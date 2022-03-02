企鹅电竞回应将结束运营：以官方通知为准

如果你的工资单被同事看到了怎么样？有人就因此被开除了...2月10日，小郑收到了公司发的电子工资单，但两天后被告知他向同事透露了工资信息，导致两人情绪不满，计划离职，此举泄露了公司机密，触犯底线，予以开除...小郑称，收到工资单当天，有同事看了他的手机，但不知道看了什么，而那位同事说只是偷看了一眼...对此，盒马鲜生回应称，工资属于公司机密，员工手册等里有明确规定...济南盒马鲜生的工作人员也表示，经过调查核实，小郑在职期间违反公司规定，属于一类违规，且当事人已经认可，未提出异议，沟通也有全程录音录像......