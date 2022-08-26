快手电商专项治理商家/达人违规营销推广月饼和大闸蟹类商品

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:日前，快手电商发布了关于营销推广月饼类商品的专项治理公告和关于营销推广大闸蟹类商品的专项治理公告。
公告称，根据国家发改委、工信部、商务部、国家市场监督管理总局发布的《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（2022年 第5号），为维护市场秩序、促进形成良好社会风尚，同时为规范商户/带货达人在月饼类目的宣传推广行为，减少误导用户、侵害用户合法权益的行为发生，提升用户体验。平台决定针对商户/带货达人在月饼类目上的宣传推广行为开展专项治理。
规范要求
1、宣传行为规范:直播间、短视频中展示的月饼大小、性状描述等需要与商品大小实际一致
2、月饼价格:不得超过500元
3、月饼商品要求
（1）月饼包装:不得使用贵金属、红木材料等贵重包材;包装空隙率、包装层数、包装成本应严格遵守关于食品包装的强制性标准(GB23350等);
（2）盒装月饼不得以任何形式搭售其他的商品;不得以礼盒形式将月饼和其他的产品混合销售;
（3）月饼馅料中不得使用鱼翅等野生保护动物食材。
如在经营快手小店的过程中存在违规，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，处扣分、暂停使用购物车、支付违约金、封禁快手账号等处理措施，直至清除平台、终止合作。
|序号
|问题
|具体场景
|违规处理
|1
|宣传问题
|带货达人在直播间、视频展示的商品大小、性状和商品货架信息实际不一致
|将按照【发布虚假宣传信息—商品信息与宣传不符（情节严重）】处理
|2
|价格问题
|商品价格超过500元
|将按照【发布不合规信息—商品价格不合规（情节严重）】处理
|3
|商品感官问题
|消费者收到的商品实物与直播间、视频展示的商品大小、性状等不一致
|将按照【商品质量问题—商品感官质量不合格（情节严重，高品退的商品按照情节特别严重）】处理
|4
|其他质量问题
|月饼包装不规范;搭售其他商品;使用野生动物食材等
|将按照【发布违禁信息—由不具备生产资质的生产商生产的或不符合国家、地方、行业强制性标准、商品执行标准或不符合快手小店公布的规则、快手小店与商户签订的协议中采用的推荐性标准的商品】或【发布违禁信息—猫狗肉、猫狗皮毛、鱼翅、熊胆及其制品等其他有违公益或对当地生态系统可能造成重大破坏的生物物种及其制品】处理
另外，平台还决定针对商户/带货达人在大闸蟹类商品上的宣传推广行为开展专项治理。
规范要求
大闸蟹类目施行类目邀约制度，非邀约商家禁售大闸蟹活蟹，以及生冻大闸蟹;拥有大闸蟹类目权限的商家，需要按照平台相关类目管理要求执行。
常见违规行为:
1、商品挂在“熟冻大闸蟹”类目，实际销售“活蟹”;
2、无大闸蟹类目权限，销售“生冻大闸蟹”，“活冻大闸蟹”（含其他河蟹类商品）。
如在经营快手小店的过程中存在违规，平台将视违规情节的严重程度、违规次数等情况综合判定，处扣分、暂停使用购物车、支付违约金、封禁快手账号等处理措施，直至清除平台、终止合作。
|序号
|具体场景
|违规处理
|1
|商品挂在“熟冻大闸蟹”类目，实际销售“活蟹”
|按照【发布超范围商品—发布超出平台开放类目的商品（情节严重）】处理
|2
|无大闸蟹类目权限，销售“生冻大闸蟹”，“活冻大闸蟹”（含其他河蟹类商品）
|按照【发布超范围商品—发布平台明确限制出售的商品（情节严重）】处理
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