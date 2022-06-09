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变现经验 | 他们用一周开发了个AI Twitter 灵感写作工具 月入27万元

2022-06-09 16:04 · 稿源：站长之家

这是站长之家分享产品变现、开发者故事最新一期内容。

Tweet Hunter 是一个人工智能驱动的Twitter灵感写作工具，旨在帮助客户 Twitter账号涨粉并从中获利，比如帮助用户尽可能轻松地创建高质量的推文内容、围绕专业主题精准引流并且变现。

现在这家初创公司的每月收入增长到了4.1万美元（约合人民币27万元）。

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注:图片为Tweet Hunter官网截图

01

利用AI帮客户写推文

根据官方介绍，Tweet Hunter可以帮助用户在1小时内写出100条高质量推文，平台拥有200万“病毒式”推文库，用户只需输入关键字或@handle，即可找到能够产生参与度高和粉丝量高的推文内容。

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注:图片来自Tweet Hunter官网视频截图

该工具还基于AI驱动写作功能可以让用户获得每日个性化的推文建议，重新改善推文内容，获得新的思路和内容。

除了人工智能，Tweet Hunter 背后还有4K+工作人员帮忙筛选推文，平台与优秀的写手合作，策划10多个主题和领域的热门推文，找到表现出色的想法和形式。

Tweet Hunter联合创始人Tom Jacquesson分享了项目的创业经验，希望能让你有所启发。

02

为何会创建Tweet Hunter?

我是Tweet Hunter的联合创始人，在营销、产品和创业方面拥有10年的经验。

Tweet Hunter是一个完全自主开发的 SaaS产品，每月收入41，000美元。我们帮助人们建立Twitter用户群并从中盈利。我负责大量的产品和营销工作。

直到一年前，我还在一家初创公司负责产品营销等相关工作。我的前联合创始人 Tibo（几年前我和他一起创办了一家初创公司）找到了我想一起合伙创业。尽管一开始没有任何创业方向，我还是在几周内辞掉工作，重新开始全职创业。

我们没有产品创意，但想到了一个问题:如何帮助其他制造商为他们的产品找到目标用户?

我们认为解决这个问题的最好方法是直面这个问题。所以我们花了几天时间制作了一堆产品，然后直接发布。

过了一段时间，我意识到 Tibo 在发布产品后很快就吸引了一些新客户，这要归功于他的 Twitter 账号。

那时我的想法是，天啊，我是营销人员，可却是Tibo 正在带来用户，这太糟糕了，我自己也得开始发推特了。

原来我们已经有一个推文数据库，一直在将其用于另一个项目，我们认为可以将其变成一个产品，可以激励人们自己的推文。

我们完成产品初步开发后就立即尝试投入使用。很快的，我发布的推文效果变好了，而且投入的费用也降低了。

这就是一切的开始。

03

7天搞定产品创建和发布

从有这个想法到产品发布大约过了一周。在技术方面，Tibo和另一个开发人员不想在这个项目上投入更多。在产品和营销方面，我尽了最大努力。

我们花了几天时间构建了一些非常基本但有用的东西:一个可搜索的tweet库和一个具有支付能力的注册流程，设定的价格是每月9美元。

产品启动后，基本上是在Twitter和Reddit上推广。我们很快获得了用户注册和一些付费客户。

04

不断开发附加功能

发布之初，我们还做了许多工作。

最先是在我们的Twitter账户和几个子栏目发布产品，还利用了之前产品所创建的电子邮件列表。

然后，又开始制作免费的产品附加功能和资源，并在Product Hunt上发布。

就这样，我们在3个月内，每月平均收益（MRR）达到了5000美元。

后来，我们又与JK Molina合作，他是一位出名的推特写作和推特增长专家，在这个话题上有很多受众。他也喜欢Tweet Hunter ，并成为了我们团队的一员。

JK Molina开始向受众推广产品，在几周内，我们的MRR翻了三倍。

当时，我们还开发了许多新功能，比如日程安排、自动化和其他核心功能。

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在过去的一个月里，我们收获了不少有机增长。我们还组织了一个Twitter成长竞赛，一个Twitter成长会议，以及一些类似的事情，以便每当有人想到使用Twitter工具时，Tweet Hunter 都会是他们脑海中的第一选择。

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05

保持增长，增加产品价值

接下来，我们希望进入创收阶段。

Tibo和我想找到一种方法来保持TweetHunter的增长，同时在适当的时间点开发新产品。

就收入方面，我们希望在2022年每年的经常性收入（ARR）达到100万美元。

挑战是一直存在的。我们处在一个竞争激烈的领域，所以一直在努力开发新的杀手级功能，为产品增加价值。

文章内容参考来源:

[1]1TweetHunter官网:https://tweethunter.io/

[2]‍https://www.failory.com/interview/tweet-hunter

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  • 尼康Z7 II兼容哪些镜头配件？

    尼康Z7 II可与所有Z卡口镜头一起使用。1.确认镜头名称中包含“NIKKOR Z”。2.你可使用FTZ卡口适配器将F卡口镜头安装到Z卡口照相机上。根据所使用镜头的不同，某些功能可能不可用。3.Z 7II的Z卡口规格——55mm大直径卡口和16mm短法兰距，是发挥Z卡口镜头的光学性能的保障，能令您满怀信心地迎接未来的影像发展。这种规格支持尼克尔Z卡口镜头为大量的光线传输到高像素传感器而优化。因此实现了从边缘到边缘的高清晰度。景深自然、虚化效果柔和美丽，点光源锐利清晰。所有这些不仅将影像水平提升到一个新的高度，而且还会持续下去。从广角到f/2. 8 长焦变焦，以及清晰、美丽的f/0.95、f/1. 2 和f/1.8 定焦镜头，尼克尔Z卡口镜头以新的高度给您和他人留下深刻的印象。

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  • 小米12 Ultra换屏幕多少钱？

    1500元左右小米12 Ultra如果是保外的换屏价格在1500元左右。这里参考去年的小米11 Ultra，官方屏幕和摄像头保外指导价分别是 1650 元、 1370 元，电池保外指导价为 179 元，电池盖为 420 元，前置摄像头为 85 元，副板为 55 元，人工费均为 40 元。如果是购买了MiCare保障服务， 679元可以享受 2 年两次碎屏服务其他品牌的换屏价格也都不菲，比如苹果的iPhone13系列换屏价格，分别是1699 元、 2149 元、 2149 元、 2559 元，iPhone13Pro Max换屏价格最高，达到了2559元。

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  • 小米12 Ultra拍照专业模式在哪里？

    相机APP内小米12 Ultra专业模式的拍照在相机APP可以选择。打开手机内的【相机】-左下角【专业】，即可看到各种不同的专业参数，用户可针对自己需要使用到的专业参数进行调整。专业模式可以设置的参数包括iso、快门时间和对焦距离，合理使用这些参数功能，可以拍摄出各种比较高质量的照片和视频。

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  • 尼康Z7 II自动上传没用了怎么办？

    请按照方法检查自己的相机。照片无法通过自动上传以上传至智能设备：使用自动上传时确保智能设备显示SnapBridge应用程序。确认照相机已与智能设备配对。确认照相机和智能设备已通过蓝牙连接。根据所使用操作系统和/或SnapBridge应用程序版本的不同，照相机可能无法从智能设备下载位置数据或显示来自智能设备的位置数据。

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  • 小米12 Ultra重量是多少？

    234克小米12 Ultra机身是陶瓷后盖和铝制中框，尺寸约为161.9 x 74.3 x 9.5毫米，加上后置摄像头厚度13.1毫米，重量 234 克。小米12 Ultra较重的机身一个原因是配备的摄像头模组，摄像头模组上还有比较厚的保护模块，所以整体上小米12 Ultra重量会比较重。但小米12 Ultra的屏幕也比较大，达到6.7英寸，内置了5000mAh的电池，所以相对很多安卓手机会比较重一点。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II图像不自然怎么办？

    请按照以下方法进行调试。若要减少噪点，请调整ISO感光度、快门速度或动态D‑Lighting等设定。长时间曝光或照相机温度升高时在高ISO感光度下所拍的照片中，噪点可能会更明显。不规则间距明亮像素、雾像或亮点可能会因为照相机内部电路温度的升高而增加。不使用时请关闭照相机。拍摄过程中，若您按下X按钮放大镜头视野，屏幕中可能会出现不规则间距明亮像素、雾像、条纹或意外的色彩。请注意，屏幕中噪点的分布可能与最终照片中的不同。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra能拍多远距离？

    数十米远的距离小米12 Ultra的后置摄像头分别是主摄5000万像素(IMX989，OIS)+4800 万像素超广角(OIS)+4800万像素潜望长焦( 120 倍变焦)，在长焦方面可以比较清楚的拍摄距离在几十米外的景物。不过在拍摄较远的景物时，镜头可能会比较晃。如果参考去年小米11 Ultra的拍摄水平，应该拍摄10米范围内的景物效果会比较好。另外在近距离对焦方面，小米12Ultra最近可使用超广角对焦约5cm内的景物。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7 II无法连接到HDMI设备怎么办？

    请按照以下方法进行检查。1.确认已正确连接HDMI连接线。2.是否在设定菜单的[HDMI]>[高级]>[外部录像控制]中选择了[开启]？3.若使用设定菜单中的[重设所有设定]项目恢复默认设定，照片可能会正确显示。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra能拍月亮吗？

    能小米12 Ultra的后置摄像头有一颗4800万像素潜望长焦，支持120倍变焦，可以拍摄比较高清晰的月亮照片。另外在去年的小米11 Ultra上，已经支持了月亮模式。打开手机上的MIUI相机和AI场景相机，普通拍照模式下对准月亮，放大到 4 倍变焦以上，手机即可AI智能判断并提供月亮模式的选项。月亮模式实际上是利用了手机相机以及AI对月亮的智能判断让手机拍到的月亮更加清晰，更容易看到月球上的环形山等地形。

    小米12 Ultra

  • 小米12 Ultra续航能力怎么样？

    不错小米12 Ultra的电池容量是5000mAh，使用67W的快充，并且使用的是骁龙8Gen 1Plus处理器，对比上一代的骁龙888，在能耗方面有了进一步的提升，屏幕方面也采用了更先进的三星E5屏幕，因此小米12 Ultra的续航表现有望比小米11 Ultra更好，如果是普通用户正常使用一天应该是没有问题。加上充电功率是67W，可以很快就给手机充到比较高的电量。

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II照相机显示TCP/IP错误怎么办？

    连接设定需要调整，按照以下步骤进行。请检查主计算机或无线路由器的设定并适当调整照相机设定，选择[创建配置文件]可创建一个新的网络配置文件。选项说明[常规][配置文件名称]：重新命名配置文件。默认配置文件名称和网络SSID相同。[密码保护]：选择[开启]时需要输入密码后才可更改配置文件。若要更改密码，请加亮显示[开启]并按下2。[无线]基础结构模式：调整设定以通过路由器连接至网络。[SSID]：输入网络SSID。[通道]：自动选择。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：输入网络密码。访问点模式：调整设定以直接无线连接至照相机。[SSID]：选择照相机SSID。[通道]：选择[自动]或[手动]。[验证/加密]：选择[开放]或[WPA2-PSK-AES]。[密码]：若[验证/加密]选为[WPA2-PSK-AES]，您可选择照相机密码。[TCP/IP]调整TCP/IP设定以进行基础结构模式连接。需要IP地址。若[自动获得]选为[启用]，用于基础结构模式连接的IP地址和子网掩码将通过DHCP服务器或自动IP寻址获取。选择[禁用]时，请手动输入IP地址（[地址]）和子网掩码（[掩码]）。

    尼康Z7 II

  • 小米12 Ultra的ppi是多少？

    515ppi小米12 Ultra屏幕的ppi是515，这块屏幕是三星2K E5 OLED屏幕，支持120Hz高刷新率和LTPO2.0智能刷新率，当屏幕处于静态情况下屏幕的刷新率会更低，比如在看图片情况下刷新率较低，当系统检测到屏幕在滑动时等会提高刷新率，如果是在观看视频的时候，将以一个固定的刷新率工作，这样可以大大减少消耗。小米12 Ultra屏幕还支持屏下指纹识别，但没有屏下摄像头功能，它的前置摄像头位于屏幕的中间顶部，为一个挖孔屏设计，摄像头的像素为3200万像素

    小米12 Ultra

  • 尼康Z7II电池续航是多久？

    可拍摄约440张照片。尼康Z7II配备了功能强大的EN-EL15c锂离子电池组。一次充电 可拍摄约440张*1照片。除此之外，新推出的MB-N11电池匣 （另购）与仅使用相机拍摄时相比，一次充电可拍摄的照片数 量和视频记录的时间均增加到约1.9倍*2，而且电池可热插 拔，帮助您持续发挥创造力。 1.在设置菜单中将[节能（照片模式）]选择为[启用]，将显示器模式选择为[仅 显示器] 时。当显示屏模式选择为[仅取景器]时，视频时长约105分钟。2.当使用插入2块充满电的EN-EL15c 电池的MB-N11电池匣时。

    尼康Z7 II

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