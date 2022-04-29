华为发布Mate Xs 2；​快手打击侵权盗版；顺丰发布2022年一季报

声明：本文来自于微信公众号 直播观察（ID：zhibogc），作者：B B，授权站长之家转载发布。直播电商早已不是新鲜事，经过几年的发展，这一行业中的细分赛道早已成为直播这棵大树中最为粗壮的枝条。既然踏入了电商这个门槛，与巨头争天下就是免不了的。那么像京东的“618”和天猫的“双11”这样的电商节，就是各大平台一决雌雄的时候。近期，在距离“618”还有不到 2 个月的时候，抖音、快手两家直播电商的主要选手已经开始抢跑，先后推出“快手 616 实在购物节”和“抖音 618 好物节”的活动指南，对应的招商环节也将从本周开始。1 618 好