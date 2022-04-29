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华为发布Mate Xs 2；​快手打击侵权盗版；顺丰发布2022年一季报

2022-04-29 08:09 · 稿源：站长之家
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华为发布Mate Xs 2

昨日晚间，华为正式发布了新一代折叠旗舰Mate Xs 2。华为Mate Xs2 搭载骁龙 888 芯片，重量为255g，屏幕采用外折方案，达7. 8 英寸，分辨率达2480x2200，支持120Hz智能高刷及240Hz触控采样率。像素密度高达424ppi。

弯折处采用了如新一代双旋鹰翼铰链折叠设计，展开之后几乎没有折痕，机身采用超轻玻璃纤维，结构中采用航空级钛合金和超轻超强钢等创新材质，抗跌落性能提升2. 5 倍，抗冲击性能提升2. 8 倍，抗挤压性提升1. 4 倍。

影像方面，Mate Xs2 折叠屏手机前置 1070 万像素超广角摄像头，后置搭载 5000 万像素原色影像系统+ 1300 万像素超广+ 800 万像素长焦镜头组合。

续航方面，华为Mate Xs2 配备4880mAh大电池，支持66W超级快充，30 分钟即可充电 90%。

售价方面，华为Mate Xs2 8+256GB版售价 9999 元，8+512GB版售价11499，12+512GB典藏版售价 12999 元，有雅黑、锦白、霜紫三个配色可选， 5 月 6 日10: 08 正式开售。

QQ截图20220429081316.jpg

华为/HUAWEI Mate Xs 2 超轻薄超平整超可靠 424ppi超清原色大屏 鸿蒙全新大屏体验 8GB+512GB霜紫折叠屏手机
京东自营
￥11499

快手打击侵权盗版

4 月 28 日晚间，快手发布《关于打击侵权盗版的处罚公告》称，注意到，很多创作者对体育赛事内容的分享极为热情，并进行赛事直播、转播等动作，对篮球版权赛事NBA进行直播、转播。

对此，快手与版权方合作，通过版权授权等形式，给创作者提供直播或二次创作的空间，但对于未获授权的体育赛事的直播、转播等问题，平台严厉打击。

快手公布数据称，2021 年 12 月至今，平台共打击盗版直播内容 1338 个，封禁帐号 4 个。

QQ截图20220429082139.jpg

顺丰控股发布2022年一季报

4 月 28 日，顺丰控股发布 2022 Q1财报称， 一季度实现营收629. 84 亿元，同比增长47.78%；净利润10. 22 亿元，同比增长203.35%，上年同期为亏损9. 9 亿元。

QQ截图20220429082542.jpg

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