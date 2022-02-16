维珍银河卖太空机票：总价45万美元

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:英国企业集团维珍银河宣布，太空飞行机票将于2月16日开售，总价为45万美元，客户将支付15万美元的初始费用，并在航班起飞前支付最后一笔款项。

去年7月，维珍创始人理查德·布兰森带着其他 5 个宇航员乘坐维珍研发的太空船 2 号飞船进入太空，比贝索斯早了 9 天，成为进入太空边缘私人航天第一人。

据悉，维珍航空的太空船 2 号飞船整个飞行过程将持续2. 5 个小时，发射升空过程中宇航员们会经历几分钟的失重过程。