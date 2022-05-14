快手电商发布“大搞快品牌”战略 让1亿+老铁买到高体验价格比好物

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:5月13日，快手电商在北京举办了以“新市井电商-信任铸就增长新红利”为主题的2022引力大会并发布了2022年最新战略。

快手高级副总裁、快手电商业务负责人笑古在会上表示，快手电商的最新定位是“新市井电商”——以直播间为超级节点，由信任驱动的体验型电商。基于这一定位，快手电商提出“实在人、实在货、实在价”的价值主张，以及“四个大搞”战略——大搞信任电商、大搞快品牌、大搞品牌、大搞服务商。

作为本次引力大会最新提出的战略，“大搞快品牌”是在快手电商此前提出的大搞产业带基础上升级而来。2022年，快手电商将扶持500+个标杆快品牌，让1亿+老铁买到高体验价格比好物。

官方表示，快品牌是快手电商生态里生长出来的一批重视粉丝服务的新势力商家，他们基于自有品牌，秉持“实在人、实在货、实在价”的经营理念，在直播间为粉丝提供高体验价格比的产品和服务。同时快品牌具备三大核心特征，一是直播间与货并重，不仅仅是主播自有品牌，主播直播间本身也是品牌;二是高“体验-价格比”;三是强私域，强复购。

报道称，此前在“大搞品牌”战略驱动下，品牌在快手实现了高速增长。2021年Q4相比Q1，快手电商品牌自播GMV增长超8倍。2022年Q1同比2021年Q1，快手电商服饰、家电数码、美妆个护、食品茶酒四大类的品牌自播同比增长分别超过25倍、5倍、8倍及5倍。2021年，61个品牌年GMV超过1亿，133个品牌年GMV超过5000万。

在“大搞服务商”战略驱动下，快手电商已有16%的服务商五项能力（流量营销、主播孵化、服务履约、供应链、直播运营）均有所提升，而2022年Q1服务商服务品牌数同比增长29倍，月GMV首次破50万的商家数同比增长38%，月GMV首次破500万的商家数同比增长51%。

快手强调，2022年，快手电商将通过大搞信任电商、大搞快品牌、大搞品牌、大搞服务商“四个大搞”战略，携手品牌、快品牌等商家以及服务商等合作伙伴，一起重构10亿用户的消费决策

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