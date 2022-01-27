微信限时活动！个人可免费制作微信红包封面了（附教程）

微信已发放了三轮红包封面，而对于抢不到红包封面的部分用户想到了去某宝、某鱼买，因此催生了「有偿红包封面」的生意，也滋生了「红包封面诈骗」、「红包封面」灰产的乱象...微信表示，红包封面只对红包封面制作方收取1 元 1 个的费用，对于红包封面领取者是不收费的，各大品牌的红包封面基本是限量发布...涉及到类似违规行为的定制方账号，已通过审核的微信红包封面将被下架，已被领取的红包封面将无法继续使用，尚未发放的微信红包封面将无法继续发放；且该等定制方在 1 个月内将无法通过微信红包封面开放平台定制任何红包封面......