货达人在推广营销过程中存在以色情/低俗/不雅相关的穿着/行为/语言文字等方式来吸引人气进行卖货的行为...以上未列举的电商直播/电商短视频的推广营销过程中出现的其他不雅内容...快手表示，带货达人在快手小店的经营推广过程中，若存在以上的违规行为的，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，采取包括但不限于警告、强制学习、强制考试、扣分、暂停使用购物车功能、支付违约金、禁止直播，禁止发短视频等违规处理措施，直至清除平台、终止合作......

    ​快手电商 ​快手达人 ​快手营销

  • 快手电商专项整治不雅内容营销 违规情节严重将禁止直播

    快手电商发布了关于“不雅内容营销”的专项治理公告...快手表示，带货达人在快手小店的经营推广过程中，若存在“不雅内容营销”的违规行为的，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，采取包括但不限于警告、强制学习、强制考试、扣分、暂停使用购物车功能、支付违约金、禁止直播，禁止发短视频等违规处理措施，直至清除平台、终止合作...

    ​快手 ​快手电商

  • 快手电商治理电商直播PK期间违规行为

    快手电商发布关于“电商直播PK期间违规”的专项治理公告...快手电商表示，电商直播PK期间，带货达人和PK对象出现上述违规行为的，平台将依照《快手小店营销违规管理规则》采取包括但不限于暂停使用购物车、支付违约金、扣分、禁止直播、封禁快手账号等违规处理措施，同时将依据《快手小店电商PK管理规则》第四条、第五条的规定，对违规人采取临时关闭电商PK功能3-10天或永久关闭电商PK功能的违规处理措施......

    ​快手电商 ​直播 ​直播PK

  • 快手电商开展珠宝/玉石目闪电购专项治理 预计持续至10月31日

    站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:今日，快手电商发布公告称，为保护消费者合法权益，提供更加优质的交易体验，打造良好的消费者信任环境，平台决定开展“珠宝/玉石类目闪电购专项治理“快手电商将于对经营珠宝/玉石类目、近期多次出现违规行为，或品退率较高导致平台用户体验感差的商户依据《快手小店闪电购管理规则》予以处置，对部分违规情节严重的商户，平台将暂停其闪电购功能1-56日。专项治理预计持续至2022年10月31日。具体如下:

    ​快手 ​珠宝类 ​快手电商

  • 京东将对月饼商品价格违规行为开展专项治理

    京东将对高价月饼类商品及月饼类商品高价运费行为开展专项治理，治理内容包括但不限于价格虚高、极端频繁变价、运费虚高等场景，请商家依法依规对经营商品价格信息进行自检自查...举例来看，价格虚高指某店铺月饼价格为 600 元，严重不符合公告导向；极端频繁变价指某店铺内的商品短时间内价格大幅抬升，三日内日涨幅连续超过100%；运费虚高指某店铺月饼单盒价格为 499 元，运费为 600 元，运费显著高于同类商品的一般市场运费价格...

    ​京东 ​月饼

  • 米兔儿童电话手表6C怎么更换表盘时钟？

    按照以下方法进行更换。米兔儿童学习手表6C支持更换表盘、时钟格式。【如何更换表盘格式】在表盘界面（时钟界面）长按，然后点按左右箭头更换表盘，或表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---切换表盘---点按左右箭头更换表盘。【如何更换时钟格式】支持选择 12 小时和 24 小时制，设置路径在表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---时钟格式---选择 12 小时或 24 小时制。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50可以折叠吗？

    不可以华为Mate 50系列不可以折叠，它的屏幕是直屏/曲面屏，无法向Mate X系列或者是小米 MIX Fold系列、三星Galaxy Z Fold系列那样将屏幕折叠起来。Mate 50系列的屏幕有直屏和曲面屏，标准版Mate50是直屏，Pro系列则是曲面屏，且都支持120Hz刷新率。

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C怎么设置远程关机开机？

    按照以下方法设置。1.米兔儿童学习手表6C 不支持关机状态下远程开机，但是可以通过 App 远程关机并设置定 时开机。2.设置步骤:米兔 APP→我的→手表管理→手表关机→上下滑动选择“关机 xx 小时后自动开机” 并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在 xx 小时后自动开机。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50是鸿蒙3.0系统吗？

    是华为Mate 50系列将会预装鸿蒙3.0系统。鸿蒙OS 3.0版本新特性基本上分为六种：超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍。鸿蒙OS 3.0版本的特性还有非常多，比如新增文件中转站、智感扫码、文件/应用无损压缩等功能，可以促进消费者的日常使用体验。

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C怎么设置闹钟？

    按照以下方法设置。米兔儿童学习手表6C支持闹钟。设置方法：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置---闹钟设置---添加闹钟，可以设置闹钟时间、选择闹钟的重复模式（周一至周日），最多可以设置十个闹钟，支持删除闹钟。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50什么时候开售？

    9月6日华为Mate 50系列发售预定的时间是9月6日。Mate50 系列发布会已经确实在2022年9月6日，在当天发布该手机之后，就可以开始接受预定，预计正式开始上市销售的时间会在一周之后。Mate50系列的起售价格预计和前一代差不多，都是4999元起，消费者可以在华为官网、天猫旗舰店、京东自营店以及华为线下门店预定该手机。考虑到华为Mate系列人气比较高，因此想要购买的用户可以关注预定时间，尤其是线下门店会是一个比较好购买的渠道

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C支持小爱同学吗？

    支持。米兔儿童学习手表6C支持小爱同学。手表仅在4G数据流量下或连上WiFi后可使用小爱同学，打开小爱同学， 点按语音按钮可以提问算数、古诗词、中译英、闲聊等问题，小爱同学会回复提出的问题。温馨贴士:如果表盘界面（时钟界面）左划不显示“小爱同学”模块，请进入米兔App---我的---应用管理---设置显示该模块。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50为什么用高通？

    一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C温度很高怎么办？

    按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50充电器能用其他品牌的吗？

    可以华为Mate 50充电器可以使用其他品牌手机的，也可以是第三方配件厂商。不过Mate 50系列官方标配的充电器是66W，也就是说最高可支持66W的充电，且有充电协议的要求，如果没有符合充电协议的话，可能无法达到最高66W的充电功率

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C通话声音小怎么办？

    按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50能不能装两个移动卡？

    可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。

    Mate 50

  • 华为Mate 50有5G手机壳吗？

    有华为Mate 50系列预计也会有5G手机壳（通信壳），戴上之后可以让手机支持5G网络。此前P50系列上使用的5G手机壳价格是799元，因此Mate 50系列的5G手机壳价格预计也差不多。华为也可能会直接出售带有手机壳的套装版本，这样消费者有望以更低的价格购买到这一产品

    Mate 50

  • 华为Mate 50摄像头怎么样？

    主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.

    Mate 50

  • 苹果iPhone14紫色几月开售？

    2022年9月苹果iPhone14 紫色会在2022年9月中下旬正式开售。iPhone14会在北京时间9月8日凌晨发布，一周之后用户就可以正式预定该系列手机，也包括紫色版本，发货时间则是9月底开始，越早下单的用户可以越早获得机子。紫色会是今年最热门的颜色之一，主要原因是该颜色是新的配色，基本上每一年新颜色都会吸引比较大的关注度，今年的紫色相信也会比较火爆

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C无法登录APP怎么办？

    按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X无法登录APP，您可以： 1. 确认当前网络是否正常，更换网络尝试； 2. 清除APP后台后重新打开尝试。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14能解决信号问题吗？

    可以苹果iPhone14的基带是骁龙X65，而去年的iPhone13基带是骁龙X60。骁龙X65基带性能可以达到10Gbps万兆网速，该基带也是全球首个符合3GPP Release 16 5G规范的5G调制解调器到天线解决方案，支持全球不同地区的主要频段，也是全球首个10Gbps 5G基带。目前大多数的安卓旗舰手机都是使用的骁龙X665基带，在信号方面都表现不错，因此iPhone14的信号应该会有提升

    iPhone14

  • 米兔儿童电话手表6C无法充电怎么办？

    按照以下方法操作。米兔儿童手表系列连接充电器后无反应或充电断断续续，建议你:1.检查磁吸头是否正常自然吸附并接触手表主体，检查充电器是否正常（可尝试更换电源适配器），检查插座板是否供电正常，如有条件可以更换充电线测试;2. 确保手表本体和磁吸充电线上的金属探针没有脏污或受到腐蚀。可定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸线上的金属探针。3. 若手表长时间未使用已严重亏电，请连接充电器耐心等待，充电一段时间后再查看充电状态是否正常;4. 确保手表系统已升级到最新版本;5. 若以上方法无效，建议申请售后处理。

    米兔儿童电话手表6C

  • 苹果iPhone14紫色什么时候出？

    9月中旬开售苹果iPhone14 紫色会和其他颜色一样，在9月中旬开始接受预定，9月底左右开始上市销售。iPhone14预计会推出多个颜色，包括黑色、白色、红色、粉色、紫色等，其中紫色会是今年的主推颜色，因此有可能十分火爆，前期的货源也会比较紧张，因此想要购买新颜色的话，建议要提前预定好

    iPhone14

  • 苹果iPhone14和13外观一样吗？

    一样苹果iPhone14和iPhone13在外观上几乎是一样的。它们都是使用6.7英寸的屏幕，铝金属边框，前后双玻璃材质，后置双摄像头。但iPhone14的后置摄像头模块会更大、更厚一些，之前的iPhone13手机壳可能没办法在iPhone14上继续使用。另外iPhone14的重量比iPhone13也略微重一点点，主要是因为相机模块变大导致

    iPhone14

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM