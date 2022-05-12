趣AI | 这个机器人厨师也有了“味觉”，用机械臂品尝菜的咸度

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:机器人可以看到人眼以外的波长，可以听到人类耳朵以外的波长，甚至也能感觉到接近人类皮肤的触觉。

但在味觉方面，机器人却是远远落后的。为此机器人制造商和食品科学家来也正致力于改进这项技术。剑桥大学的研究人员提出了一个一个想法是:在机器人可以操纵的机械臂上安装“电子舌头”。他们测试了机器人手臂品尝鸡蛋菜肴的能力，并于5月4日在《机器人与人工智能前沿》杂志上发表了研究成果[1]。

注：图片来自剑桥大学YouTube视频[2]截图

剑桥大学研究小组对这个想法并不陌生，他们此前曾创造过一个可以制作鸡蛋饼的机器人，并利用人类的反馈提高了它的“厨艺”。该机器人已经应用于一些餐厅种，一般是做一些比较机械化的厨房工作。

以波士顿地区的Spyce餐厅为例，顾客可以在那里观看自动机器烹饪特定的菜。创立Spyce的麻省理工学院工程师们梦想着将其扩展到美国东海岸的连锁店。但人们对这些的想法褒贬不一，Spyce在今年早些时候关闭了大门。

对于机器人来说，即使是最基本的烹饪任务也可能艰难的任务。一家英国初创公司提供了一套机器人烹饪手臂，成本超过30万美元，可以制作数千份食谱——但它仍然需要人工帮助切菜。

剑桥工程师和该研究的作者Grzegorz Sochacki表示，机器人不能做的另一件事，就是通过味觉检验烹饪技术进步程度。如果想要把机器人应用于食物准备场景，，那么让它们能够“品尝”自己所做的菜品的味道是很重要的。

虽然很难，但这是一个可以解决的问题，因为味觉是一个化学过程。人类品尝的味道是大脑对舌头接触到不同分子的感受。。例如，酸尝起来是酸的，某些氨基酸给人一种鲜味的感受，而像氯化钠这样的盐尝起来是咸的。一种叫做辣椒素的化学物质是辣椒的辣的原因。

几年来，研究人员一直在研究所谓的“电子舌头”，这种设备通过感知这些分子来模拟这一过程。其中一些工具甚至看起来像人类的舌头。在过去的研究中，它们被用来品尝橙汁。

但电子舌头也只能“品尝”出非常简单分子的味道。要想尝出任何固体类食物的味道，就需要把食物和水混合在一起，而水必须是纯净的，以防止多余的分子进入。也就是，电子舌头可以评价奶酪或红烧鸡的味道，但人类需要先把食物液体化，这无疑使得效率非常低。

另外，这一过程的结果也仅仅只是对成分简单的测量，不能对食物进行公正的评价。任何美食家都知道味道远比提取液体食物的化学样本复杂得多。每一口都有不同的味道，不同的调味料会达到不同的效果。

剑桥大学的研究小组希望正面解决这个问题。他们决定将“味觉器”——具体地说，是一个测试盐咸度的传感器转移到一个可移动的机械臂上。研究人员希望给机器人一个工具，可以在准备过程中的多个点对一道菜进行取样，并绘制出食物的“味道图”。

剑桥研究小组之前的机器人专家乔西·休斯（JosieHughes）表示:“机器人能够控制运动以及采样的位置和方式”，这与之前电子舌头不同。

为了测试这只机械臂，研究人员制作了9道简单的鸡蛋菜肴，每道菜肴的盐和番茄含量都不同。机械臂标出了每个板块的咸度。随后，研究人员将每道菜放入搅拌器中，研究当鸡蛋和西红柿一起搅拌成橙红色的糊状时，机械手臂是否能分辨出咸度的差异，相当于在人嘴里咀嚼一样。

注:图片来自剑桥大学YouTube视频截图

机械臂开始工作，自动将西红柿炒蛋搅烂

有了这项新技术，研究人员可以创造出超过电子舌头之前所做的事情。当然，咸度只是烹饪的一个方面。在未来，研究人员希望扩展到其他口味，如甜味或油量。把食物放进搅拌机和放进嘴里是不一样的。

休斯表示:“也许在短期内，我们可能会在厨房看到机器人‘助手’，但我们需要像这项工作这样更令人兴奋，开发出像人类一样的机器人厨师，能够品尝、切碎、混合、烹饪和学习。”

[1]https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2022.886074/full

[2]https://www.youtube.com/watch?v=nZ0xviqzUJg&feature=emb_imp_woyt

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