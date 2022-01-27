《冰雪中国》创新传播项目启动，微信视频号助力冰雪文化破圈传播

1月26日，由文化和旅游部中外文化交流中心、腾讯微信主办，腾讯新文创研究院承办的《冰雪中国》直播活动启动仪式暨主题研讨会在京举行。围绕如何真实、立体、全面地展现传播中国冰雪运动和优秀传统文化，创新讲好中国故事，助力提升中华文化影响力，中外文化交流中心、腾讯方代表以及多位专家展开了深入探讨，并正式宣布《冰雪中国》系列直播及短视频即将在微信视频号及多个海外平台推出，向全球生动展现中国有趣的传统冰雪运动与年俗文化，为即将开幕的冬奥会添彩。

《冰雪中国》启动，基于国际视角呈现中国冰雪魅力

“我们发起冰雪中国直播活动，邀请各国共赴一场冰雪之约，共赏中国各地的冰雪之美，共庆虎年春节和冬奥，这也是展示中国优秀传统文化的创新实践。”文化和旅游部中外文化交流中心副主任万铤在活动致辞中说到。

《冰雪中国》以国际视角传递中国的冰雪精神，以多角度挖掘中国各地特色传统文化内涵。通过中方主持人、外籍微信视频号创作达人体验，直播+短视频+话题互动多种手段，向公众传递中国多地、多类型、多民族的冬日民俗和冰雪运动，向海内外观众展现冰雪中不一样的华夏魅力。

腾讯新文创研究院执行院长、腾讯集团市场与公关部副总经理岳淼在致辞中表示，“《冰雪中国》直播活动，旨在为助力中外文化交流搭建‘数字之桥’，致力于向世界真实、立体、全面地展现中国人民的精神风貌、地方特色的冰雪文化和中华文化的独特魅力。”1月29日至2月10日，《冰雪中国》将走入吉林长白山、新疆阿勒泰、宁夏沙湖三个具有地域特色的地方，以不同的角度、不同的民族特色、不同的冬日主题呈现多维度的“冰雪表达”。

深入研讨，溯源冰雪文化讲好中国故事

活动邀请了来自政学研等多个领域专家代表展开研讨，其中冬奥会中国男子首枚奖牌获得者李佳军提出，“要把百姓身边便于参与、举足可就、抬头可见、喜闻乐见的环境给大家，让更多的人参与冰雪运动。”。冬奥会短道速滑训练馆“冰坛”主创建筑师卢鹏讲述了冬奥场馆如何通过传播中国冰雪文化的特定内涵，生动阐述了“溯源冰雪文化，传递冬奥精神”。还有来自中国外文局、中国社科院、清华大学、北京师范大学、微信战略研究院等机构的专家学者共同探讨如何“讲好中国故事，增进民心相通”。

北京师范大学新闻传播学院学术委员会主任、教授、博导喻国明认为，这次冰雪文化的直播活动从传播的角度是要寻找共识，是有追求和底蕴的节目。冰雪是有温度的，山水也包含着很多共同的记忆，《冰雪中国》节目通过这样的角度切入，再切入到生活方式、文化传统，进一步扩张到整个国家的认同、整个世界作为人类的共同价值认同的基点特别好。

“做好对外传播、讲好中国故事，要更加注重民间力量、多种声音，更加注重人本精神、共同价值，更加注重受众需求、社会关切。”中国外文局原副局长方正辉认为，“《冰雪中国》直播是一次很有意义的活动，一定能够助力全民外宣、提升对外传播影响力。”

万铤副主任认为，文化和旅游部中外文化交流中心作为一家承担文化和旅游部驻外机构总部职能的单位，多年来致力于以数字传播和人文交流为工作的两翼，不断加强内容资源和渠道平台的融通互鉴。他期待，进一步发挥媒体和智库的引领作用，为创新讲好中国故事，奉献智慧和力量，共同做好国际传播能力建设工作。在研讨活动中，吉林、新疆、宁夏三地文化和旅游局代表也分享了三地独特的冰雪文化与故事。

创新传播中国文化，微信视频号提供新路径

在主题研讨环节，如何运用新媒体方式传播中国文化成为聚焦点，随着全球社交媒体的视频化，直播和短视频已经成为中国文化走出去的重要载体。“《冰雪中国》直播活动是一种很好的国际传播形式，要按照国际传播中受众感兴趣的层面上多做策划。”清华大学新闻与传播学院副院长史安斌说到。

北京师范大学新闻传播学院教授周敏认为，体育运动是一个非常好的公共符号，可以最大限度减少文化折扣，体育精神、体育文化成为了一个最大公约数的公共符号。微信视频号用短视频的方式结合了中国的传统文化，所以短视频是目前比较友好的一种媒介形态。每个人都可以是一个讲好中国故事的窗口，推动实现价值共振和情感共振。

微信战略研究院高级研究员肖宾分享了多个微信助力中外文化交流的案例，例如西城男孩视频号演唱会获得超过2700万人次观看，成为用新方式交流中西文化的探索。荷兰梵高博物馆曾通过视频号直播带领上万名中国观众近距离欣赏后印象派大师名作。“视频号围绕微信关系链展开的特点，不仅可以轻松实现广泛连接，真正在最大程度上助推价值性信息的全覆盖式传播，在用户使用体验的层面也有着显而易见的独到优势，成为连接海内外，成为中西文化交流的优质媒介。”在腾讯新文创研究院高级研究员李士林看来，文化在国际传播过程中有文化折扣，分析爆款案例后面的普遍性规律，对我们做好国际文化交流和传播都会有很好的借鉴意义。

活动特别邀请到来自加拿大的微信视频号创作者戴伟，作为一名外籍创作者，他是中国文化的忠实拥趸，并通过视频等新媒体方式记录了在中国的生活，助力中外文化交流。他从小就是冰雪运动爱好者，将作为主持人之一参与此次《冰雪中国》直播活动。

据悉，冬奥会前夕，在双奥之城北京，微信联合中国邮政推出的冬奥主题“时空邮局”还将现身首钢园区，这是本届冬奥会单板滑雪、自由式滑雪大跳台项目举办地。借助北京2022年冬奥会和冬残奥会官方会刊首个融媒体内容产品“好看冬奥”用户活动，广大市民可以近距离和北京冬奥组委办公区、首钢滑雪大跳台、国家体育总局冬季训练中心等一批冬奥相关设施亲密“打卡”。

“腾讯将充分发挥‘连接’优势，通过技术创新、内容创新和形式创新，广泛连接中外文化和民心，与社会各界一道，共同为提高国家文化软实力和中华文化影响力作出新的更大贡献。”岳淼表示。