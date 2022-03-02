企鹅电竞回应将结束运营：以官方通知为准

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:今日，针对“将结束运营”的传闻，企鹅电竞官方回应称，企鹅电竞在正常运营中，一切以官方通知为准。
此前有媒体报道称，企鹅电竞正在大面积清退主播，这或许意味着业务已步入尾声阶段，最晚6月结束运营。
资料显示，企鹅电竞是腾讯旗下规模最大的移动电竞平台，整合腾讯网、QQ手游、腾讯互娱团队资源，与QGC、TGA等职业电竞赛事深度合作，为玩家用户提供一站式的次世代移动电竞体验。
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针对“京东近期已完成收购德邦快递”的传闻，德邦回应称，一切以公告为准...2 月 27 日，德邦股份发布公告称，正筹划与股权结构变动相关的重大事项，公司股票 2 月 28 日起停牌...待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌...
据北京青年报报道，康师傅、统一相关人士针对方便面涨价传闻作出回应，称没有收到公司对产品调价的通知”...克明食品于2021年11月发布公告，称面粉、包材、运输等成本持续上涨，公司于2021年12月1日起对公司各系列产品上调价格...众所周知，方便面的主要原料是面粉和棕榈油，其中棕榈油等植物油的价格在2021年同比上涨65.8%，面粉也有不同程度的上涨...
昨日晚间，针对“UP主虚拟形象被抄袭”一事，哔哩哔哩电竞官方回应称，经核实，此立绘形象为“染染_Ranoca”的个人约稿，目前已对她进行了批评教育并要求立即停止使用该立绘形象...哔哩哔哩电竞称，公司对于签约VUP“染染_Ranoca”形象审核存在缺漏，从而造成本次事件发生...当自己把关于对方形象涉嫌抄袭的各种证据提交给哗哩哗哩电竞，得到却的是对方多次拒绝承认错误的、无比傲慢的回答...
近日有消息称，天猫将改版升级，更名为猫享”，同时设立自营旗舰店，似有效仿京东的意味。对此，天猫中国数字商业板块相关负责人表示：天猫不会改名，猫享只是天猫App里的一个探索项目。该负责人表示：感谢大家对天猫的关注，天猫会以现有的商业模式继续和商家一起成长，为消费者提供优质服务。”同时，有业内人士分析称，天猫淘宝融合后，如何提升客户体验实现高质量发展是其重中之重，也是其优势所在。天猫转自营是根本不可能的?
职场社区脉脉近日上线了公司点评系统，引发全网热议，脉脉创始人兼CEO林凡发长文回应称，我们有必要澄清一些误解和偏见，希望有一天，公司的HR和管理者能和员工这样对话，亲，给个好评吧...
如果你的工资单被同事看到了怎么样？有人就因此被开除了...2月10日，小郑收到了公司发的电子工资单，但两天后被告知他向同事透露了工资信息，导致两人情绪不满，计划离职，此举泄露了公司机密，触犯底线，予以开除...小郑称，收到工资单当天，有同事看了他的手机，但不知道看了什么，而那位同事说只是偷看了一眼...对此，盒马鲜生回应称，工资属于公司机密，员工手册等里有明确规定...济南盒马鲜生的工作人员也表示，经过调查核实，小郑在职期间违反公司规定，属于一类违规，且当事人已经认可，未提出异议，沟通也有全程录音录像......
啫喱APP针对网传存在使用用户微信号、QQ号等隐私信息在社交平台发文回应称，此次事件是竞争对手针对啫喱APP有组织、有计划的诽谤...新视界｜登上AppStore第一 啫喱APP为何能掀起社交新风潮...
据上游新闻报道，今天上午10时许，九元航空一架从广州飞往湖北宜昌的波音737客机AQ1305航班，因故临时备降湖南长沙黄花机场...当天执飞AQ1305航班的飞机，系九元航空一架编号为B221M的波音737-800飞机，于9时21分从广州起飞，原计划于中午12时到达湖北宜昌...潇湘晨报九元航空工作人员表示暂无人员伤亡，飞机备降原因稍晚会进行官方发布...公开资料显示，九元航空有限公司于2014年2月12日经中国民航总局批准筹建，基地位于广州市，目前拥有19架飞机B737-800飞机，1架737-MAX8飞机......
针对“部分产品涨价”的情况，星巴克客服回应称，这次只是针对部分饮品和食品定价进行调整，是综合评估和考量运营成本等多方面因素定价的...澎湃新闻不少网友表示，星巴克部分产品已于今日涨价...
2月24日，海底捞官方就此事做出了回应，其表示，为了持续提升和优化顾客的个性化服务需求，门店管理人员可以在会员系统中对顾客就餐的个性化需求进行补充（如麻辣锅去葱段、柠檬水加冰等）...流出的标签里的确包含有体貌特征”，如20-30岁，安静，不吃胡萝卜”、20多岁瓜子脸嘴巴长得很好看，板栗色头发，大学生，喜欢番茄锅”、1.68米左右，戴眼镜，长头发，圆脸型，25岁左右，喜欢在APP上投诉”......
凤凰网科技讯（作者/阎烁）北京时间3月2日凌晨，苹果正式推送发布会邀请函，宣布将于北京时间3月9日凌晨两点举行2022年的春季新品发布会...由于芯..
3月2日，ASE、AMD、ARM、Google云、Intel、Meta、微软、高通、三星、台积电十大行业巨头联合宣布，成立行业联盟，共同打造小芯片互连标准、推进开..
今天下午，有网友在微博放出了一张罗永浩线下演讲的照片，罗永浩在PPT中以自己曾经的老板、新东方创始人俞敏洪作为例子，指出教育界下岗人员转行做..
据近期多方爆料，苹果将会在近期的一个周二召开春季新品发布会，推出多款全新产品，备受期待的廉价版机型iPhone SE3就是主角之一...据网友爆料，近..
据推测，它将是一款用于VR（虚拟现实）和AR（增强现实）应用的混合现实头显...上个月，网上出现了新的细节...平面设计师Jermaine Smit，又名Conce..
映客互娱（03700.HK）发布公告，截至2021年12月31日止，预计收入规模达约90.0-92.0亿元人民币，较2020年同期的约49.5亿元人民币增长81.8%-85.9%；..
2021年12月至2022年1月，除12月下旬气温偏低外，其余各旬气温均偏高；进入2月之后气温持续偏低，2月全国平均气温-3.2℃，较常年同期偏低1.9℃，为..
至于核心配置上，Redmi K50 Pro+将搭载联发科史上最强旗舰芯片天玑9000，这是目前广大网友最期待的旗舰芯片，尤其是在天玑8100系列发布之后，部分..
苹果公司于2022年3月1日星期二停止了在俄罗斯区域的官方在线销售渠道，理由是该公司如何"深切关注俄罗斯对乌克兰的入侵"...假设iPhones.ru指的是苹..
微软在周二发布了他们的"DXGKRNL"Linux内核驱动的第三次迭代，主要用于实现DirectX/Hyper-V计算支持，特别是在Windows Subsystem for Linux/Windo..
其中提到，互联网弹窗不得推送恶意炒作娱乐八卦、绯闻隐私、奢靡炫富、审丑扮丑等违背公序良俗内容；弹窗推送广告信息不得违反国家相关法律法规；..
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去年9月，苹果举行新品发布会，正式推出iPhone 13系列，其中iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max的远峰蓝配色成为彼时最受欢迎的配色...博主@render..
本周，通用手写笔联盟颁布了全新的 USI 2.0 开放标准...而 USI 2.0 标准整合的 NFC 充电功能，可让更广泛的用户享受到类似 iPad / Apple Pencil 2..
“按需派送”为快手电商即将推出的“头等舱”商家产品中的服务项目之一——快手电商与快递公司达成合作，将通过商家端匹配，在末端配送环节为特定..
Steam Deck用户界面设计师Lawrence Yang称，玩家注意到的漂移现象实际上是死区宽容度问题，开发人员不小心在上一版固件中将死区范围缩窄，导致系统..