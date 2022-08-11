国家电影局发1亿元观影消费券

站长之家 8 月 11日讯：国家电影局发布《关于开展2022年电影惠民消费季的通知》称，为进一步激发电影消费潜力，联合猫眼、淘票票、抖音等电影票务平台，发放1亿元观影消费券，设立“爱电影·爱生活”2022年电影惠民消费季专区专栏，对观众购票费用予以补贴，激发消费热情。
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8月11日，国家电影局官网发布了一份《国家电影局关于开展2022年电影惠民消费季的通知》...通知中提到，将于8月-10月份展开爱电影爱生活”活动，将联合猫眼、淘票票、抖音等电影票务平台，发放1亿元观影消费券...联合猫眼、淘票票、抖音等电影票务平台，发放1亿元观影消费券，设立爱电影爱生活”2022年电影惠民消费季专区专栏，对观众购票费用予以补贴，激发消费热情...做好减税退税、社保费缓缴、房租减免等惠企纾困政策在电影行业内的宣传和落实，实现电影企业和电影从业人员应知尽知、应享尽享...
为加快北京餐饮消费回暖，从今天开始，北京市面向全市消费者陆续发放餐饮消费券，累计1亿元...首批餐饮消费券将通过建行生活、美团、饿了么、麦尖外卖等平台发放，京东、银联等平台也将陆续启动发放消费券...本次消费券有两种面额，分别为消费满50元减15元和消费满100元减30元，适用于在北京的消费者...另有养老助残专属消费券针对老年群体客单价低、使用手机不便、到店堂食及自提为主等情况，设置持养老助残卡到店消费即享满15元减5元”优惠...
7月17日，趣店集团创始人罗敏带着好友贾乃亮进行了一场长达19个小时的直播，靠着1分钱的酸菜鱼，罗敏迅速在抖音直播获得了热度...这场直播累计销售额约2.51亿元，让抖音账号“趣店罗老板”单日累计涨粉达397万人...随着直播间的爆火，7月18日，趣店股价上涨涨40%，对比今年3月仅0.6美元的历史最低价，更是涨超2倍...
快狗打车在港交所发布公告称，预期截至2022年6月30日止6个月的收入介乎约3.14亿元至3.59亿元，去年同期为约3.02亿元；公司权益持有人应占亏损介乎约10.15亿至11.51亿元，去年同期亏损约为2.47亿元...以股份为基础的酬金费用主要因本集团于2021年8月18日采纳的股份激励计划而增加约人民币5.81亿元；...本公司的可转换可赎回优先股的公允价值变动亏损因本公司估值增加而增加约人民币1.58亿元；...
为了迎接2023年杭州亚运会，绍兴市宣布发放3000万“迎亚运·越运动”主题体育消费券...活动每14天一轮，分5轮发放，每轮发放600万元，消费券分别于8月8日、8月22日、9月5日、9月19日、10月3日的上午10:00定时发放...消费券将以券包形式放出，券包总价值100元，含满150元减50元、满90元减30元、满60元减20元三张消费券，每笔订单限使用1张消费券...
活动现场，海尔智家面向全国消费者推出“1+3”惠民方案，以用户需求为核心目标，带来好产品、好权益、好服务，助力用户美好生活升级，率先落地绿色智能消费新政...本届全国家电消费季以“拥抱绿色智能，乐享美好生活”为主题，旨在通过推进绿色智能家电消费，满足人民的家电消费升级需求，发挥消费对经济循环的牵引带动作用......
公告显示，今年 6 月圆通速递快递产品收入达41. 07 亿元，同比增长31.57%；业务完成量达15. 72 亿票，同比增长5.61%；快递产品单票收入2. 61 元，同比增长24.58%...2022 年 6 月，公司菜鸟裹裹业务因上述调整影响快递产品单票收入约0. 11 元，剔除该等影响后，公司快递产品单票收入为2. 50 元，同比增长19.13%...
”《你好，李焕英》票房早已突破48亿，作为一部总投资是8000万的小成本电影来说，这个回报率还是非常的高...
这并非是家电科技发烧友的异想天开，而是发生在 8 月 8 日商务部“全国家电消费季”活动杭州首站的真实场景...商务部等 13 部门在联合发布的《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》中提到，要优化绿色智能家电供给和服务，夯实家电消费的城乡基础设施支撑...徐萌还表示，海尔智家今后也将在全国配合各地政府共同持续推广绿色智能家电消费活动，“让用户购买家电变得更省心，也让国家政策实施得更加到位，真正实现利国利民”......
本届全国家电消费季以“拥抱绿色智能，乐享美好生活”为主题，旨在通过推进绿色智能家电消费，满足人民的家电消费升级需求，发挥消费对经济循环的牵引带动作用...本届消费季期间，海尔智家面向用户定制了多款绿色智能产品和解决方案，用户不仅能买到 155 款1- 2 级能效、智慧网器产品，还能选择阳台、厨房等全场景智慧定制方案，一次性、全流程实现生活方式的智慧绿色升级...自本月起至年底，海尔智家将共计投入 3 亿元，为消费者发放焕新补贴券，此券可以跟国家节能家电财政补贴同时使用......
支持以下设备。浮窗投屏电视功能需手机支持妙享中心方能使用，目前仅支持部分电视机型，包括:小米电视 ES 55/65/75英寸 、小米电视 5及小米电视 5 Pro 55/65/75英寸、小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸 、Redmi X55/X65/X75（2022款）、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
支持以下设备。手机音频流转功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型，支持的音箱机型包括:Xiaomi Sound、Xiaomi AI 音箱第二代、小米小爱音箱、小米小爱音箱 Pro、小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、Redmi 小爱触屏音箱 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、小米小爱触屏音箱 Pro 8;支持的电视机型包括:小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸、小米电视 6 至尊版 55/65/75 英寸、小米电视 6 OLED 55/65英寸 、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/75英寸、小米电视全面屏Pro 43/55/65英寸、小米透明OLED电视 55英寸、小米电视 ES 43/50/55/65/75英寸、小米电视 ES Pro 86英寸、小米电视 EA 32/40/43/50/55/58/60/65/70/75 英寸 （2022款）、小米电视 4A 32/40/43/49/50/55/58/60/65/70 英寸、小米电视 4S 43/50/55/65/75英寸、小米电视 4C 40/43/50/55/58英寸、小米电视 4X 55英寸、小米电视4 55英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 (2022款)、Redmi 智能电视 A32/42/A43英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等Redmi K50 至尊版支持的频段：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz）/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3、n5、n8 频段需运营商发布后通过软件升级支持；4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42注：LTE B41(2496-2690 194MHz) ；3G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0
支持以下设备。触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制，支持的音箱机型包括：小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、小米小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 8；支持的电视设备包括：小米电视大师 82 英寸/ 65 英寸 OLED、小米电视6 OLED 55/ 65 英寸、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/ 75 英寸、小米电视全面屏 Pro 43/55/ 65 英寸、小米透明OLED电视 55 英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/ 98 英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 （ 2022 款）、小米电视 ES 43/50/55/65/ 75 英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机
需3.7.0版本小米运动健康。妙享中心功能目前支持 Xiaomi MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版手机，并连接绑定3.7.0及以上版本的小米运动健康应用才能显示、启用此功能，触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制。
最高4K 30 / 60fps视频Redmi K50 至尊版可以拍摄是视频格式有4K 视频拍摄： 30 / 60fps、1080p 视频拍摄：30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps、720p 视频拍摄：30fps、720p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps
有以下这些功能。1.日常活动记录，可以记录日常的一些活动信息。2.健康功能包括心率监测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、血氧检测，这些都是支持安卓和iOS系统的。3.117种运动模式，自动识别运动开始（健走、跑步、划船机、椭圆机、跳绳），支持查看运动轨迹跟踪以及运动能量消耗。4.支持小爱同学语音助手。5.支持微信以及支付宝支付和NFC功能，包括公交卡、门禁卡、空白门卡。6.支持多种应用，包括表盘市场、闹钟、录音、倒计时、天气、找手机、手电筒等。7.支持蓝牙通话、来电提醒、通话降噪。
有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头
不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。
不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz
支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。
有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机
1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。
没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电
支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。
3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面
支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。
支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。
交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。