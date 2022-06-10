京东618发放数字人民币红包 118元红包等你来拿

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:京东数字人民币红包来了!6月10日起，23城用户打开京东App搜“数字人民币”即可领取数字人民币红包雨福利，金额超千万元，每人最高可领118元红包。

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领取步骤如下:

1、打开京东App搜索“数字人民币”进入专区，在活动页面“交好运 ‘币’有礼”报名后在数字人民币App中进行注册，并开立交通银行数字人民币钱包，即可获得20元数字人民币红包

2、将交通银行子钱包推送至任一京东指定App后，即可获得10元满减支付券包

3、用户在活动页面进行分享，还有机会获得最高88元的随机金额奖励红包

据悉，本次活动覆盖地区主要有北京市、上海市、深圳市、大连市、西安市、青岛市、长沙市、苏州市、成都市、海南省、张家口市、雄安新区、重庆市、天津市、广州市、福州市、厦门市、杭州市、宁波市、温州市、绍兴市、湖州市、金华市这23地。

除了数字人民币红包活动外，近期雄安新区、成都的用户还可在京东叠加领取当地政府发放的数字人民币消费券，享受多重福利。雄安新区的消费者登陆“中国雄安官网”微信公众号进入活动专区领取数字人民币消费券，在京东线上购买家电得最高减500元。

成都“520”数字人民币线上消费券活动，则是六月每周五12:30到23:59，用户可在京东专区领取满100元减30元、满300元减80元、满2000元减300元和满5000元减600元的消费券。

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