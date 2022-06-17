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奥迪起诉蔚来侵权；主播徐国豪偷逃税被追罚1.08亿；微信打击传播违禁品信息行为

2022-06-17 08:25 · 稿源：站长之家
文章目录

奥迪起诉蔚来侵权

据外媒报道，近日，因认为蔚来ES6和ES8对旗下的S6和S8商标构成侵权，奥迪宣布起诉蔚来。对此，蔚来表示不予置评。

资料显示，S6和S8是奥迪旗下运动版轿车，第一代车型诞生于1994年。

而ES6和ES8是蔚来旗下高性能纯电动SUV，分别于2018、2017年发布。

网友们热议，称“奥迪实数碰瓷了”“格局小了”“完全不一个意思都能告”

奥迪

主播徐国豪偷逃税被追罚1.08亿

昨日晚间，江西省抚州市税务局发文称，通过税收大数据分析，发现网络主播徐国豪涉嫌偷逃税款，在2019年至2020年期间，取得直播打赏收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税1755.57万元，通过虚构业务转换收入性质等方式虚假申报偷逃个人所得税1914.19万元，少缴其他税费218.96万元。

江西省抚州市税务局表示，按照相关标准，对徐国豪追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计1.08亿元。其中，对其未依法办理纳税申报少缴的个人所得税1755.57万元，处1倍罚款计1755.57万元;对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷逃的个人所得税1914.19万元，处2倍罚款计3828.38万元。

资料显示，徐国豪为陌陌主播，陌陌号名为徐泽，曾获得"2016年度陌陌十大播主"称号。

QQ截图20220617081148.jpg

微信打击传播违禁品信息行为

昨日，微信宣布加强对个人帐号发布违禁品、仿冒品信息行为的打击。

微信表示，利用互联网销售违禁品（如催情迷药）或违规利用互联网销售特定商品(如电子烟)，违反了相关法律法规。自2022年1月至6月，通过用户投诉证据，核实确认后共计处理8790个发布“违法违禁品”营销信息的微信个人帐号。

微信强调，希望广大网友共同监督，发现相关违法违规行为可通过客户端进行投诉，一起携手打造安全、绿色的生态平台环境。

QQ截图20220617082438.jpg

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  • 苹果iPhone14会掉漆吗？

    会出现正常的刮蹭掉漆iPhone14的边框是铝金属材料，iPhone14Pro系列则是不锈钢材质，后者更容易出现被刮伤划痕的情况，不过在近几年苹果的技术更成熟后，掉漆的现象明显减少很多。所以大家不用太担心手机会出现比较严重的褪色掉漆。但如果日常使用的时候没有戴手机壳，那么也会出现较多的划痕。

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    非常适合。骁龙 8 Gen1 Plus是高通新一代骁龙 8 Gen1 芯片优化版，特别对骁龙8 Gen1的功耗问题进行了调整优化，有10%的性能提升，功耗方面更是有30%的提升。与前代产品相比，第7代 Qualcomm® AI 引擎的速度提升高达 4 倍，每瓦性能提升高达 20%。骁龙 8 Gen1 Plus目前是高通公司最好的手机芯片了，所以拿来跑原神是完全没问题的，很多骁龙 8 Gen1的手机用户都拿来玩原神，有着功耗方面巨大提升的骁龙 8 Gen1 Plus更是不在话下。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 苹果iPhone14会发热严重吗？

    和前几代没有太大差异iPhone14使用的是满血版的A15处理器，采用台积电的第二代5nm制程，以搭载了这一处理器的iPhone13ProMax跑分作为例子，单核得分为1735，多核得分为4647，同时使用骁龙8Gen1处理器的三星S22Ultra的单核跑分只有1232，多核得分也才3433。实际上导致iPhone近几年发热问题的原因之一是外挂的基带，今年iPhone14基带是骁龙X65，外挂基带会导致手机内温度上升，目前来说，短时间这种情况不会改变，预计在苹果的自研基带芯片出来之后，iPhone发热问题会有较大的改善，预计至少也是iPhone15之后才能有的

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    会iPhone14系列手机还是使用OLED屏幕，但现在无论是标准版还是Pro版，iPhone上都很少出现烧屏的问题。主要是现在的OLED屏幕都比较成熟，基本上现在的iPhone手机使用几年也不太会出现明显的烧屏问题。另外最好不建议经常将屏幕的亮度开到最大，这样对屏幕的损害较大，同时可以经常将屏幕上的图标位置移动更换，这样也可以减少烧屏的问题

    iPhone14

  • 骁龙8 Gen1功耗高吗？

    很高。骁龙8 Gen1是内置八核 Kryo CPU，其中最高主频为3GHZ，性能方面是非常优秀的，虽然比不了A15这样的顶级芯片，但是也算高端芯片中的佼佼者，不过性能上没问题，但是功耗方面就出了问题，在Geekbench5的测试中，骁龙8 Gen1的功耗高达11.1瓦，能耗比仅为343分/瓦。所以在高通的最新的骁龙8 Gen1 Plus芯片就在功耗上花费了很多功夫。

    骁龙8 Gen1

  • 骁龙8 Gen1是三星还是台积电工艺？

    是三星4纳米工艺。骁龙8Gen1内置八核 Kryo CPU，其中包括一个基于 Cortex-X2的3.0GHz 内核，三个基于 Cortex-A710的2.5GHz 高性能内核，以及四个基于Cortex-A510的1.8GHz高效内核。骁龙8Gen1芯片的制程工艺从骁龙888的三星5nm制程工艺升级到三星4nm制程工艺。因为骁龙8Gen1发热问题还未得到彻底解决，三星表示这些功耗发热性能的问题都是设计上的瑕疵而不是制造上的，不过高通仍然把升级版的骁龙8Gen1Plus给了台积电4nm工艺代工。

    骁龙8 Gen1

  • 苹果iPhone14能扩内存吗？

    不建议扩内存苹果旗下的产品，包括iPhone在内都不建议自己去扩充内存，因为扩充后的话会失去保修，也容易出现电路的故障问题。目前提供内存扩充的都是第三方的商家，苹果自己没有提供这种服务，像iPhone这种又是比较精密的电子设备，万一又不专业的拆解，则容易出现问题，因此不建议自己去扩充。目前iPhone提供了多个存储版本，包括128GB、256GB、512GB，Pro系列还可以选择1TB，因此大家可选择的版本还是比较多的

    iPhone14

  • 骁龙8 Gen1相当于电脑cpu哪个水平？

    手机芯片和电脑的芯片是不好进行比较的。单纯的看纸面上的实力，好像骁龙8Gen1也是非常不错，至少也是I3级别的，但是实际使用上来说，就很可能不尽如人意了，现在I3随便一个芯片来跑英雄联盟是没问题的，但是骁龙8Gen1来跑英雄联盟的端游的话效果肯定是不理想的。如果玩一些单机大作的话，骁龙8Gen1更不用想了，帧数肯定会非常低，此外还有诸多其他因素，所以手机芯片拿来和电脑的芯片进行对比就有点难比较。

    骁龙8 Gen1

  • 苹果iPhone14可以买多少g的？

    128GB、256GB、512GBiPhone14和iPhone14Max可以购买128GB、256GB、512GB三个存储版本，iPhone14Pro和iPhone14ProMax可以购买128GB、256GB、512GB、1TB这四个存储版本。如果是购买Pro系列的用户建议至少购买256GB以上的版本，因此Pro系列在摄像头方面的性能更强，相信用户在日常中拍照摄像的次数比较多，因此需要更大的存储空间。另外如果你觉得存储空间还是不足，可以购买苹果的iCloud云盘，可以存储下更多的内容。

    iPhone14

  • 骁龙8 Gen1相当于天玑多少？

    天玑8100左右。骁龙8Gen1在Geekbench5跑分中表现不错，单核得分1200左右，多核得分3810左右，而天玑8100的单核稍弱为1000分左右，多核表现很好为4060分，总体而言的话，差距不是很大。不过在功耗方面的表现来看的话，骁龙8Gen1发热比较严重，而天玑8100的功耗处理的非常好，所以综合整体的性能来看的话，其实天玑8100稍微优秀一点点，大体上是差不多的。

    骁龙8 Gen1

  • 骁龙8 Gen1相当于苹果A几？

    比苹果A14差但是比A13好一点点。高通骁龙8Gen1芯片在Geekbench5跑分测试中，单核得分1200左右，多核得分3810左右，苹果A14单核得分1597分，多核得分4180分，苹果A13单核得分1332分，多核得分为3447分，所以说在性能上比苹果A14差但是比A13好一点点。高通骁龙8Gen1目前问题还是功耗比较高，也就是发热会比较严重，所以就这点上来看的话，要说谁好，还真的不好进行对比，仅仅只看纸面上的实力就是相当于A13左右。

    骁龙8 Gen1

  • 苹果iPhone14可以分期吗？

    可以iPhone14在苹果官网和天猫、京东上都可以进行分期。苹果官网支持最多24期分期付款，招行、建行和工商银行三家信用卡，最高 24 期分期免息消费。苹果官网还支持受花呗最高 12 个月的分期免息。苹果天猫旗舰店支持花呗分期免息，分期数为12期。京东平台则支持京东白条的分期免息政，同样也是12期分期。

    iPhone14

  • 苹果iPhone14可以连华为耳机吗？

    可以通过蓝牙就可以将iPhone14和华为的无线耳机进行连接，操作方法是：打开蓝牙耳机的耳机盖，取出耳机后，在iPhone手机点击设置——点击蓝牙——开启蓝牙开关——搜索设备找到需要连接的耳机，让耳机和iPhone进行匹配即可。iPhone实际上可以和任何品牌的蓝牙耳机连接，不过无法像AirPods系列或Beats耳机那样快速连接，因为没有苹果的芯片。

    iPhone14

  • 骁龙870和骁龙778G哪个好？

    肯定是骁龙870更好。就Geekbench5的跑分来看，骁龙870单核998，多核3396分，而骁龙778G单核跑分为810，多核得分仅为2884。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G5G芯片组采用高通Kryo670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon770处理器，具有12 TOPS性能，是7系列的。骁龙是8系列的，台积电 7nm 工艺制成，与骁龙865+ 相比，Kryo585的性能有所提升，最高可达3.2GHz。

    骁龙870

  • 骁龙870和888的差距有多大？

    差距在15%左右。1.从Geekbench5的跑分上来看，骁龙888单核跑分为1145分，多核跑分为3727分，而骁龙870单核998，多核3396分。2.骁龙888基于三星 5nm 工艺制成，而骁龙870是基于台积电 7nm 工艺制成，就工艺上来说也是骁龙888更好。3.就发热程度上来说，骁龙870的表现就比骁龙888好上非常多了，骁龙888还因为功耗问题被调侃为火龙。

    骁龙870

  • 苹果iPhone14可以双卡吗？

    可以iPhone14系列全部机型都可以使用双卡双待，而且支持实体双卡，电话卡的类型是nano‑SIM卡。但在运营商的选择上有限制，不能支持两个相同的运营商，否则其中一张卡无法完整的正常工作，建议在搭配电话卡的时候联系当地运营商了解具体的规则。在手机内用户还可以设置电话卡的主卡和副卡，接听电话、流量使用的优先级顺序，操作方法：设置——蜂窝网络，即可看到主卡和副卡，然后设置接听电话和流量使用

    iPhone14

  • 骁龙870相当于天玑多少？

    天玑1200。骁龙870在Geekbench5上的跑分成绩是单核998，多核3396分，而天玑1200单核跑分为975，多核跑分为3374，可以说是相差不大，两者性能上没有特别大的差距。天玑1200基于台积电6纳米先进制程工艺制造，CPU采用1+3+4的旗舰级三丛架构设计，包含1个主频高达3.0GHz的ArmCortex-A78超大核，搭配九核GPU和六核MediaTekAPU3.0，以及双通道UFS3.1。在APP冷启动速度、应用下载安装速度等方面均有明显提升。骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。

    骁龙870

  • 苹果iPhone14支持哪些充电协议？

    PD、Qi等充电协议iPhone14系列手机支持USB-PD快速充电标准，可以在 30 分钟充入58%电量，需要使用30W或以上功率充电器达到这一的充电速度。目前市场上普遍有20W、30W、45W、65W、100W这几种功率的PD充电器，iPhone14最好选择30W以上的，如果你拥有iPad、Mac，也可以用它们的充电器给iPhone充电。另外iPhone14支持Qi无线充电协议，功率最高可达 7.5 瓦

    iPhone14

  • 骁龙870相当于苹果A几？

    弱于苹果的A13。骁龙870在Geekbench5上的跑分成绩是单核998，多核3396分，而苹果的A13的单核跑分为1332，多核跑分为3447，A13的单核比骁龙870强很多，所以A13比骁龙870性能上好很多。Apple A13Bionic（仿生）是苹果公司设计的64位元系统单晶片。这款SoC于2019年9月11日发布，采用台积电第二代7纳米制程，内有85亿个晶体管。骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。

    骁龙870

  • 骁龙870相当于麒麟多少？

    相当于麒麟9000E，性能弱于9000E。骁龙870在Geekbench5上的跑分成绩是单核998，多核得分为3396，而麒麟9000E，单核跑分为995，多核跑分为3649，所以性能上麒麟9000E更胜一筹。骁龙870是骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，而麒麟9000E是基于5nm工艺制程的手机Soc，1*A77@3.13GHz+3*A77@2.54GHz+4*A55@2.04GHz的配置，就工艺上来说也是麒麟9000E。如果说骁龙870和麒麟990对比的话，又是骁龙870更胜一筹。

    骁龙870

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