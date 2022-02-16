首页 > 业界 > 关键词  > 船2号飞船最新资讯  > 正文

维珍银河卖太空机票：总价45万美元

2022-02-16 09:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:英国企业集团维珍银河宣布，太空飞行机票将于2月16日开售，总价为45万美元，客户将支付15万美元的初始费用，并在航班起飞前支付最后一笔款项。

火箭发射 太空

去年7月，维珍创始人理查德·布兰森带着其他 5 个宇航员乘坐维珍研发的太空船 2 号飞船进入太空，比贝索斯早了 9 天，成为进入太空边缘私人航天第一人。

据悉，维珍航空的太空船 2 号飞船整个飞行过程将持续2. 5 个小时，发射升空过程中宇航员们会经历几分钟的失重过程。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM