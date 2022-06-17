奥迪起诉蔚来侵权；主播徐国豪偷逃税被追罚1.08亿；微信打击传播违禁品信息行为

奥迪 起诉 蔚来 侵权

据外媒报道，近日，因认为蔚来ES6和ES8对旗下的S6和S8商标构成侵权，奥迪宣布起诉蔚来。对此，蔚来表示不予置评。

资料显示，S6和S8是奥迪旗下运动版轿车，第一代车型诞生于1994年。

而ES6和ES8是蔚来旗下高性能纯电动SUV，分别于2018、2017年发布。

网友们热议，称“奥迪实数碰瓷了”“格局小了”“完全不一个意思都能告”

主播徐国豪偷逃税被追罚1.08亿

昨日晚间，江西省抚州市税务局发文称，通过税收大数据分析，发现网络主播徐国豪涉嫌偷逃税款，在2019年至2020年期间，取得直播打赏收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税1755.57万元，通过虚构业务转换收入性质等方式虚假申报偷逃个人所得税1914.19万元，少缴其他税费218.96万元。

江西省抚州市税务局表示，按照相关标准，对徐国豪追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计1.08亿元。其中，对其未依法办理纳税申报少缴的个人所得税1755.57万元，处1倍罚款计1755.57万元;对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷逃的个人所得税1914.19万元，处2倍罚款计3828.38万元。

资料显示，徐国豪为陌陌主播，陌陌号名为徐泽，曾获得"2016年度陌陌十大播主"称号。

微信打击传播 违禁品 信息行为

昨日，微信宣布加强对个人帐号发布违禁品、仿冒品信息行为的打击。

微信表示，利用互联网销售违禁品（如催情迷药）或违规利用互联网销售特定商品(如电子烟)，违反了相关法律法规。自2022年1月至6月，通过用户投诉证据，核实确认后共计处理8790个发布“违法违禁品”营销信息的微信个人帐号。

微信强调，希望广大网友共同监督，发现相关违法违规行为可通过客户端进行投诉，一起携手打造安全、绿色的生态平台环境。

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