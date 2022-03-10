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快手申请注册“快集市”商标 国际分类为广告销售

2022-03-10 17:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册两枚“快集市”商标，国际分类为广告销售、教育娱乐，当前商标状态分别为商标申请中和等待实质审查。

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此前，该公司还申请注册了“轻雀”、“轻雀文档”、“Q DOCS”、“Y-TECH”等商标，国际分类涉及网站服务、教育娱乐、通讯服务等。

据了解，该公司成立于 2014 年 7 月，注册资本 600000 万美元，由福永环球有限公司全资持股，经营范围含：经济贸易咨询；教育咨询；企业管理咨询等。

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