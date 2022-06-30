1688“采源宝”APP下线：8月4日起无法访问任何服务

站长之家（ChinaZ.com）6月30日 消息:今日，1688平台发布公告称， 因业务调整，1688平台将停止“采源宝”APP的各项功能和服务，2022年4月22日已公告过“采源宝”下线事宜。

1688平台在此告知各位用户，自2022年8月1日起，1688平台将陆续停止存量“采源宝”APP的各项功能和服务，2022年8月4日起您将无法访问或使用“采源宝”APP的任何服务。

“采源宝”APP停止运营后，平台将根据个人信息保护法等相关法律法规的规定处理和保护您的个人信息。

另外，1688平台还宣布，为持续提升平台买家现货采购的服务体验，将于2022年07月06日起进一步规范“24/48小时发货服务”的表达有效性。

本次标准升级适用范围:全网大市场和营销场景的现货商品（具体行业类目节奏以规则解读更新的为准）。

主要变化点:

1、针对24/48小时发货时效在对应N小时内揽件率不达标的商品，将进行标签降标处理（降标后该商品提供“72h发货服务）;

2、针对需要新增表达“24/48小时发货服务”标的商品，需满足实际发货能力后方可设置，不达标的商品不能设置;

具体的准入/降标标准如下:

服务标类型 准入标准 预警标准 清退标准 24小时发货 商品历史订单，近30天24h揽件率≥90%，正常透标; 注:如为新品，则商家的24h揽件率≥90% 开通24小时发货服务的商品的订单，T-7天内24h揽件率<85%时触发预警（预警期间不降标） 近30天内24h揽件率<85%、且订单支付量≥10笔，降标至“72h发货” 48小时发货 商品历史订单订单，近30天48h揽件率≥90%，正常透标 注:如为新品，则商家的48h揽件率≥90% 开通48小时发货服务的商品的订单，T-7天内48h/揽件率<85%时触发预警（预警期间不降标） 近30天内48h/揽件率<85%、且订单支付量≥10笔，降标至“72h发货”

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