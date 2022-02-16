维珍银河卖太空机票：总价45万美元

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:英国企业集团维珍银河宣布，太空飞行机票将于2月16日开售，总价为45万美元，客户将支付15万美元的初始费用，并在航班起飞前支付最后一笔款项。
去年7月，维珍创始人理查德·布兰森带着其他 5 个宇航员乘坐维珍研发的太空船 2 号飞船进入太空，比贝索斯早了 9 天，成为进入太空边缘私人航天第一人。
据悉，维珍航空的太空船 2 号飞船整个飞行过程将持续2. 5 个小时，发射升空过程中宇航员们会经历几分钟的失重过程。
站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:英国企业集团维珍银河宣布，太空飞行机票将于2月16日开售，总价为45万美元，客户将支付15万美元的初始费用，并在航班起飞前支付最后一笔款项。
去年7月，维珍创始人理查德·布兰森带着其他 5 个宇航员乘坐维珍研发的太空船 2 号飞船进入太空，比贝索斯早了 9 天，成为进入太空边缘私人航天第一人。
据悉，维珍航空的太空船 2 号飞船整个飞行过程将持续2. 5 个小时，发射升空过程中宇航员们会经历几分钟的失重过程。
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维珍银河周二宣布，太空飞行机票将于2月16日对外开售，机票每张45万美元起，预定的客户，需先支付15万美元的定金，其中2.5万美元是不能退还...在太空飞行期间，宇航员将经历一次90分钟的旅程，包括一次标志性的空中发射和马赫-3号太空助推器，太空船优雅地翻转，宇航员从太空船的17个窗口享受几分钟的失重和令人叹为观止的地球景色...瑞银就预计，到2030年太空旅行每年将产生收入近40亿美元，截至发稿，维珍银河股票上涨28%，至10.41美元......
据西班牙警方通报，近日在安达卢西亚的桑蒂蓬塞捣毁了一处用显卡挖矿的矿场”，没收了总价值5万欧元左右的相关设备...从放出的现场视频和照片看，挖矿用的显卡大部分都是EVGA RTX 30系列，但具体数量未透露...据称，该矿场已经挖出了价值至少2500欧元的虚拟货币...
投资公司Guggenheim分析师阿里法格里（Ali Faghri）当地时间星期四发表投资报告称，“2020年代中段，进入低价车型市场对于支持特斯拉增长前景将至关重要...当地时间星期三，特斯拉CEO埃隆马斯克否认了今年推出2.5万美元车型的可能，公司将集中资源用于推出全自动驾驶技术，确保Model 3和Model Y等价格更高车型的芯片供应，“当前我们没有在开发2.5万美元车型，未来会开发...一言以蔽之，尽管特斯拉在财报分析师电话会议上的表态有些令人失望，但华尔街多头并未受到影响...
这张支票的日期为 1976 年 7 月 15 日，“Apple Computer Company”以3430美元的价格支付给Kierulff Electronics...到目前为止，支票的出价超过23000 美元，下一个出价设定为25000 美元...除了这张支票，RR Auction还出售乔布斯签名的年鉴、乔布斯大学新生的照片、史蒂夫乔布斯签名的 Atari 工作申请，预计售价超过 30 万美元，所有拍卖将于 3 月 17 日结束...
作为 “史蒂夫-乔布斯革命”系列的一部分，RR拍卖公司本周将出售多件跟乔布斯有关的罕见纪念品，其中包括一张由乔布斯和史蒂夫·沃兹尼亚克共同签名的支票。日期为1976年7月15日的“苹果电脑公司(Apple Computer Company)”支票是开给Kierulff Electronics的，金额为3,430美元。这张支票是在沃兹尼亚克在加州帕洛阿尔托的自制电脑公司展示第一台Apple-1原型机的同一个月写的。 拍卖网站表示，根据日期，这张支票很可能是用来支付组装第二批Apple-1电脑所用的零件。截止到目前，这张支票的出价超过23,000美元，下一个出价为25,000美元。考?
伯恩斯坦分析师托尼·萨科纳吉（Tony Sacconaghi）认为，特斯拉现在决定不生产其25000美元的汽车是一个潜在风险，特别是对其未来的销售增长...他指出，询问这辆价值 2.5 万美元的汽车的进展是一个错误的问题，这表明现在的问题是关于自主性...伯恩斯坦认为，假如特斯拉能够在 2023 年之后以 50% 以上的速度增长，这意味着 2024 年将达到 300 万辆，到 2025 年将达到近 500 万辆......
对于苹果来说，Mac Pro系列虽然顶着全球最贵台式机之名，不过他们接下来在这个产品线上启用自研芯片，堆料态度还是很直接的...据外媒最新苹果将在今年年底发布新一代Mac Pro，其最顶配版本将搭载4个M1 Max处理器，相当的豪横...在售价方面，外界猜测顶级配置将有望超过50000美元（约合人民币近32万），但这并不奇怪，因为买家可以将目前基于Intel的Mac Pro配置到近55000美元...
这是 SpaceX 的第 38 次发射；该公司总共发射 了 1900多颗汽车大小的卫星，最终它希望将多达 42000 颗卫星放在近地轨道上，以便将互联网传送到全球各个角落...这些卫星很容易受到攻击，因为它们被发射到 210 到 240 公里的低轨道，那里的大气层更稠密，使风暴的影响更加严重...SpaceX指出，这些受损的卫星会在大气层中完全燃烧，少数卫星已经重新进入轨道，其余的预计将在一周内完成...
财报显示，特斯拉第四季度营收为177.19亿美元，较上年同期的107.44亿美元增长65%;净利润为23.21亿美元，较上年同期的2.70亿美元增长760%...财报发布后，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克、首席财务官Zach Kirkhorn以及投资者关系主管Martin Viecha）等公司高管出席财报电话会议，介绍公司第四季度业绩状况并回答投资者以及分析师提出的问题...Cybertruck 已经连续跳票多次，马斯克表示 ，如果今年要推出新车型，那么总产量将会减少，因此2022年特斯拉将不会推出新车型......
但一些网站可能甚至不允许出现差评--比如Fashion Nova，它刚刚招致美国联邦贸易委员会（FTC）的420万美元和解令...但后来他们做了一件坏事：从2015年到2019年，他们让4星和5星的评论自动出现在网站上，而任何低于此的评论都需要批准...而且，该机构在去年10月就虚假评论和欺骗性代言发布了一个更广泛的 公告...该机构还为发布评论的平台发布了新的指导意见，即他们应该三思而后行，不要为了自己的利益而操纵评论的来源、激励或可见度...
有赞微商城宣布将于 3 月 31 日下线“多网点”插件，建议“多网点”在用商家，由微商城电商系列版本升级至有赞连锁.标准版（同城云店）...2022 年..
1993 年春，德国家电企业开始尝试将环戊烷作为CFC- 11 的替代物应用于冰箱生产，这在当时是性能最好、对环境也最为友好的方案...经过不断的工艺试..
OPPO小布助手作为OPPO万物互融新生态建设服务的关键战略控制点，全新发布小布虎年春节神兽系列NFT数字藏品，在 2022 年开年持续加码元宇宙的也在元..
为更好地发展养老保险，国家将商业养老保险纳入第三支柱，成为社会基本养老保险的重要补充，专属商业养老保险的诞生就是其一大产物...中国人保寿险..
LPL春季赛正在如火如荼的进行中，在2月17日晚上iG对阵BLG的比赛中，是Uzi的复出首秀，表现尚可，可惜最后以1比2的比分输给iG战队，很多朋友还没看..
据相关机构统计，中国独居人口高达 9200 万，约占全国总人口的16%，这意味着有极大的孤独经济市场等待挖掘...据人民网报道，有调研数据表明，57.7..
2月17日，比亚迪集团宣布，对其品牌进行焕新升级，发布新标识，其旗下的比亚迪汽车也对标识进行了升级...按照比亚迪官方的说法，秉持用技术创新，..
2022年2月18日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于中国古代知识的，问题是“如果古代也开冬奥会，中国可能会参加什么项目?”这个问题其实很多人..
随着用户对养成系偶像的关注以及消费娱乐化，品牌便开始迎合用户习惯，将品牌与用户的关系渐渐打造成偶像与粉丝的关系，开始了品牌的「养成系」营..
Canalys 数据显示，折叠屏智能手机的出货量在 2021 年达到了 890 万部，同比增长 148%，而整体智能手机市场仅增长 7%...尤其能抓住早期和高端用户..
日前有据《经理人杂志》（Manager Magazin）援引消息人士的话报道，德国车企大众汽车正在洽商收购华为技术有限公司旗下自动驾驶部门...《经理人杂..
售价方面，8+128GB 版本 3299 元、12+128GB 版本 3599 元、12+256GB 版本 3899 元，冠军版12+256GB 版本 4199 元...K50 电竞版后摄采用索尼IMX686..
消息显示，2月15日，雪梨原助播光光在点淘（淘宝直播APP）开播，账号名为“光光来了”...“蜜蜂惊喜社”和“光光来了”横空出世，似乎释放出了一个..
分享独立开发、产品变现相关内容，每周五发布...5、Screenshotapi: 将爱好变成一个能赚钱的副业产品...5、Screenshotapi: 将爱好变成一个能赚钱的..
具体来说，您需要一台运行Windows 11版本21H2或更高版本的设备，至少有8GB的内存（而不是Windows 11本身需要的4GB），并且拥有微软官方支持的处理..
据报道，摩根大通（JP Morgan）分析师萨米克查特吉（Samik Chatterjee）在一份报告中指出，1月份，iPhone在中国的出货量似乎高于以往平均水平...中..
...答案或许是“足够精彩的赛事+优质高效的舆论场”...微博并没有忽视这一点，得益于储备充足的KOL资源，以及近年来一直推动的知识内容潮流，推出..
现在，同样的情况也发生在平板电脑上，因为三星已经停止在Galaxy Tab S8中包含充电器...三星和其他参与取消附带充电器的公司所声称的理由通常是，..
2022年2月18日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于自由式滑雪的，问题是“自由式滑雪空中技巧项目的运动员，在无雪季节需要做什么训练？”这个问..
据飞瓜数据显示，截至 2022 年 2 月 17 日，青青夫妇的女性粉丝占比高达84.13%，粉丝年龄在 24 岁至 40 岁区间的占比达到了65.47%...据飞瓜数据显..