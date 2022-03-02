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企鹅电竞回应将结束运营：以官方通知为准

2022-03-02 19:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:今日，针对“将结束运营”的传闻，企鹅电竞官方回应称，企鹅电竞在正常运营中，一切以官方通知为准。

此前有媒体报道称，企鹅电竞正在大面积清退主播，这或许意味着业务已步入尾声阶段，最晚6月结束运营。

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资料显示，企鹅电竞是腾讯旗下规模最大的移动电竞平台，整合腾讯网、QQ手游、腾讯互娱团队资源，与QGC、TGA等职业电竞赛事深度合作，为玩家用户提供一站式的次世代移动电竞体验。

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