淘宝天猫“顺手买一件”新增跨店功能 商家可免费申请开通

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息:目前，淘宝天猫“顺手买一件”工具已全量开放，并于近期灰度测试了“跨店”玩法，商家可免费申请开通。

据了解，“顺手买一件”是指消费者在购买商品进入订单结算环节时，可顺手买一件包邮商品。这意味着开通该功能的商家可以额外获得新收益，有利于新品上市推广、起新店、提升复购率等。

而新增的“跨店”玩法，则让商家报名的商品可通过“跨店顺手买一件”推荐给从未购买过该品类的新客户。