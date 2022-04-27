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淘宝直播“60秒疯狂购”活动 提升主播成交量

2022-04-27 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:日前，淘宝直播宣布全新推出的新的固定栏目活动” 60 秒疯狂购“。该栏目主打 60 秒下架，手慢无的心智，每周五通过高性价比权益直播间触达转化价格敏感用户，帮助主播实现粉丝增长和销量提升，目前该活动已经进行 3 期，参与主播粉丝和成交均在 3 位数以上增长。

主播参加 60 秒疯狂购主要通过以下方式拉动了整体活动爆发：

1、多品类覆盖，主播精选性价比好物。在参与活动前，主播们都会精心甄选应季热销性价比好物。每期主播均提供了价值 20 万+的货品补贴，包括 1 分钱秒杀等极致补贴权益商品，主播直播间商品数量普遍比较丰富，高的达 100 多款，品类覆盖比较广；

2、定制传播创意，多渠道曝光预热。平台根据主播活动方案，为主播量身体打造定制化创意传播方案，通过官方新媒体矩阵对传播资源，引爆全网传播关注，赋能主播全网影响力。 60 秒疯狂购 3 期活动总计全网曝光超过1. 2 亿次。

图片

3、抢购氛围营造，吸引新粉关注。活动当天，主播直播间也会围绕活动氛围精心设计，制定和活动相关的背景板、定制t恤、单品倒计时秒表等道具，营造 60 秒抢购氛围，进一步刺激粉丝下单。此外，在主播直播间还会通过红包＋口播引导的形式进行拉新承接。

4、多维流量加持，引爆直播间。活动期间，直播平台加持 “直播频道飘带+流量券” 等公域资源加持，同时主播加大商业引流投入，双管齐下。

未来，【 60 秒疯狂购】将和直播商品中心联合，为达人提供更多严选好物，优化货品供给，让更多主播有机会参与活动。

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