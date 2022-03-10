快手申请注册“快集市”商标 国际分类为广告销售

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册两枚“快集市”商标，国际分类为广告销售、教育娱乐，当前商标状态分别为商标申请中和等待实质审查。
此前，该公司还申请注册了“轻雀”、“轻雀文档”、“Q DOCS”、“Y-TECH”等商标，国际分类涉及网站服务、教育娱乐、通讯服务等。
据了解，该公司成立于 2014 年 7 月，注册资本 600000 万美元，由福永环球有限公司全资持股，经营范围含：经济贸易咨询；教育咨询；企业管理咨询等。
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企查查App显示，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册“快手菜”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为申请中...对于快手申请注册快手菜商标一事，有网友表示快手这是打算入局预制菜市场吗?...
企查查信息显示，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多项“铁 sir”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、办公用品、广告销售，目前商标状态均为“注册申请中”...快手关联公司还申请注册了“Hi 老铁”“老铁早上好”“老铁支付”等相关商标...
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册多个“快手联盟商选”商标，国际分类含广告销售、教育娱乐等，当前商标状态均为申请中...据此前媒体报道，快手电商曾发布公告，将于 3 月 1 日起切断淘宝、京东联盟商品链接...
该商标申请于 2021 年 5 月，商标国际分类涉 30 类方便食品...瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一发布内部信称，瑞幸已经翻开新的篇章，今年 1 月瑞幸咖啡新开门店 360 家...
天眼查信息显示，奈雪的茶关联公司深圳市品道餐饮管理有限公司申请注册多项“奈雪生活”商标，国际分类涉及餐饮住宿、酒、服装鞋帽、方便食品等，该商标状态目前为申请中...深圳市品道餐饮管理有限公司成立于 2014 年 5 月，注册资本 2000 万元，经营范围含：住房租赁；社会经济咨询服务；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；珠宝首饰零售；服装服饰零售等...奈雪的茶入选天猫 2021 年度最具潜力宝藏新品牌，并于当年双 11 成功跻身天猫美食双 11 英雄榜Top10，位列新式茶饮行业第1...
站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:日前，快手电商发布了文玩行业相关类目入驻方式调整公告，趣味玩物下所有开放入驻的细分类目均变更为定向邀约。快手电商表示，为了更好地推进平台文玩行业业务生态发展，持续提升用户购物体验，快手小店将对 【趣味玩物】 所有细分类目以及【家装家具】、【家居生活】下个别类目调整店铺入驻方式。 具体调整如下:1、趣味玩物下所有开放入驻的细分类目均变更为定向邀约。2、家装家具-家具-红木家具 由开放入驻变更为定向邀约，包括旗舰店、专卖店、专营店、普通企业店、个体工商户、个人店。3、家居生活-
天眼查信息显示，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“井多多”商标，国际分类涉及科学仪器、网站服务，当前商标状态为商标申请中...拼多多还申请注册过“拼更多”、“拼多多进宝”等商标，国际分类涉及广告销售、科学仪器、教育娱乐、社会服务等...
快手发布了 2022 年关于打击宣扬拜金类不良内容的第一期公告...公告称，一直以来，快手对刻意炫富、宣传享乐主义等传递不良价值观的内容进行严格管控...平台已经通过技术手段与人工审核等方式对涉及相关违规行为的帐号进行审查，并对违规用户给予减少推荐、内容删除、帐号封禁等处罚...1.宣扬拜金主义、攀比享乐的思想或行为...5.营造精英、富翁人设进行营销诈骗...
快手上的二次元达人们正经历新一轮的涨粉红利期——...动漫赛道头部达人“开心锤锤”则在 3000 万量级的粉丝基础上，近 44 天再涨粉 467 万，向 4000 万粉丝大关突破；...二次元用户以 00 后为主力军，抢占二次元就是抢占年轻用户群体，因此，二次元垂类内容成为了各大平台的必争之地...“仙来也”团队认为：“快手二次元对于动漫短视频内容的扶持力度比较大，从针对创作者的活动、流量扶持，到快手的社区功能属性，都有助于粉丝量和活跃度提升......
据晚点 LatePost消息，快手已经定下了年底实现盈亏平衡的目标，并将其最大的收入来源——广告业务收入目标区间定在了 580 亿元至 590 亿元之间...为了提高广告收入，快手制定了如下计划：...2、提高广告推荐精准度，减少广告主流失...在快手进行直播带货的电商商家、主播为了获取更多曝光而进行的广告投放，就是内循环，所获得的收入约占快手整体广告收入的三成...
虽然AMD的CPU似乎不受影响于影响英特尔和ARM的CPU的Spectre-HB，但英特尔的IPASSTORM安全团队声称，AMD用于修复Spectrev2漏洞的补丁自2018年以来就..
分支历史注入（BHI）是SpectreV2漏洞的一个新变种，影响到几个英特尔处理器和少数Arm核心，本周早些时候由阿姆斯特丹Vrije大学的系统和网络安全小..
天眼查数据显示，2021年有超过100万家餐饮门店关闭，而在2020年这一数字为30万家...2020年，海底捞开出544家新门店，将全球门店数扩张至1298家，而..
今天，爆料人CapFrameX在社交媒体透露，称AMD正在为FSR技术的2.0版本做准备，并表示已经看到了一些令人印象深刻的演示。FSR（FidelityFX Super Re..
根据美国燃料价格统计网站GasBuddy的数据，美国全国平均油价在3月7日创下每加仑4.104美元的历史新高，超过了2008年的最高价格，仅在过去一周内就上..
在新能源车销量大增的不少车企近期也纷纷上调价格，央视财经公布的数据显示，这一轮涨价，少则千元，多则上万元...进入3月份以来，已经有近20家新..
前几天俄罗斯解禁最大盗版网站RuTracker的消息满天飞，不少人以为这是他们对抗正版封锁的招数，软件及游戏以后可以免费下载了，然而这事并不是大家..
最近，阿姆斯特丹大学的安全小组VUSec在英特尔和ARM CPU中发现了一个新的BHI Spectre v2漏洞。随着缓解补丁的到位，人们发现即使是最先进的第11代..
据红星新闻大半年时间过去后，农夫山泉悄悄停售了相关产品拂晓白桃味的苏打气泡水，转而上架了知夏桃桃味...换名字、换包装、换了部分配料后，新的..
一直以来，微信的Windows端都因为没有包括添加好友在内的基础功能而被诟病，在近日官方推送的3.6版本更新中，这个问题终于得到了解决。在Windows端..
据新浪科技报道，今日凌晨，蚂蚁集团旗下投资主体API向美国证券交易委员会（SEC）提供的备案文件显示，蚂蚁集团已将其持有的36氪公司的股份全部出..
在 1 月的 CES 2022 消费电子展期间，三星曾展示 QS95B 电视新品。但是在正式上市前，三星显示器（Samsung Display）与三星电子（Samsung Electro..
在知名开源代码托管平台 GitHub 首席执行官 Thomas Dohmke 于 3 月初发表了针对俄乌冲突“一视同仁”的和平表态后，GitLab 联合创始人兼首席执行官..
据白罗斯媒体《Zerkalo》报道，该国打击有组织犯罪与腐败总局（GUBOPiK）刚刚拘留了维基百科知名编辑 Mark Bernstein 。早些时候，这位在俄语 Wik..
日前有消息显示，腾讯旗下一个关于“虚拟演唱会的处理方法、装置、设备、介质及程序产品”专利已公布，显示其主要用于创建或举办目标歌手的虚拟演..
在短视频平台上，就有这样一个故事的讲述者，用他的阅历与学识，将一个个名胜背后的故事讲给用户听...这些赋有文化属性的内容是需要长期的沉淀与积..
品牌对艺人更加挑剔，资金充足的条件下，品牌更愿意选择性价比高知名度高且口碑良好的艺人，资金一般的情况下，品牌会直接放弃寻找艺人合作，去拥..
Redmi将会在下周四召开新品发布会，正式推出K50系列旗舰手机，预计应该存在三款手机，分别搭载骁龙870和天玑8100/9000。这也是天玑8100的全球首发..
根据一项新公布的专利显示，三星正在研究开发一种具有部分透明屏幕，可扩展的手机。早在2021年7月，三星电子就向WIPO（世界知识产权局）提交了一项..
Windows 11 系统虽然在用户界面上进行了大幅的调整，但依然遗留了不少旧页面，有些甚至可以追溯到Windows 98时代...在Windows 11 Build 22572最新..