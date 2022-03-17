魔兽世界3月17日在线更新修正公告 2022wow在线更新内容

魔兽世界在3月17日开启了在线的更新修正维护，很多玩家还不清楚在今天更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

职业

牧师

暗影

4件套装奖励:修正了活体暗影的持续时间比预期长的问题。

4件套装奖励:修正了在活体暗影的召唤期间消耗黑暗思维不会延长活体暗影的持续时间的问题。

团队副本和地下城

初诞者圣墓

道茜歌妮，堕落先知

修正了史诗难度下衰变新星的视觉效果会根据玩家的体型变大或变小的问题。

首席造物师利许威姆

普通难度下原生体耀光现在持续10秒。

典狱长

修正了萨满祭司的战栗图腾会移除统御的问题。

史诗钥石地下城

加密词缀

修正了以不可攻击形态出现的首领不会召唤圣物的问题。

物品和奖励

提高了扎雷殁提斯以下区域的沙蚀圣物掉率。

无尽流沙的稀有怪物:平均掉落的圣物提高至8个（原为4个）

沙蚀宝箱:平均掉落的圣物提高至25个（原为18个）

日常任务:平均奖励的圣物提高至8个（原为4个）

世界首领:平均掉落的圣物提高至40个（原为13个）

开悟长者的礼物:平均开出的圣物提高至60个（原为0个）

开发人员说明:为了使玩家能够更加容易地使用沙蚀圣物购买装备，我们大幅改善了沙蚀圣物的获取速度。

任务

波可波克现在更加可靠地在“解决方案”战役章节中作为任务提供者出现。

晋升堡垒突袭任务“鼓舞的言语”现在正确运作。