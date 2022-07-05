趣AI | 人工智能应用于牙病诊断，能靠谱吗？

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:看牙贵的问题让不少牙齿有问题的人望而却步。其中有不少人怀疑，有些牙科诊所的医生存在诱导消费、过度诊疗的情况，理解和信任诊断仍然是一个挑战。

而随着人工智能的应用，患者在看牙上的体验或将得到有效改善，其中一点就是关于诊断结果的可信度。

最近美国食品和药物管理局批准，人工智能算法现在可以应用在帮助牙医检测和跟踪口腔健康问题，其灵敏度和诊断精度与肉眼相当，甚至识别能力更强。这样的技术对患者和牙医来说都是双赢的，有望为长期受到患者不信任困扰的医学领域带来更高的准确性、一致性和透明度。

在过去的10年里，人工智能在医疗保健中的应用已经起飞。据德勤称，就有75% 的大型医疗保健机构对该技术的未来有足够的信心，仅在2019年就在人工智能相关项目上投资5000万美元或更多的研发预算。

目前，人工智能在大多数医疗领域都扮演着幕后角色，用于理解和分类临床文档以及组织管理工作流程。它也越来越多地应用于执行各种放射功能，包括检测疾病和其他医学异常问题。

另外，人工智能将对牙科领域产生巨大影响的原因有很多。

在其它其他医疗保健领域，X 射线仅用于诊断特定疾病的原因，对比之下，大多数牙科患者每年都会接受X 射线检查，以跟踪他们的口腔健康并告知护理。因此，牙齿的x光扫描比任何其他类型疾病的成像都要多得多，如此大量的可用图像刚好能够用来训练高度准确的机器学习 （ML） 算法。

就像通过大量的人脸图像来训练ML算法识别人类一样，ML算法经过数百万张牙科 X 光片训练之后，可以比人眼更准确地检测口腔疾病。AI/ML软件区分健康和不健康牙齿的能力首次允许在牙科提供商之间建立诊断一致性。由于X射线在日常牙齿护理中比在普通医学中使用得更频繁，该技术的影响可能比医疗保健的其他领域更大。

牙医在读取 X 光片方面的作用也与其他医学领域不同。呼吸科、骨科和泌尿科等领域通常有专门的放射科医师与专家一起完成和分析成像。

然而，在牙科领域，诊所牙医也扮演着这个角色，其诊断结果的可信度自然就降低了。因此，人工智能有助于提高诊断准确性。此外，与医学放射学的其他领域不同，牙医不必担心他们的工作将被取代——虽然诊断可能是计算机辅助的，但提供护理仍由牙医掌握。

人工智能还可以从根本上消除患者的信任问题。AI 能够测量和检测蛀牙、牙结石和牙根脓肿等问题，并随着时间的推移跟踪疾病进展，避免漏诊或误诊一些常见疾病。

现在，已经有牙科诊所在推广这项技术。例如，在佛罗里达州和乔治亚州运营的牙科服务机构Sage Dental一直在使用人工智能辅助技术来确保其82家诊所的质量和供应商之间的一致性。

事实证明，人工智能辅助检查能比其他方式更早地帮助患者发现和治疗牙齿问题。从长远来看，人工智能对诊断的影响将提高患者的信任度。

消费者已经习惯了在我们日常使用的许多技术中使用人工智能。比如人脸识别、智能语音等等。而对于更大的医疗行业来说，牙科准备扮演类似的角色，帮助患者对人工智能辅助诊断产生类似的舒适感。

未来，人工智能技术不仅可以识别牙科方面的直接问题，还可以通过分析医疗记录来预测这些问题可能如何影响患者的整体健康。

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