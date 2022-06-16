为艺术欣赏而使用已公开的演员剧照 法院：不侵犯肖像权

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:据北京互联网法院公众号消息，近日，北京互联网法院审结了王某某诉某文化公司网络侵权责任纠纷一案。原告王某某系演员和模特，曾出演过多部影视作品。被告某文化公司系涉案微信公众号的认证主体。

原告王某某诉称，其发现被告在涉案微信公众号上发布的文章，使用了原告在某影视剧中的肖像照片2张，文章阅读量243，该文章末尾附有涉案微信公众号二维码。原告认为，被告擅自使用原告肖像，意在吸引读者，为其引流并带来经济利益，具有明显的商业性质，侵害了原告的肖像权，请求法院判令被告赔礼道歉并赔偿经济损失20万元及合理开支3000元。

被告某文化公司辩称，涉案文章中使用的4张图片均为影视剧截图，非原告个人生活照，剧照版权应归影视剧制片方所有，原告无权主张影视剧截图侵权。被告将涉案影视剧截图用于剧情和相关演员的评论，属于著作权法中合理使用的范畴。影视剧本身就向社会公众开放，每个公民都有评论的权利，影评文章不仅不会损害当事人利益，反而是对影视剧的支持。涉案文章并无商业用途，无广告、流量收益，阅读量少，转发、点赞均为0，请法院依法驳回原告的全部诉讼请求。

法院经审理认为，本案中，原告在涉案影视剧中出演相应角色，社会公众能够将角色形象与原告本人的真实相貌特征联系在一起，因此，原告对涉案影视剧截图中的角色形象享有肖像权，有权提起本案诉讼。

被告的行为是否构成肖像权的合理使用，需要从以下两方面进行分析。首先，涉案文章内容是否限于该影视范围之内。涉案文章从三方面展开，对题目提出的问题进行了详细分析。从题目到内容均围绕影视剧中相应角色展开讨论，未涉及演员个人的任何情况。其次，涉案文章引用的肖像数量是否适当。涉案文章一共使用4张肖像，其中包含2张原告肖像，均为影视剧中的截图，每张肖像下标注有角色及相应演员的名称。法院认为，作者为了说明文章提出的问题，使用不同版本影视剧中的该角色，属于正常引用，没有超过必要限度。此外，涉案文章中也没有广告链接或产品推广信息。

综上，被告以艺术欣赏和评论为目的，在必要范围内使用原告已经公开的影视肖像，属于合理使用，未侵犯原告的肖像权。故对原告的诉讼请求，法院不予支持。

最终，法院判决，驳回原告全部诉讼请求。

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