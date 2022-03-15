苹果或计划推出11英寸和12.9英寸两种尺寸的OLED iPad Pro

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日消息:据研究公司Display Supply Chain Consultants的联合创始人兼首席执行官Ross Young今天发表的一份报告称，苹果计划在未来推出11英寸和12.9英寸两种尺寸的OLED显示屏的新iPad Pro机型。

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Young写道:「展望2022年以后的平板电脑，我们希望看到苹果通过推出OLED iPad Pros再次撼动这一类别。」虽然miniLED显示技术目前仅限于12.9英寸的iPad Pro，预计今年没有miniLED版本的11英寸iPad Pro，但Young认为OLED型号将在这两种尺寸中出现。

Young援引韩国网站The Elec最近的一份报告称，LG的目标是为11英寸和12.9英寸的iPad Pro机型提供OLED显示屏，而据说三星的目标也只是为11英寸机型提供OLED显示屏。该报告称，这些iPad Pro机型目前预计将在2024年推出。

The Elec声称，OLED显示屏将是低功耗的LTPO面板，这可能使未来的iPad Pro机型具有更广泛的ProMotion刷新率范围，在10Hz和120Hz之间，与iPhone13Pro机型一致。iPad Pro机型自2017年以来已经支持ProMotion，但刷新率在24Hz和120Hz之间。低至10Hz的刷新率将更大地提高电源的使用效率。

The Elec说，这些显示器预计还将采用两层串联结构，以提高亮度和延长使用寿命。