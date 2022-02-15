炉石传说22.4更新补丁内容汇总 2月16日最新补丁更新内容一览

炉石传说即将在2月16日开启最新的更新，此次的更新补丁是22.4版本，这个版本很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。
22.4补丁将于2月16日上线，其中包括了酒馆战棋、佣兵战纪、对决模式、竞技模式的更新、“奥特兰克的决裂”的迷你系列，以及更多精彩内容!
“奥妮克希亚的巢穴”将于2月16日上线!
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奥特兰克的严寒已经过去，火热的高温即将来袭!从2月16日起，在“奥特兰克的决裂”的迷你系列中进军“奥妮克希亚的巢穴”吧!经过了一整年的历练，英雄们都升到了满级，准备带着35张全新卡牌开团了。这些卡牌可以从“奥特兰克的决裂”卡牌包中获取，也可以用98符文石或2000金币购买整个迷你系列*的66张卡牌!我们还史无前例地推出了金色迷你系列，玩家可以用388符文石的价格购买整个迷你系列的金色卡牌!
*4张传说卡牌（x1），1张史诗卡牌(x2)，14张稀有卡牌(x2)，以及16张普通卡牌(x2)。
范达尔钻石卡牌来咯!
经过一场艰难的苦战，联盟终于在奥特兰克之战中夺得胜利!为了纪念这份荣光，所有玩家都会在登录游戏后免费获得范达尔 雷矛的钻石卡牌。别忘记，虽然奥特兰克之战已经结束，但你依然可以在下一个扩展包上线前完成个人活动任务链。
酒馆战棋更新
新英雄
瓦尔登·晨拥
- 好事成霜
- 被动。 在鲍勃的酒馆被刷新后，复制并冻结其中的一个随从。
洛卡拉
- 战斗的荣耀
- 被动。在友方随从消灭敌人后，使其永久获得+1攻击力。
奥妮克希亚
- 巢母
- 被动。复仇（4）:召唤一条2/1的雏龙，并使其立即发起攻击。
三位新英雄将于3月2日正式解锁，拥有战棋礼遇的玩家可以抢先体验。
英雄池更新
- 凯尔萨斯、希拉斯·暗月和齐恩瓦拉已经回归英雄池。
伙伴更新
冰雪元素（齐恩瓦拉的伙伴）
- 旧:[等级2]→新:[等级3]
新伙伴
瓦尔登的水波勇士（瓦尔登·晨拥的伙伴）
- [等级2，元素]3点攻击力，5点生命值。好事成霜还会使复制体获得等同于你的酒馆等级的属性值。
冰嚎，强力猛狼（洛卡拉的伙伴）
- [等级4，野兽]5点攻击力，2点生命值。在一个友方随从消灭敌人后，永久获得+1生命值。
雏龙群（奥妮克希亚的伙伴）
- [等级2，龙]4点攻击力，2点生命值。每当你召唤一条雏龙，永久获得+2/+2。
新商店物品（装饰外观）
鲍勃为酒馆带来了另一种华丽的个性化装饰:酒馆战棋终结特效!当你的英雄赢得了战斗时，酒馆战棋终结特效动画就会替代默认的攻击动画。*鲍勃的第一个终结特效是星尘冲击，它分为两个层级。在你的英雄赢得战斗时会播放动画效果，对对手造成15点以上伤害时还会播放更绚丽的动画。敬请关注后续推出的更多酒馆战棋终结特效，寻找最适合自己的炫酷风格。
除了首个终结特效之外，鲍勃还带来了两款全新的酒馆战棋对战面板以供挑选。上图所示的青玉园林酒馆战棋对战面板将在补丁上线后立即上架。其他所有的全新酒馆战棋装饰外观，包括下图的星尘冲击终结特效和星界研究室对战面板，将从2月23日起上架。
*酒馆战棋终结特效会为全局装备，当你赢得战斗时，所有英雄都会使用装备的终结特效效果。在战斗阶段结束时，双方玩家都能看到获胜方的终结特效。
佣兵战纪更新
全新限时活动
从2月23日起，佣兵战纪将首次举行限时活动!完成包含10个精彩任务的活动任务链，就能驾驭赤精的伟力，强化所有至尊天神。在活动的前5天里每天会解锁两个新任务，你可以在3月9日前完成全部10个任务。完成全部10个任务就能获得史诗佣兵牌赤精、一款赤精佣兵头像，还有总计超过1000枚新佣兵们的硬币!在等待活动开始的同时，你可以先完成所有奥特兰克山谷的悬赏，并且重点培养野兽和龙，它们将会是部分任务的关键所在。
[新佣兵]
珑心（传说施法者）
- 龙
- 完全升级后属性值:6/86
- 技能:
- 天神之息5（奥术）:(速度值7点)对一个敌人造成19伤害，超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。
- 星火祝福5（奥术）:(速度值2点，冷却1)持续两回合，获得+3奥术伤害和“在此佣兵受到伤害后，随机对一个敌人造成14点伤害”。
- 群星簇拥5（奥术）:(速度值1点，冷却1)使一个友方角色获得+13生命值，并与其交换位置。指向性的敌方技能会改换目标(如果可行)。
- 装备:
- 群星之瓶4:群星簇拥获得的生命值增加4点，还会使你的龙获得生命值。
- 昆莱之晶4:群星簇拥开始时为冷却。被动:+8自然抗性。
- 爆裂新星指环4:战吼:在本局对战中每有一个你的野兽或龙死亡，获得+3奥术伤害。
雪怒（史诗斗士）
- 野兽
- 完全升级后属性值:9/76
- 技能:
- 均衡一击5:（速度值7点）选择一个敌人。将此佣兵的攻击力变为高于目标5点，并攻击目标。
- 白虎飞扑5:（速度值4点）从所有友方角色处借走5点攻击力，持续2回合。攻击一个敌人。
- 伏虎闪雷5（自然）:随机对一个敌人造成等同于此佣兵攻击力的伤害。击杀:获得+5攻击力，重复此技能。
- 装备:
- 雪怒之矛4:均衡一击使此佣兵的攻击力额外高于目标4点。
- 天神胸甲4:白虎飞扑还会从随机一个敌人处偷取5点攻击力。
- 滚雷护爪4:伏虎闪雷额外获得+4攻击力。
砮皂（稀有护卫）
- 野兽
- 完全升级后属性值:10/80
- 技能:
- 迎头冲撞5:（速度值7点）攻击一个敌人。如果目标的攻击力高于此佣兵，则改为对目标造成16点伤害。
- 玄牛之韧5:（速度值2点，冷却1）获得嘲讽，且你的其他角色受到的伤害降低5点，持续2回合。
- 神牛赐福5（奥术）:(速度值3点，冷却1)在本回合中，每当一个友方角色受到伤害，使其获得圣盾。
- 装备:
- 玄牛之带4:玄牛之韧使受到的伤害额外降低5点，但具有+1冷却。
- 砮皂之盔4:被动:-2/+16。在一个敌人攻击此佣兵后，对其造成5点伤害。
- 玄牛护符4:被动:在一个友方角色失去圣盾后，使其获得+6生命值。
玉珑（稀有护卫）
- 龙
- 完全升级后属性值:8/85
- 技能:
- 青玉劲风5（自然）:(速度值10点)对一个敌人造成20点伤害。如果目标在本回合中攻击过，则改为造成40点伤害。
- 玉火打击5（火焰）:(速度值1点，冷却1)禁用所有其他角色的嘲讽和潜行，持续2回合。使你的角色获得+10生命值。
- 氤氲之雾5（自然）:(速度值2点，冷却1)在本回合中获得嘲讽，获得+3自然伤害。每有一条其他友方的龙，重复一次。
- 装备:
- 玉火之矛4:玉火打击额外获得+5生命值。
- 翔龙吊坠4:氤氲之雾额外获得+3自然伤害。
- 玉珑骊珠4:被动:你的其他龙受到的伤害降低4点。
赤精（史诗施法者）
- 野兽
- 完全升级后属性值:7/79
- 技能:
- 烈焰之歌5（火焰）:(速度值3点)造成10点伤害。获得+3治疗能力。
- 振奋之歌5（火焰）:(速度值4点)为所有友方角色恢复10点生命值。
- 火雨风暴5（火焰）:(速度值5点，冷却1)对所有敌人造成5点伤害。为所有友方角色恢复5点生命值。(伤害随治疗能力提升。)
- 装备:
- 烈焰系带4:烈焰之歌造成的伤害增加4点，并会额外获得+2治疗能力。
- 赤精之杖4:振奋之歌恢复的生命值增加10点。
- 焰心水晶4:被动:在友方野兽被治疗后，使其获得+5生命值。
从2月16日起，玩家可以通过正常获取佣兵的方式获取珑心、雪怒、砮皂和玉珑。赤精只能通过赤精活动获得。活动结束后，玩家可在下一个大型补丁后通过正常获取佣兵的方式获取赤精。
新悬赏
奥特兰克山谷区域新增了六个悬赏:
- 洛泰姆
- 艾克曼
- 巴琳达·斯通赫尔斯
- 伊弗斯
- 范达尔·雷矛
- 卡扎库斯
范达尔·雷矛和卡扎库斯悬赏将在赤精活动结束后加入游戏。其他所有悬赏会在2月16日随补丁一同上线。
对决模式更新
- 无尽奥术的法力值消耗从5点提高至7点。
竞技模式轮换
22.4补丁于2月16日上线后，进行中的竞技模式将会结束，全新的竞技模式赛季将会开启。竞技模式的卡牌池将轮换为以下卡牌系列:
- 奥特兰克的决裂
- 奥特兰克的决裂:奥妮克希亚的巢穴迷你系列
- 卡拉赞之夜
- 黑石山的火焰
- 勇闯安戈洛
- 龙争虎斗加基森
- 巨龙降临
佣兵之书:布鲁坎
暗矛氏族的萨满祭司布鲁坎竭尽心血，希望部落年轻的佣兵们能为迫在眉睫的大战做好准备。然而最后的时刻已经到来。支离破碎的纳鲁重构于世，它的力量复活了满心愤恨的塔姆辛·罗姆，将这名术士转化成了巫妖!布鲁坎能够驾驭奥特兰克山谷的元素之力，召唤冰雪之王洛克霍拉吗?他能让战火就此平息，并阻止塔姆辛的恶行吗?在2月16日上线的佣兵之书:布鲁坎中一探究竟吧。在该线性冒险中击败全部8名首领，就能获得1包萨满祭司卡牌包，其中只包含标准模式的萨满祭司卡牌!
问题修复及游戏改进
- 当你在获得对战任务进度之前认输时（例如“进行3场对战”任务和奥特兰克荣誉点数任务），现在会弹出确认提示。我们还放宽了该类任务的结算要求。
- 使用变装大师时，为了更好地进行伪装，现在英雄技能的状态会和英雄保持一致（例如金色英雄会使用金色英雄技能）。
- 卡牌收藏中不再显示重复的不可制作版的暗影箭。
- 修复了血色骑士赛丹被沉默后依然可以从自身的效果获得双倍增益的错误。
- 修复了如果你使用过野性之心古夫，并且在10至20个法力水晶期间使用增加法力水晶的卡牌，则这些卡牌不会提供法力水晶的错误。
- 修复了对弑君使用麻痹药膏会导致“攻击时具有免疫”效果继承到本局对战装备的其他武器上的错误。
- 修复了貂蝉瓦莉拉英雄皮肤会使噬月者巴库无法升级玩家的英雄技能的错误。
- 修复了装备感知宝珠后第一次获得攻击力无法使游园迷梦（德鲁伊任务线）获得进度的错误。
- 更新了多个抽到时施放卡牌的优先级（包括邪能裂隙、流血和奥格拉，曼科里克的妻子），使其与灵魂残片卡牌保持一致。这一改动的结果之一是，现在符文秘银杖的法力值消耗降低效果会对抽到时施放卡牌的后一张卡牌生效，而非对抽到时施放卡牌生效。
- 修复了在酒馆战棋中，恩佐斯幼体和布莱恩·铜须能够额外触发一次的错误。
- 修复了如果攻击力和生命值相等的随从在使用后属性发生变化（例如其他随从为该类随从提供了属性增益光环），则幼年雷象不会为该随从触发效果的错误。
- 更新了所有佣兵任务7的文本，从“击败2个英雄难度首领”改为“完成2个英雄难度悬赏。”。
- 修复了玩家可以将尚未拥有的佣兵放入训练场，从而导致部分玩家被锁在训练场外的错误。
- 修复了佣兵装备解锁条件显示为前一个任务，而非实际解锁任务的错误。
- 修复了安度因的任务11追踪的是伤害而非治疗的错误。
- 修复了具有风怒的角色可以在冻结状态下攻击的错误。
- 修复了梵妮莎·范克里夫的搬运背包技能属于远程技能，但依然遵循嘲讽规则的错误。
- 现在准备火炮和装填武器会显示尤朵拉的火炮的属性值。
- 修复了如果之前的对决模式游戏提前结束，玩家将无法进入对决模式的错误。
- 修复了对决模式和竞技模式的胜负记录有时无法显示的错误。
- 修复了在友谊赛中，玩家的偏好卡背图案可能发生变化的错误。
- 修复了部分卡背图案在登出游戏后无法记录为偏好卡背图案的错误。
- 无法撼动之物总算能动了!修复了成就“你还不配”无法追踪进度的错误。
- 其他性能优化、问题修复和视觉问题修复。