网易云音乐上线BeatSoul

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:1月18日，网易云音乐正式上线一站式Beat交易平台BeatSoul，集合Beat（伴奏）上传、展示、购买与交流功能。
即日起，网易云音乐注册音乐人可以在平台售卖原创Beat，授权范围和价格由Beat制作人自行决定，收益100%归制作人所有。
据悉，Beat制作人可自定义售卖类型及价格，售卖收益即时到账且扣除基础成本后100%归Beat制作人所有，平台方0抽成。对于Beat消费者而言，付款后即可获得Beat文件及对应授权书，有助减少版权纠纷。
站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:1月18日，网易云音乐正式上线一站式Beat交易平台BeatSoul，集合Beat（伴奏）上传、展示、购买与交流功能。
即日起，网易云音乐注册音乐人可以在平台售卖原创Beat，授权范围和价格由Beat制作人自行决定，收益100%归制作人所有。
据悉，Beat制作人可自定义售卖类型及价格，售卖收益即时到账且扣除基础成本后100%归Beat制作人所有，平台方0抽成。对于Beat消费者而言，付款后即可获得Beat文件及对应授权书，有助减少版权纠纷。
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即日起，网易云音乐注册音乐人可以在平台售卖原创Beat，授权范围和价格由Beat制作人自行决定，收益100%归制作人所有...网易云音乐还设置了Beat音乐云圈，为Beat制作人和爱好者提供日常交流平台...
资本可以理解网易云音乐:上市一个月股价跌掉近三成，提高未来盈利能力预期刻不容缓...毕竟，出生于2013年的网易云音乐，已成为行业里“一人之下”的存在，不仅是一款大众喜爱的音乐软件，更是一代人音乐情怀的载体...2021年12月2日，云音乐正式登陆港交所，上市首日即破发，收盘价199.90港元较发行价205港元跌去了2.49%，且持续下跌趋势明显......
网易云音乐在12月27日开启了最新的2021年年度听歌报告，可以查看自己一年的听歌数据，很多人还不清楚在哪看，下面就来为大家分享一下。
继此前的年度听歌报告刷屏朋友圈之后，网易云音乐上线福气测试再度吸引众多用户体验...用户只需要选择自己的出生日期和填写名称，平台就会生成专属自己的福气报告，包括自己与生俱来的福气、生辰色、指路新年贵人颜色等内容...
据爱企查App显示， 12 月 2 日杭州网易云音乐科技有限公司申请注册“村晚”商标，国际分类为第 41 类-教育娱乐，目前商标状态为注册申请中。
近日，杭州网易云音乐科技有限公司申请注册“村晚”商标，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为申请中。
今日，每年备受用户期待的网易云音乐用户年度听歌报告如期登场。与往年相比，2021年听歌报告在形式与内容上均做出了不小的突破和创新。
参与活动后，声阔和网易云音乐将会送出专属的春运降噪歌单，并且随机抽取 100 副声阔小金腔真无线降噪耳机，让你在春运路上戴上声阔小金腔，随即自动升舱为“智慧降噪专座”，随时随地静享好声音...参与活动后，声阔和网易云音乐将会送出专属的春运降噪歌单，并且随机抽取100副声阔小金腔真无线降噪耳机，让你在春运路上戴上声阔小金腔，随即自动升舱为“智慧降噪专座”，随时随地静享好声音......
近日，网易云音乐以“用另一种视角的音乐，描绘一座城市的故事”为主题推出岁末年初企划——“在异乡”。此次企划为网易云音乐旗下云上工作室出品，邀请五组原创音乐人，唱作出他们曾漂泊过的“异乡”。此次企划关注不同圈层的原创音乐人，企划中的歌手风格各异，年龄不一，通过共同主题的宣推，挖掘优质音乐作品并培养成长期音乐人。据悉，“异乡人”企划在 2021 年年底上线，现已发行两首原创音乐作品，企划整体将于虎年春节前收
近日，网易云音乐与乐华达成战略合作，双方将在音乐版权、音乐演出、艺人宣推等领域展开深层次的合作。目前，网易云音乐已获得乐华娱乐旗下全量音乐版权授权，包括王一博、韩庚、王晰、李汶翰、程潇、安又琪等众多知名艺人作品。未来双方将充分发挥各自优势，为中国音乐爱好者提供更多优质音乐内容，推动华语音乐蓬勃发展。据介绍，乐华娱乐创立于 2009 年，旗下拥有丰富的优质明星艺人和音乐作品，是国内领先的大型娱乐公司。乐华
雅迪电动车作为行业中最会“玩”的品牌，深入洞察年轻人消费趋势，紧抓技术与营销两条路，真正与年轻人玩在一起...雅迪、红牛安奈吉此次跨界联名，..
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总经理，是企业运营的总指挥...现在，第 2 期课程正在招生中，面向电力能源企业总经理、分管电网投标业务的副总经理、总监开放报名...孙老师授课电..
1 月 19 日，鲁大师 2021 第四届牛角尖奖颁奖典礼顺利举办，本次共颁出了 14 个奖项，包括手机的 7 个奖项、PC的 6 个奖项和 1 个电动车智能评测奖..
旺链科技加入区块链技术与数据安全工业和信息化部重点实验室，将会继续深化区块链技术研究，协同实验室一起助力数据安全保护以及区块链技术在不同..
据了解该信息后，立刻成立专项服务小分队，把临时银行搬进了工地...工作人员跨越南北，耗时两天，为 89 名农民工办理了恒丰银行专属的“福农卡”，..
让我们再把目光回到游戏手机身上，在鲁大师 2021 年度最受欢迎游戏手机排行榜上， ROG 5S Pro 以 64354 的票数，成为最受欢迎游戏手机...随着越来..
与此鲁大师也发布了 2021 年PC硬件报告，包含电脑处理器性能榜、笔记本处理器热门榜、电脑显卡芯片性能榜、电脑显卡芯片热门榜、电脑显卡品牌占比..
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作为一款无屏互动的学习机，块乐园新一代无屏护眼启蒙学习机， 适应年龄4- 8 岁孩子的成长需要，彻底革新学习机形态，以无屏，护眼，偏玩具的形态..
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今日（ 1 月 20 日），红杉中国正式宣布完成了对红杉中国新基建股权投资基金（简称红杉中国新基建基金，SCIF）的募集...红杉中国新基建基金的LP阵..
2022年支付宝的集五福的活动已经正在如火如荼的举行中，很多朋友都想获取沾沾卡来沾一下敬业福，所以下面就来为大家分享一下集五福沾福气卡详细获..
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