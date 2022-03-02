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口碑网注册资本增加至1000万元

2022-03-02 15:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:天眼查信息显示，近日，阿里巴巴旗下口碑网关联公司口口相传网络技术有限公司发生工商变更，注册资本增加900%至 1000 万元。

据悉，该公司成立于 2005 年 8 月，由杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司间接全资控股。

资料显示，口碑网是一家基于互联网、手机等平台提供生活信息和服务的高科技企业，经营范围包括网络技术服务；日用杂品销售；食用农产品零售；电子产品销售；日用品批发；食用农产品批发等。

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