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网易云音乐上线BeatSoul

2022-01-18 11:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:1月18日，网易云音乐正式上线一站式Beat交易平台BeatSoul，集合Beat（伴奏）上传、展示、购买与交流功能。

即日起，网易云音乐注册音乐人可以在平台售卖原创Beat，授权范围和价格由Beat制作人自行决定，收益100%归制作人所有。

据悉，Beat制作人可自定义售卖类型及价格，售卖收益即时到账且扣除基础成本后100%归Beat制作人所有，平台方0抽成。对于Beat消费者而言，付款后即可获得Beat文件及对应授权书，有助减少版权纠纷。

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