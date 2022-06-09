变现经验 | 他们用一周开发了个AI Twitter 灵感写作工具 月入27万元

这是站长之家分享产品变现、开发者故事最新一期内容。

Tweet Hunter 是一个人工智能驱动的Twitter灵感写作工具，旨在帮助客户 Twitter账号涨粉并从中获利，比如帮助用户尽可能轻松地创建高质量的推文内容、围绕专业主题精准引流并且变现。

现在这家初创公司的每月收入增长到了4.1万美元（约合人民币27万元）。

注:图片为Tweet Hunter官网截图

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利用AI帮客户写推文

根据官方介绍，Tweet Hunter可以帮助用户在1小时内写出100条高质量推文，平台拥有200万“病毒式”推文库，用户只需输入关键字或@handle，即可找到能够产生参与度高和粉丝量高的推文内容。

注:图片来自Tweet Hunter官网视频截图

该工具还基于AI驱动写作功能可以让用户获得每日个性化的推文建议，重新改善推文内容，获得新的思路和内容。

除了人工智能，Tweet Hunter 背后还有4K+工作人员帮忙筛选推文，平台与优秀的写手合作，策划10多个主题和领域的热门推文，找到表现出色的想法和形式。

Tweet Hunter联合创始人Tom Jacquesson分享了项目的创业经验，希望能让你有所启发。

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为何会创建Tweet Hunter?

我是Tweet Hunter的联合创始人，在营销、产品和创业方面拥有10年的经验。

Tweet Hunter是一个完全自主开发的 SaaS产品，每月收入41，000美元。我们帮助人们建立Twitter用户群并从中盈利。我负责大量的产品和营销工作。

直到一年前，我还在一家初创公司负责产品营销等相关工作。我的前联合创始人 Tibo（几年前我和他一起创办了一家初创公司）找到了我想一起合伙创业。尽管一开始没有任何创业方向，我还是在几周内辞掉工作，重新开始全职创业。

我们没有产品创意，但想到了一个问题:如何帮助其他制造商为他们的产品找到目标用户?

我们认为解决这个问题的最好方法是直面这个问题。所以我们花了几天时间制作了一堆产品，然后直接发布。

过了一段时间，我意识到 Tibo 在发布产品后很快就吸引了一些新客户，这要归功于他的 Twitter 账号。

那时我的想法是，天啊，我是营销人员，可却是Tibo 正在带来用户，这太糟糕了，我自己也得开始发推特了。

原来我们已经有一个推文数据库，一直在将其用于另一个项目，我们认为可以将其变成一个产品，可以激励人们自己的推文。

我们完成产品初步开发后就立即尝试投入使用。很快的，我发布的推文效果变好了，而且投入的费用也降低了。

这就是一切的开始。

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7天搞定产品创建和发布

从有这个想法到产品发布大约过了一周。在技术方面，Tibo和另一个开发人员不想在这个项目上投入更多。在产品和营销方面，我尽了最大努力。

我们花了几天时间构建了一些非常基本但有用的东西:一个可搜索的tweet库和一个具有支付能力的注册流程，设定的价格是每月9美元。

产品启动后，基本上是在Twitter和Reddit上推广。我们很快获得了用户注册和一些付费客户。

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不断开发附加功能

发布之初，我们还做了许多工作。

最先是在我们的Twitter账户和几个子栏目发布产品，还利用了之前产品所创建的电子邮件列表。

然后，又开始制作免费的产品附加功能和资源，并在Product Hunt上发布。

就这样，我们在3个月内，每月平均收益（MRR）达到了5000美元。

后来，我们又与JK Molina合作，他是一位出名的推特写作和推特增长专家，在这个话题上有很多受众。他也喜欢Tweet Hunter ，并成为了我们团队的一员。

JK Molina开始向受众推广产品，在几周内，我们的MRR翻了三倍。

当时，我们还开发了许多新功能，比如日程安排、自动化和其他核心功能。

在过去的一个月里，我们收获了不少有机增长。我们还组织了一个Twitter成长竞赛，一个Twitter成长会议，以及一些类似的事情，以便每当有人想到使用Twitter工具时，Tweet Hunter 都会是他们脑海中的第一选择。

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保持增长，增加产品价值

接下来，我们希望进入创收阶段。

Tibo和我想找到一种方法来保持TweetHunter的增长，同时在适当的时间点开发新产品。

就收入方面，我们希望在2022年每年的经常性收入（ARR）达到100万美元。

挑战是一直存在的。我们处在一个竞争激烈的领域，所以一直在努力开发新的杀手级功能，为产品增加价值。

文章内容参考来源:

[1]1TweetHunter官网:https://tweethunter.io/

[2]‍https://www.failory.com/interview/tweet-hunter

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