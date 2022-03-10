快手申请注册“快集市”商标 国际分类为广告销售

快手上的二次元达人们正经历新一轮的涨粉红利期——...动漫赛道头部达人“开心锤锤”则在 3000 万量级的粉丝基础上，近 44 天再涨粉 467 万，向 4000 万粉丝大关突破；...二次元用户以 00 后为主力军，抢占二次元就是抢占年轻用户群体，因此，二次元垂类内容成为了各大平台的必争之地...“仙来也”团队认为：“快手二次元对于动漫短视频内容的扶持力度比较大，从针对创作者的活动、流量扶持，到快手的社区功能属性，都有助于粉丝量和活跃度提升......