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微信限时活动！个人可免费制作微信红包封面了（附教程）

2022-01-27 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:我们知道，日常个人如果想要制作微信红包封面，要求个人拥有主体的视频号/公众号，且关注用户数达 100 人及以上。

现在，微信红包封面推出了限时活动，让普通微信用户就算视频号没粉丝也能免费制作红包封面了。

个人免费制作红包封面条件

根据活动页面，个人想要制作红包封面需要同时满足以下三个条件：

1、创建了视频号

2、2022 年发表过视频号

3、2022 年获得过至少 3 人评论。

满足这 3 个条件后，个人就可以制作一款红包封面。

image.png

个人免费制作红包封面步骤：

1、手机微信进入微信红包封面的“限时活动制作链接”（https://cover.weixin.qq.com/cgi-bin/mmcover-bin/readtemplate?t=page/mobile.html）

image.png

2、选择从视频号添加照片，如果是新发的照片审核需要一定的时间。

image.png

3、适当对图片进行编辑，就可以点击完成，生成红包封面样式图。

image.png

在编辑过程中，可以调整编辑红包封面、红包消息气泡、封面故事，调整好后，点击创建封面即可。

值得注意的是，每个满足条件的微信用户，只可创建一款封面，并只支持修改一次。

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