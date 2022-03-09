淘宝天猫“顺手买一件”新增跨店功能 商家可免费申请开通

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息:目前，淘宝天猫“顺手买一件”工具已全量开放，并于近期灰度测试了“跨店”玩法，商家可免费申请开通。
据了解，“顺手买一件”是指消费者在购买商品进入订单结算环节时，可顺手买一件包邮商品。这意味着开通该功能的商家可以额外获得新收益，有利于新品上市推广、起新店、提升复购率等。
而新增的“跨店”玩法，则让商家报名的商品可通过“跨店顺手买一件”推荐给从未购买过该品类的新客户。
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最新推出的规则中，消费者付款后且商家未发货前，淘宝店铺小于等于 500 元的订单（子订单），天猫店铺任意金额订单，系统将自动进行“未发货秒退款”处理，无需商家再有额外操作（虚拟、订制等特殊类目除外）...处在交易链条另一侧的商家，在提升消费者的满意度的也增加了消费者重新下单的意愿，甚至未来复购的可能...据平台测算，秒退的消费者满意度是等待 12 小时再退款的 3 倍；秒退的消费者在 24 小时内购买同商品的概率是等待 12 小时再退款的2. 5 倍......
学慧网大力普及的现象下，很多人都说自考很难，但这只是多数人的主观认识，事实上，自考并没有你想象中的那么难...还有能力的提升和知识的增长...学慧网，专注于成人学历提升的互联网教育培训机构，服务涵盖营养师、心理咨询师、健康管理师、人力资源管理师、教师资格证、学历自考培训、互联网营销师、家庭教育指导师等多种精品项目，助力学员实现可持续的职业发展...
最新推出的规则中，消费者付款后商家未发货前，淘宝店铺小于等于 500 元的订单，天猫店铺任意金额订单，系统支持秒退...而则要小于等于 200 元且付款 2 小时内的订单，系统才支持秒退，其它的订单则需要商家逐个手工操作...对于商家关心的退款后自动加库存问题，阿里体验小二表示：“后台已经陆续完善相关功能，商家可以运用库存回补工具，在订单关闭后，把占用的库存加回去...
最近，腾讯云新春采购活动给出了诸多福利，除了新人专享 2 核2G云服务器首年 40 元的福利外，腾讯云也给老用户准备了福利——续费会场...福利1—优惠续费，享免费升配...2 核4G云服务器仅需 74 元每年， 4 核8G服务器仅需 211 每年， 8 核16G仅需 756 元每年， 16 核32G仅需 1512 元每年......
网友们在网上购物有没有下单后就后悔的情况？现在后悔药来了，今天淘宝、天猫正式升级退款服务，500元内订单未发货可秒退...淘宝和天猫升级退款服务，对500元以下的未发货淘宝商品订单申请退款，可以秒到账，500元以上订单，仍需要在商家审核后才可退款...淘宝相关负责人表示：今天（24日）起，消费者500元以下的淘宝和天猫未发货商品订单，均可秒退款，而到4月份，天猫商品的未发货秒退款服务还会升级至不限金额...
然而随着 ATT 在 2022 年 2 月 22 日永久停用自家 3G 网络，这也意味着许多老设备将无法再获得服务...只需在浏览器中访问 acceptfreephone.att.com、输入电话号码，便可免费领取一部受支持的 4G LTE 智能机...当然，这款 4G LTE 免费智能机的配置算不上是高端...辅以前置 2MP / 后置 5MP 摄像头，内置 2500 mAh 电池，预装 Android P（Go 版）移动操作系统，实际零售价也不到 100 美元......
淘宝网正式公布了《 2022 年淘宝3. 8 节招商规则》，该活动将于 2022 年 3 月 2 日开启...活动节奏具体如下：...1、卖家报名： 2022 年 2 月 18 日12:00:00- 2022 年 3 月 8 日23:59:59...正式活动： 2022 年 3 月 4 日20:00:00- 2022 年 3 月 8 日23:59:59...本次活动玩法主要为跨店满减，每满 150 减 10 或每满 1000 减50，不同类目的满减档位可能会有所不同，请以系统设置页面显示为准......
货拉拉全力响应天津市河东区委办处对防疫物资运输最优先级保障的要求，承担起防疫物资运输保障任务，第一时间运送防疫物资，用责任与速度传递爱心和希望，为打好防疫战作出应有的贡献，最终顺利完成吉林省支援天津核酸检测队随身物品和医疗器械物资的公益运输...截至 2022 年 1 月 24 日，货拉拉在此次天津疫情已提供近百次公益运输，天津疫情最严重期间，货拉拉一天内从平台调度 10 辆4. 2 米箱式货车、 60 辆封闭面包车，保障核酸检测物资快速安全运输......
此次招募，淘宝教育邀请了有实操经验的电商商家、自成增长方法论的品牌企业主、业内领先的服务商管理者、知名达人等一起帮助商家成长，共同探讨品牌未来，合力研究发展策略，齐心创造社会价值...2021 年，淘宝教育持续深度与淘宝天猫行业共建，孵化淘宝小课、天猫必修课等项目，通过大量 0 门槛、手把手、全覆盖的课程，帮助商家开店、成长...
这是站长之家Z周刊发布的最新一期内容，主要帮助大家了解最近与抖音、快手、小红书、淘宝等短视频&电商平台最新动向，挖掘有价值的信息...抖音发布《保证金管理规范》（修订）公示通知...抖音电商发布了开春焕新季活动规则，活动时间为 3 月 9 日- 3 月 15 日...抖音安全中心发布了打击网络暴力相关公告，并表示已上线发文警告功能...还在近日悄悄上线了“抖音来客”APP，据产品页面介绍，这是抖音专门推出的一个为本地生活商家服务的经营平台...有赞发布视频号商家 3 月流量扶持计划 播 2 场送 1 万流量......
专业营养品牌Swisse斯维诗悉心研发出温和好吸收的Swisse柠檬酸钙mini钙，通过“钙D同补”，从而促进骨骼强健...根据相关研究发现，Swisse斯维诗柠..
源自意大利的Swisse斯维诗胶原水光片作为市面上少有的同时含有胶原蛋白和玻尿酸，且能达成临床验证有效用量的产品，不仅能延缓肌肤衰老，淡化皱纹..
威马汽车对一辆行驶里程超 30 万公里的威马EX5 进行电池包数据检测，让人惊喜的是，这辆行驶超高里程的威马电池包电压差仅为27mV，负极绝缘阻抗高..
今年 3 月 9 日对于国内数码科技迷来说注定是难忘的一天，先是苹果在凌晨 2 点举行了春季发布会，后是国内电视TOP企业TCL在晚上 7 点 30 举行了“..
它也是国内唯一一家能够进行TPD与PMTA全项检测的企业，TPD检测更是只需 5 个工作日内就可出具报告，相比其他检测机构速度可提升高达 10 倍...例如..
随着《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导..
由国家工业信息安全发展研究中心发起的“网络安全保险新业态新模式典型案例征集”活动在经过方案征集、形式审查、专家评审等环节后正式公布，三六..
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Google和Meta正在接受欧盟和英国反垄断监管机构对"Jedi Blue"的调查--这笔两家公司之间的交易被批评者称为允许他们阻止较小的科技公司在在线广告市..
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