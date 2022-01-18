网易云音乐上线BeatSoul

近日，网易云音乐以“用另一种视角的音乐，描绘一座城市的故事”为主题推出岁末年初企划——“在异乡”。此次企划为网易云音乐旗下云上工作室出品，邀请五组原创音乐人，唱作出他们曾漂泊过的“异乡”。此次企划关注不同圈层的原创音乐人，企划中的歌手风格各异，年龄不一，通过共同主题的宣推，挖掘优质音乐作品并培养成长期音乐人。据悉，“异乡人”企划在 2021 年年底上线，现已发行两首原创音乐作品，企划整体将于虎年春节前收