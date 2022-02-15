炉石传说22.4更新补丁内容汇总 2月16日最新补丁更新内容一览

炉石传说即将在2月16日开启最新的更新，此次的更新补丁是22.4版本，这个版本很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

22.4补丁将于2月16日上线，其中包括了酒馆战棋、佣兵战纪、对决模式、竞技模式的更新、“奥特兰克的决裂”的迷你系列，以及更多精彩内容!

“奥妮克希亚的巢穴”将于2月16日上线!

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奥特兰克的严寒已经过去，火热的高温即将来袭!从2月16日起，在“奥特兰克的决裂”的迷你系列中进军“奥妮克希亚的巢穴”吧!经过了一整年的历练，英雄们都升到了满级，准备带着35张全新卡牌开团了。这些卡牌可以从“奥特兰克的决裂”卡牌包中获取，也可以用98符文石或2000金币购买整个迷你系列*的66张卡牌!我们还史无前例地推出了金色迷你系列，玩家可以用388符文石的价格购买整个迷你系列的金色卡牌!

*4张传说卡牌（x1），1张史诗卡牌(x2)，14张稀有卡牌(x2)，以及16张普通卡牌(x2)。

范达尔钻石卡牌来咯!

经过一场艰难的苦战，联盟终于在奥特兰克之战中夺得胜利!为了纪念这份荣光，所有玩家都会在登录游戏后免费获得范达尔 雷矛的钻石卡牌。别忘记，虽然奥特兰克之战已经结束，但你依然可以在下一个扩展包上线前完成个人活动任务链。

酒馆战棋更新

新英雄

瓦尔登·晨拥

好事成霜 被动。 在鲍勃的酒馆被刷新后，复制并冻结其中的一个随从。



洛卡拉

战斗的荣耀 被动。在友方随从消灭敌人后，使其永久获得+1攻击力。



奥妮克希亚

巢母 被动。复仇（4）:召唤一条2/1的雏龙，并使其立即发起攻击。



三位新英雄将于3月2日正式解锁，拥有战棋礼遇的玩家可以抢先体验。

英雄池更新

凯尔萨斯、希拉斯·暗月和齐恩瓦拉已经回归英雄池。

伙伴更新

冰雪元素（齐恩瓦拉的伙伴）

旧:[等级2]→新:[等级3]

新伙伴

瓦尔登的水波勇士（瓦尔登·晨拥的伙伴）

[等级2，元素]3点攻击力，5点生命值。好事成霜还会使复制体获得等同于你的酒馆等级的属性值。

冰嚎，强力猛狼（洛卡拉的伙伴）

[等级4，野兽]5点攻击力，2点生命值。在一个友方随从消灭敌人后，永久获得+1生命值。

雏龙群（奥妮克希亚的伙伴）

[等级2，龙]4点攻击力，2点生命值。每当你召唤一条雏龙，永久获得+2/+2。

新商店物品（装饰外观）

鲍勃为酒馆带来了另一种华丽的个性化装饰:酒馆战棋终结特效!当你的英雄赢得了战斗时，酒馆战棋终结特效动画就会替代默认的攻击动画。*鲍勃的第一个终结特效是星尘冲击，它分为两个层级。在你的英雄赢得战斗时会播放动画效果，对对手造成15点以上伤害时还会播放更绚丽的动画。敬请关注后续推出的更多酒馆战棋终结特效，寻找最适合自己的炫酷风格。

除了首个终结特效之外，鲍勃还带来了两款全新的酒馆战棋对战面板以供挑选。上图所示的青玉园林酒馆战棋对战面板将在补丁上线后立即上架。其他所有的全新酒馆战棋装饰外观，包括下图的星尘冲击终结特效和星界研究室对战面板，将从2月23日起上架。

*酒馆战棋终结特效会为全局装备，当你赢得战斗时，所有英雄都会使用装备的终结特效效果。在战斗阶段结束时，双方玩家都能看到获胜方的终结特效。

佣兵战纪更新

全新限时活动

从2月23日起，佣兵战纪将首次举行限时活动!完成包含10个精彩任务的活动任务链，就能驾驭赤精的伟力，强化所有至尊天神。在活动的前5天里每天会解锁两个新任务，你可以在3月9日前完成全部10个任务。完成全部10个任务就能获得史诗佣兵牌赤精、一款赤精佣兵头像，还有总计超过1000枚新佣兵们的硬币!在等待活动开始的同时，你可以先完成所有奥特兰克山谷的悬赏，并且重点培养野兽和龙，它们将会是部分任务的关键所在。

[新佣兵]

珑心（传说施法者）

龙

完全升级后属性值:6/86

技能: 天神之息5（奥术）:(速度值7点)对一个敌人造成19伤害，超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 星火祝福5（奥术）:(速度值2点，冷却1)持续两回合，获得+3奥术伤害和“在此佣兵受到伤害后，随机对一个敌人造成14点伤害”。 群星簇拥5（奥术）:(速度值1点，冷却1)使一个友方角色获得+13生命值，并与其交换位置。指向性的敌方技能会改换目标(如果可行)。

装备: 群星之瓶4:群星簇拥获得的生命值增加4点，还会使你的龙获得生命值。 昆莱之晶4:群星簇拥开始时为冷却。被动:+8自然抗性。 爆裂新星指环4:战吼:在本局对战中每有一个你的野兽或龙死亡，获得+3奥术伤害。



雪怒（史诗斗士）

野兽

完全升级后属性值:9/76

技能: 均衡一击5:（速度值7点）选择一个敌人。将此佣兵的攻击力变为高于目标5点，并攻击目标。 白虎飞扑5:（速度值4点）从所有友方角色处借走5点攻击力，持续2回合。攻击一个敌人。 伏虎闪雷5（自然）:随机对一个敌人造成等同于此佣兵攻击力的伤害。击杀:获得+5攻击力，重复此技能。

装备: 雪怒之矛4:均衡一击使此佣兵的攻击力额外高于目标4点。 天神胸甲4:白虎飞扑还会从随机一个敌人处偷取5点攻击力。 滚雷护爪4:伏虎闪雷额外获得+4攻击力。



砮皂（稀有护卫）

野兽

完全升级后属性值:10/80

技能: 迎头冲撞5:（速度值7点）攻击一个敌人。如果目标的攻击力高于此佣兵，则改为对目标造成16点伤害。 玄牛之韧5:（速度值2点，冷却1）获得嘲讽，且你的其他角色受到的伤害降低5点，持续2回合。 神牛赐福5（奥术）:(速度值3点，冷却1)在本回合中，每当一个友方角色受到伤害，使其获得圣盾。

装备: 玄牛之带4:玄牛之韧使受到的伤害额外降低5点，但具有+1冷却。 砮皂之盔4:被动:-2/+16。在一个敌人攻击此佣兵后，对其造成5点伤害。 玄牛护符4:被动:在一个友方角色失去圣盾后，使其获得+6生命值。



玉珑（稀有护卫）

龙

完全升级后属性值:8/85

技能: 青玉劲风5（自然）:(速度值10点)对一个敌人造成20点伤害。如果目标在本回合中攻击过，则改为造成40点伤害。 玉火打击5（火焰）:(速度值1点，冷却1)禁用所有其他角色的嘲讽和潜行，持续2回合。使你的角色获得+10生命值。 氤氲之雾5（自然）:(速度值2点，冷却1)在本回合中获得嘲讽，获得+3自然伤害。每有一条其他友方的龙，重复一次。

装备: 玉火之矛4:玉火打击额外获得+5生命值。 翔龙吊坠4:氤氲之雾额外获得+3自然伤害。 玉珑骊珠4:被动:你的其他龙受到的伤害降低4点。



赤精（史诗施法者）

野兽

完全升级后属性值:7/79

技能: 烈焰之歌5（火焰）:(速度值3点)造成10点伤害。获得+3治疗能力。 振奋之歌5（火焰）:(速度值4点)为所有友方角色恢复10点生命值。 火雨风暴5（火焰）:(速度值5点，冷却1)对所有敌人造成5点伤害。为所有友方角色恢复5点生命值。(伤害随治疗能力提升。)

装备: 烈焰系带4:烈焰之歌造成的伤害增加4点，并会额外获得+2治疗能力。 赤精之杖4:振奋之歌恢复的生命值增加10点。 焰心水晶4:被动:在友方野兽被治疗后，使其获得+5生命值。



从2月16日起，玩家可以通过正常获取佣兵的方式获取珑心、雪怒、砮皂和玉珑。赤精只能通过赤精活动获得。活动结束后，玩家可在下一个大型补丁后通过正常获取佣兵的方式获取赤精。

新悬赏

奥特兰克山谷区域新增了六个悬赏:

洛泰姆

艾克曼

巴琳达·斯通赫尔斯

伊弗斯

范达尔·雷矛

卡扎库斯

范达尔·雷矛和卡扎库斯悬赏将在赤精活动结束后加入游戏。其他所有悬赏会在2月16日随补丁一同上线。

对决模式更新

无尽奥术的法力值消耗从5点提高至7点。

竞技模式轮换

22.4补丁于2月16日上线后，进行中的竞技模式将会结束，全新的竞技模式赛季将会开启。竞技模式的卡牌池将轮换为以下卡牌系列:

奥特兰克的决裂

奥特兰克的决裂:奥妮克希亚的巢穴迷你系列

卡拉赞之夜

黑石山的火焰

勇闯安戈洛

龙争虎斗加基森

巨龙降临

佣兵之书:布鲁坎

暗矛氏族的萨满祭司布鲁坎竭尽心血，希望部落年轻的佣兵们能为迫在眉睫的大战做好准备。然而最后的时刻已经到来。支离破碎的纳鲁重构于世，它的力量复活了满心愤恨的塔姆辛·罗姆，将这名术士转化成了巫妖!布鲁坎能够驾驭奥特兰克山谷的元素之力，召唤冰雪之王洛克霍拉吗?他能让战火就此平息，并阻止塔姆辛的恶行吗?在2月16日上线的佣兵之书:布鲁坎中一探究竟吧。在该线性冒险中击败全部8名首领，就能获得1包萨满祭司卡牌包，其中只包含标准模式的萨满祭司卡牌!

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