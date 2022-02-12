2022年2月12日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于滑冰的，问题是“短道速滑与速度滑冰是一个项目吗?”这个问题其实还是很简单的，自然不是一个项目了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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短道速滑与速度滑冰是一个项目吗 2月12日蚂蚁庄园小课堂今日答案

今天问题：短道速滑与速度滑冰是一个项目吗?

A、不是

B、是的

正确答案:不是

短道速滑与速度滑冰的区别

场地不同:一大一小，赛道距离一长一短

场地是两个项目最明显的区别，速度滑冰赛道长度为400米，与夏季奥运会田径赛道距离相同;短道速滑比赛赛道长度则为111.12米（364.6英尺），这两条赛道也被俗称为“大道”和“短道”。

更具体的场地数据，“大道”分内、外两道，道宽5米;内冰道的内圈半径为25米，外冰道的内圈半径为30米。

“短道”比赛场地偏小，面积为30×60米，直道宽不小于7米，弯道半径8米，直道长28.85米。场地两端弧形弯道处摆放黑色橡胶块，作为标志线，也增加比赛的安全性，运动员不得滑入标志线内（直道区则没有标志线）。

由于短道速滑比赛中运动员要应对很多急弯，因此短道选手的战靴质地较硬，以帮助选手更好的控制前进轨迹。两项运动战靴底部的冰刀很相似，短道选手的冰刀平均长度在30-45厘米，速度滑冰的冰刀长度在40-55厘米。

由于速度滑冰比赛中直道距离更长，弯道也更缓和，运动员的战靴会更加灵活。速滑冰鞋的冰刀前部和鞋固定，后部和鞋跟可以分离开。这样当运动员抬腿时，刀片仍然可以保持与冰面接触。

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