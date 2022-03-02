口碑网注册资本增加至1000万元

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:天眼查信息显示，近日，阿里巴巴旗下口碑网关联公司口口相传网络技术有限公司发生工商变更，注册资本增加900%至 1000 万元。
据悉，该公司成立于 2005 年 8 月，由杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司间接全资控股。
资料显示，口碑网是一家基于互联网、手机等平台提供生活信息和服务的高科技企业，经营范围包括网络技术服务；日用杂品销售；食用农产品零售；电子产品销售；日用品批发；食用农产品批发等。
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“蜜蜂惊喜社”跟薇娅的复出有关系吗?有谦寻内部人士在接受采访时明确表示，公司是要孵化薇娅的副播，是一个自孵项目...与薇娅的助播们一样，元宵节当天，雪梨的原有助播团队也开始了新的淘宝直播账号“光光来了”的首场直播带货...截至2月18日中午，6天之内，5场直播，“蜜蜂惊喜社”直播间的粉丝数已近110万，观看人次最高的一天超过了1000万...在小红书上，有网友发表评论表示:“直播间秒杀价格很香，承包了家里大大小小的用品”“光光是最喜欢的副播”“直播的快乐又回来了”......
即使该公司希望将这些统计数据保密，但Security Hub应用程序显示，现代Pixel的发货量可能有1000万套之多...这个小而重要的数据显示了有多少Pixel智能手机在实际使用中，相信Google总共出货了至少1000万台Pixel 6和Pixel 6 Pro...Security Hub只有在Pixel手机已经更新到Android 12系统时才能发挥作用...2020年，多种因素影响下，Google仅卖出了可怜的370万台Pixel，而该公司在2019年的表现明显更好，记录的出货量为700万台......
2月7日消息，2月6日晚，中国女足再次以一次超级逆转，3比2击败韩国女足，时隔16年再次捧起亚洲杯冠军奖杯。半决赛后宣布已经给女足“安排”奖金的支付宝，在决赛后兑现承诺，宣布奖励中国女足1300万元，其中1000万元为球队奖金，300万元奖励水庆霞率领的教练团队。支付宝在官微中称，感谢中国女足带来的欢乐与感动，你们值得最好的掌声与奖励。据悉，这1300万元的赛事夺冠奖金，全部出自支付宝“十年十亿”支持中国女足发展计划，将由足协向球队发放。 作为中国女足全面战略伙伴、中国女足全面战略共建伙伴以及中国女足独家战略合作伙伴，
马斯克表示，希望「星舰」可以运送大量物资，在火星上建造一个能够自给自足的「火星城」...每架星舰的制造费为几百万美元，单次发射成本将低于1000万美元...
在今天Redmi K50游戏版的发布会上，卢伟冰正式宣布，K40宇宙”全系四款产品，累计销量突破1000万，并成为了京东/天猫2021年大促双冠军...K40 游戏增强版搭载天玑1200旗舰处理器，配备弹出式双肩键，并拥有11540mm 航天立体散热，5065mAh 大电量以及67W快充...出色的性能与价格表现，使得K40系列手机在整个2021年获得了优秀的销量表现，成为了一代旗舰焊门员”......
无论是正在内测中的平台，还是已经做了一年半载的平台，始终能给到玩家一种丰厚的创作激励计划...第一种：快手发布春蕾计划...完全处于内测中的激励计划，主要靠邀请其他平台的万粉创作者来获得巨额现金，同时还包含了一种流量扶持的额外收益...邀请50万粉以内的创作者，能得到一个50元...邀请50-100万粉的创作者，能得到一个100元...这种激励计划直白的讲就是要求你做到日更即可，每月能瓜分一定金额的激励收益...第四种：携程创作激励计划...好了，以上4种创作激励计划，希望对大家找项目有帮助......
日前微软宣布，推出集成在 Microsoft Teams 中的员工工作体验平台 Viva 已经一周年...仅仅一年时间，Viva现在就有超过1000万的月度活跃用户，超过1000个付费客户...
2 月 10 日美国 1 月CPI数据出炉，美国 1 月未季调CPI年率录得7.5%，续创 40 年来新高;美国 1 月未季调核心CPI年率录6%，创 1982 年 9 月以来新高...这表明交易员们认为至少加息 25 个基点是确定的，其中大约有44%人认为可能会加息 50 基点，加息预期升温可能会使得美联储更快收紧货币政策......
荷兰鹿特丹民众通过Facebook在谋划被称作“向杰夫贝佐斯游艇扔鸡蛋”的抗议活动，表达对为方便贝佐斯游艇通过而拆除一座有近百年历史桥梁的不满...抗议活动“呼吁全体鹿特丹民众携带一筐臭鸡蛋，扔向通过科宁港大桥（De Hef）的贝佐斯游艇...
比如，3. 7 万粉丝的健身播主「龙宝贝」，在1. 9 日发布了“流过的汗和泪水 只为了成就更好的自己”的减肥前后的照片图集，在 12 日图文来了活动开始当天迎来播放和点赞峰值，当日播放增量 2800 万，点赞增量61. 2 万...比如，「德玛贝尔」发布的“#德玛贝尔 六款软膜大合集”主要展示了品牌目前主推的六款软膜及功效，方便不同类型的用户找到适合自己的产品，最终视频发布 2 天后播放量突破 100 万，收获1. 5 万点赞，是近 30 天平轮点赞的6. 3 倍！......
新播场发现，在相关报道中提及的“在微博上不少企鹅电竞主播发表离别感言”、一些主播陆续离开企鹅电竞却是不争的事实——...据新播场不完全统计，..
艾尔登法环白金之子支线要怎么做，这个任务具体的流程步骤是怎么样的呢，这里我们来了解下该任务的完整流程介绍...1、白金之子支线开启NPC是在白金..
报告显示，博通第一财季净营收为77.06亿美元，与上年同期的66.55亿美元相比增长16%，而上一季度为74.07亿美元;净利润为24.72亿美元，与上年同期的..
几天前数据统计网站SteamSpy表示《艾尔登法环》在Steam上售出了至少500万份，现在他们又更新了最新数据：《艾尔登法环》在Steam上已售出1000万份...
报告指出，在2021年第四季度中，联发科市场份额为51%，高通则为47%，而在上一季度，联发科的市场份额为41%，高通的市场份额为56%...日前联发科还正..
市调机构Conuterpoint Research发布了2021年第四季度全球智能手机出货量报告，报告显示，苹果凭借iPhone 13系列的出色表现，超越三星成为全球最大..
今天，快手电商发布《 2021 快手电商信任建设年度报告》，首次对外系统性披露平台信任生态建设和治理情况...报告显示，快手电商平台全年拦截疑似假..
在周四的一篇新闻稿中，三星电子宣布高通已完成对基于 14nm 工艺的 16GB LPDDR5X DRAM 的验证工作，意味着后续将有大量采用骁龙 SoC 的移动设备会..
百盛中国发布《2021年度报告》，报告显示因受新冠疫情的严重影响，百盛中国已决定中止运营东方既白，截止2021年12月31日，中国有5家东方既白门店且..
市场规模庞大的中国新式茶饮，已经完成市场培育，并来到创造需求的新阶段。在多样化的局面中，“品质”成为品牌立足的关键因素。新式茶饮头部品牌..
目前市场上全自动咖啡机品牌和类型都很多，不同品牌、不同类型的咖啡机价格和性能有很大不同，下面的这篇文章，就来介绍一下全自动咖啡机怎么使用..
在社会主义经济飞速发展的大格局下，环境保护、绿色经济、低碳生产等关键字逐步提上议程，在即将到来的 4 月 22 日，也即世界地球日内，新的一轮绿..
快手电商发布《 2021 快手电商信任建设年度报告》，这是快手电商自去年明确信任电商的发展战略以来，首次对外系统性披露平台信任生态建设和治理情..
2020年，在天津市卫生健康委的指导下，天津微医互联网医院牵头、协同267家基层医疗卫生机构组建紧密型互联网医联体——天津市基层数字健共体，以慢..
投影仪科普课堂开课了，今天来说说投影仪画质那些事儿，小编经常有看到很多网友关心搜索投影仪比电视好吗，投影仪比电视清晰吗，下面好好聊聊投影..
肠道是人体最大的消化和免疫器官，承担着99%的营养吸收和70%的免疫工作，每年春季都是肠道疾病高发时节，尤其是春节期间，每顿大鱼大肉，肠道长时..
2、在亚坛大道的三叉口附近（路旁）找到记录者柯林，把黄金律法原本给他，学习同归性原理，并和他对话询问金面具先生的事情...4、回去找柯林，告诉..
据澎湃新闻报道，福建厦门的李女士反映，她的孩子在2018年12月至2021年11月期间，共向腾讯游戏充值13165.64元，而初次消费时孩子仅有10岁...3月2日..
因此，选一款无线连接，不受束缚且收音清晰的麦克风很重要...目前针对短视频创作市场需求，闪克推出了一款全新无线麦克风：闪克WM820-B2 / C2...不..
包括车身尺寸设计、内饰材质选择、智能设备搭载、软件搭载升级、整车操控感等，这些方方面面都得按照豪华车的水准去做，只有这样才能使用户从静态..