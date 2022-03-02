口碑网注册资本增加至1000万元

“蜜蜂惊喜社”跟薇娅的复出有关系吗?有谦寻内部人士在接受采访时明确表示，公司是要孵化薇娅的副播，是一个自孵项目...与薇娅的助播们一样，元宵节当天，雪梨的原有助播团队也开始了新的淘宝直播账号“光光来了”的首场直播带货...截至2月18日中午，6天之内，5场直播，“蜜蜂惊喜社”直播间的粉丝数已近110万，观看人次最高的一天超过了1000万...在小红书上，有网友发表评论表示:“直播间秒杀价格很香，承包了家里大大小小的用品”“光光是最喜欢的副播”“直播的快乐又回来了”......